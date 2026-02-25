David Racero retó a quienes han borrado murales del Pacto Histórico: “Vamos por más”

David Racero pidió a la ciudadanía apoyar iniciativa de pintar murales alusivos al Pacto Histórico - crédito Colprensa

La disputa en torno a la publicidad política en Colombia suma un nuevo episodio. Aspirantes a la Cámara del partido Centro Democrático han desmontado murales alusivos a Iván Cepeda en Cali y Bogotá, alegando que dicha propaganda no está permitida.

La acción ha generado un intenso debate sobre los límites de la expresión política y la legalidad de las intervenciones urbanas durante el periodo preelectoral, pues según las autoridades las vallas publicitarias, murales y grafitis políticos son válidos, si tienen sus permisos correspondientes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El hecho se produce mientras el congresista del Pacto Histórico, David Racero, impulsa la campaña “Mil Murales por el Pacto Histórico”, una iniciativa que busca movilizar a jóvenes y voluntarios para plasmar mensajes en apoyo a la coalición y a su candidato presidencial, Iván Cepeda.

Racero enfatizó en la red social X: “Hace cuatro años hicimos la campaña Mil Murales por el Cambio, y ahora, para darle continuidad a este gobierno popular, vamos a emprender la campaña Mil Murales por el Pacto Histórico”.

David Racero defiende la creatividad ciudadana ante el retiro de murales políticos - crédito @DavidRacero/X

El parlamentario agregó que la estrategia prioriza la creatividad ciudadana sobre la publicidad tradicional y lanzó pullas a otros candidatos: “Ellos seguirán derrochando toda la plata del mundo, pagando vallas y publicidad por doquier. Nosotros tenemos las manos de nuestra juventud y de nuestros voluntarios para pintar de manera multicolor las paredes de toda Colombia”.

La controversia toma fuerza pues los aspirantes a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, Jaime Arizabaleta y Josias Fiesco, argumentaron que los murales constituyen una violación a las normas electorales.

De acuerdo con los postulantes, la intervención de muros públicos o privados con mensajes proselitistas fuera de los plazos autorizados representa una infracción. “Eso es ilegal”, sostuvieron.

Distintos sectores sociales han expresado opiniones divididas ante los acontecimientos. Mientras algunos ciudadanos consideran que el retiro de murales restringe la participación política y la libre expresión, otros respaldan el cumplimiento estricto de la normativa electoral.

El debate ha adquirido relevancia en redes sociales, donde se multiplican posiciones a favor y en contra de las acciones del Centro Democrático.

La estrategia de murales promovida por David Racero choca con restricciones legales y acciones de desmontaje en Bogotá y Cali - crédito @DavidRacero/X

La campaña de murales propone que los ciudadanos identifiquen paredes en sus municipios y se comuniquen con los organizadores, quienes proveen la pintura y coordinan la intervención.

Racero resumió el objetivo: “Ustedes colocan la creatividad, nosotros ponemos la pintura”. Desde la coalición Pacto Histórico se invita al electorado a respaldar sus listas a Cámara y Senado, y a apoyar la candidatura presidencial de Iván Cepeda.

Jaime Arizabaleta denunció amenazas de muerte tras desmontar murales de Iván Cepeda en Cali

El 24 de febrero de 2025, el candidato del Centro Democrático por el Valle del Cauca, Jaime Arizabaleta, denunció amenazas contra su vida en el marco de la campaña electoral a la Cámara de Representantes. Mediante una publicación en la red social X, el aspirante afirmó: “La izquierda me quiere eliminar y lo quieren hacer antes de las elecciones”.

En el mensaje, Arizabaleta aseguró estar enfrentando una “avalancha de amenazas”, argumentando que “nunca antes alguien los había enfrentado de esta forma en esta tierra”.

El candidato atribuyó las intimidaciones a su postura frente a sectores adversos y solicitó a sus seguidores difundir un mensaje de respaldo para fortalecer su seguridad y visibilidad en el departamento.

Jaime Arizabaleta señaló que enfrenta intimidaciones, destacó su accionar frente a manifestaciones y murales ilegales - crédito @jarizabaletaf/X

El político subrayó su participación en iniciativas recientes, como la presentación de la ley anticapuchos.

“Le lancé la ley anticapuchos desde donde se reúnen los capuchos, al interior de la Universidad del Valle”, expuso, en referencia a su intervención directa en esa institución educativa. Además, sostuvo haber liderado acciones para eliminar murales asociados a grupos de izquierda: “Les borré el mural ilegal más grande en toda Colombia, de Cepeda, les borré todos los murales en Cali, ilegales”.

Las afirmaciones de Arizabaleta han generado interpretaciones divididas. Mientras sus simpatizantes consideran sus acciones como prueba de determinación, sectores críticos cuestionan los métodos utilizados, recordando que la ley permite murales políticos siempre que cuenten con autorización.

El aspirante remató su pronunciamiento con un llamado a la movilización: “No es momento de ser cobardes, es momento de la valentía, es momento del triunfo”.

Amenazas contra Jaime Arizabaleta: el candidato llamó a la acción y denunció presiones políticas - crédito @jarizabaletaf/X

Esto dice la norma sobre los murales políticos

La publicidad política en Colombia está regulada por normas específicas que establecen su difusión solo durante los periodos autorizados previos a elecciones. Según la legislación vigente, la propaganda política requiere permisos de autoridades locales y debe cumplir con regulaciones sobre publicidad exterior visual.

El Consejo Nacional Electoral supervisa el cumplimiento de estas disposiciones. Ante el aumento de material proselitista en espacios públicos de Cali, la administración local anunció un refuerzo en la vigilancia, especialmente en corredores como la avenida Pasoancho y la autopista Suroriental.

La Secretaría de Seguridad recordó que la colocación de avisos sin permiso en infraestructura pública carece de respaldo legal y puede ser retirada por orden oficial.