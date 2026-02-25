Destinos nacionales lideran las búsquedas de viajes en Colombia en 2026: estos son los 10 más solicitados por locales y extranjeros

Las escapadas internas ganan terreno gracias a tarifas atractivas y una preferencia renovada por descubrir rincones del país - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

El turismo nacional en Colombia proyecta un crecimiento sostenido durante 2026, con un notable aumento en las búsquedas de vuelos y hoteles hacia destinos dentro del país.

Según cifras recientes, las búsquedas de vuelos nacionales por parte de colombianos crecieron un 8% en comparación con 2025, mientras que las búsquedas de hoteles en destinos nacionales aumentaron un 5%. En contraste, los viajes internacionales muestran una disminución, con caídas del 7% en búsquedas de vuelos y del 6 % en hoteles hacia el exterior, lo que confirma una preferencia renovada por el turismo interno.

Este cambio de tendencia está acompañado de una reducción en los precios promedio de los vuelos: un 3% menos para rutas nacionales y un 8% para internacionales, respecto al año anterior. Algunos trayectos específicos exhiben caídas de hasta el 36% en vuelos internos, haciendo de 2026 un año especialmente atractivo para quienes buscan optimizar su presupuesto sin renunciar a experiencias turísticas de calidad.

Top 10 de destinos nacionales más buscados por los colombianos

El Top 10 de destinos nacionales más buscados por los colombianos en 2026 está encabezado por Santa Marta, Cartagena y San Andrés, reflejando la vigencia de las playas como preferencia principal. Les siguen Medellín, Bogotá, Barranquilla, Montería, Cali, Pereira y Riohacha. En el plano internacional, Madrid, Miami y Punta Cana lideran las intenciones de viaje, seguidos por Río de Janeiro, Ciudad de México, Panamá, Cancún, Buenos Aires, Nueva York y Orlando.

El análisis de los destinos en mayor tendencia muestra que Tolú y Medellín registran los mayores incrementos en búsquedas de vuelos (+30% y +26%, respectivamente). A nivel internacional, Brasil se consolida como el destino de mayor crecimiento, con Río de Janeiro (+124%) y São Paulo (+45%) experimentando aumentos notables en el interés de los viajeros colombianos. Otros destinos nacionales en ascenso incluyen San Andrés (+19%), Cali (+16%) y Pasto (+9%).

El factor precio también influye considerablemente en las decisiones de viaje. Cali se posiciona como el destino nacional con la mayor caída en el precio promedio de vuelos (-36%), con tarifas promedio desde $235.012. San Andrés y Barranquilla presentan reducciones de -28% y -26%, respectivamente.

En el ámbito internacional, volar a Newark es ahora un 25% más económico, y hacia Nueva York se observa una disminución del 17% en los precios promedio, lo que abre oportunidades adicionales de ahorro para los viajeros.

En cuanto a las experiencias, los colombianos están priorizando escapadas cortas, conocidas como “nanovacaciones”, con búsquedas de hotel de 1 a 3 noches a la cabeza. Los viajes en pareja dominan las preferencias, aunque las búsquedas de viajes en familia aumentaron un 6 % frente al año pasado, lo que sugiere una diversificación de los perfiles de viajeros y de los destinos elegidos.

El interés por Colombia no solo proviene de los residentes del país. En 2026, los mercados emisores de turistas con mayor interés en visitar Colombia son Estados Unidos, Costa Rica, Perú, España y Ecuador. Especialmente destacable es el incremento de búsquedas desde República Dominicana (+111%), España (+37%) y Ecuador (+37%).

Los destinos nacionales más buscados por viajeros internacionales para 2026 son Bogotá, Medellín y Cartagena, mientras que San Andrés (+21%), Cúcuta (+19%) y Pereira (+9%) destacan por el crecimiento en el interés.

En el contexto de precios, además de la tendencia a la baja en vuelos, los colombianos pueden encontrar tarifas promedio de clase turista un 17% más bajas que en 2025, y aunque las clases premium mantienen precios estables, han visto un aumento del 52% en búsquedas respecto al año anterior.

Los anteriores datos evidencian un 2026 favorable para el turismo colombiano, caracterizado por mayor interés en destinos nacionales, oportunidades de ahorro y nuevos patrones de viaje. El análisis fue realizado por KAYAK, un buscador líder de viajes en Colombia y el exterior.