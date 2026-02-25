Colombia

Dímelo King habló sobre la situación de Juanda Caribe en ‘La casa de los famosos’: “Lo mejor que le puede pasar es salirse”

El presentador no se guardó nada y afirmó que, con el ambiente complicado tanto dentro como fuera del ‘reality’, lo más sensato para el comediante sería decidir voluntariamente su salida del show televisivo

Dímelo King lanzó advertencia sobre
Dímelo King lanzó advertencia sobre Juanda Caribe y explicó por qué su salida de ‘La casa de los famosos Colombia’ sería lo mejor - crédito @dimeloking/IG y cortesía RCN

La situación de Juanda Caribe dentro de La casa de los famosos Colombia sigue escalando en tensión y debate público.

Esta vez, el tema fue analizado desde afuera por Dímelo King, que en su programa Tamo en vivo se refirió sin rodeos al momento que atraviesa el humorista barranquillero y aseguró que, lejos de beneficiarlo, el reality podría estar jugando en su contra.

Durante la transmisión, Dímelo King sostuvo que el mejor escenario para Juanda Caribe sería abandonar el programa de manera voluntaria.

Según explicó, el comediante ya habría empezado a dimensionar la gravedad de lo que ocurre fuera de la casa estudio, mientras él permanece aislado.

Dímelo King sugiere que Juanda Caribe debería abandonar La casa de los famosos Colombia para proteger su carrera - crédito @virales.dimeloking/tiktok

Lo mejor que le puede pasar a Juanda Caribe es salirse de ese juego, y ya él lo está pensando”, afirmó el presentador, sugiriendo que el ingreso de personas externas al formato, como familiares o parejas de otros participantes, ha encendido las alarmas del humorista.

Para King, Juanda “no es bobo, él es inteligente” y ya estaría entendiendo que “afuera la vaina está pelúa porque ya él está viendo que entra una persona de afuera con esa vuelta de los cucos y la vaina”, en referencia a los escándalos que se han acumulado mientras sigue compitiendo.

Qué ha pasado con Juanda Caribe tras ingresar al reality

El nombre de Juanda Caribe, cuyo nombre real es Juan David Muñoz, se consolidó en los últimos años como uno de los referentes del humor costeño en Colombia.

En septiembre de 2024, anunció que se convertiría en padre junto a su pareja, Sheila Gándara, empresaria e influenciadora barranquillera, una noticia que fue celebrada por sus seguidores, quienes veían en la pareja una relación sólida y estable.

La pareja de Juanda Caribe
La pareja de Juanda Caribe da señales en redes mientras crecen los rumores sobre infidelidad y tensiones familiares - crédito cortesía RCN

Sin embargo, esa unión ha estado envuelta en varias polémicas, como por ejemplo, cuando una página de entretenimiento aseguró que el comediante habría agredido físicamente a su pareja y a su hija, situación que tanto Caribe como Gándara aclararon públicamente, negando los hechos.

Asimismo, ahora que está dentro del programa de convivencia, ha salido a la luz otra controversia, pero más delicada, la cual habría puesto en riesgo la continuación de la relación que tenían Sheila y Juanda Caribe.

Mientras el también cantante estaba participando en el formato del Canal RCN, permanecía incomunicado y la influenciadora Emily Pérez, conocida como La Nappi, aprovechó para revelar en un en vivo de TikTok presuntos mensajes privados que habría intercambiado con él meses atrás.

En las capturas de pantalla que la joven compartió se leía una invitación directa: “Vamos a Bogotá”, lo que despertó especulaciones sobre una posible infidelidad, especialmente porque los chats corresponderían, según ella, a la etapa en la que Sheila estaba embarazada.

La Nappi mostró durante un directo los comentarios que supuestamente recibió del comediante, durante los días que anunciaba que sería padre de su hija con Sheila Gandara - crédito @Andresjimenez426 /TikTok

En medio del ruido mediático, la reacción de Sheila Gándara también dio de qué hablar, pues sin emitir un comunicado oficial, la empresaria eliminó o archivó las fotos junto a Juanda y compartió mensajes que muchos interpretaron como indirectas: “A veces el amor propio pesa más que cualquier promesa” y “Ser fuerte también es saber soltar”.

El ingreso del humorista a La casa de los famosos Colombia marcó un antes y después en su carrera, ya que muchas personas estaban a la expectativa de su desempeño, pero no esperaban que fuera a ser motivo de conversación por las polémicas en las que se ha visto envuelto.

Además, de su situación personal, de la cual no tiene conocimiento aún porque sigue en competencia, Juanda también ha dividido opiniones por sus acciones dentro de la casa estudio.

Una de las más comentadas ocurrió durante una prueba en la que cruzó comentarios con Karola Alcendra, episodio que abrió un debate sobre los límites del humor y el body shaming en televisión.

“Recoge las tetas que las tienes caídas”, le dijo Caribe a Karola cuando ella lo estaba provocando en una actividad indicandole que “había botado el chupo y que lo recogiera”. Tan pronto recibió la respuesta del barranquillero, Alcendra dijo sin titubear: “¿Que las tengo caídas? Y deliciosas también, mi amor”, comentario que para algunos fue un intercambio propio del juego, para otros cruzó una línea.

El dilema de Juanda Caribe:
El dilema de Juanda Caribe: salir o seguir en el reality - crédito cortesía RCN

La tensión aumentó cuando salió a la luz un segundo episodio, esta vez con Alexa Torrex, quien aseguró sentirse incómoda por un gesto y un comentario del humorista, realizado en la misma dinámica.

Él me hace esto (introduce el dedo en la boca), como de chupo… después le pregunté si ese comentario era por botar el chupo y me dijo: ‘y por lo otro también’”, relató la creadora de contenido, enfatizando que nunca le dio confianza para ese tipo de bromas: “Vulgaridades, cuando yo a él jamás le he lanzado una vulgaridad”.

La polémica alcanzó su punto más alto durante la dinámica de Los congelados, cuando Jhorman Toloza, prometido de Alexa, ingresó al programa y confrontó directamente a Juanda Caribe.

A usted le falta tener los de un hombre de no meterse con el físico de nadie, mucho menos de una mujer… aquí te pongo los cucos, papá”, le dijo frente a las cámaras, desatando un nuevo enfrentamiento.

Juanda Caribe enfrenta la tormenta
Juanda Caribe enfrenta la tormenta en La casa de los famosos Colombia ante crecientes polémicas - crédito @juandacaribeshow/Instagram

Tras el ingreso, Juanda respondió ante sus compañeros negando de forma tajante las acusaciones: “Jamás en esta casa he hablado de sexo. Y si es así, pongo mi chaqueta y me voy hoy, porque tengo una hija de 8 meses y jamás he hablado de sexo en esta casa”, expresó visiblemente alterado.

Aunque algunos participantes salieron en su defensa, en redes sociales se multiplicaron los comentarios críticos hacia su comportamiento.

Con este panorama, las palabras de Dímelo King toman fuerza: mientras Juanda Caribe sigue encerrado en la casa estudio, las polémicas crecen afuera, poniendo en juego no solo su imagen pública, sino también su estabilidad familiar y profesional.

