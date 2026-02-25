Colombia

CNE amplió el plazo para que los partidos postulen sus testigos electorales en nueva plataforma

El anuncio se dio en medio de los señalamientos del presidente Petro sobre un supuesto fraude electoral y su llamado a que los partidos inscriban masivamente testigos para vigilar e impugnar mesas de votación

La postulación se realiza en
La postulación se realiza en la Plataforma de Postulación y Acreditación de Actores Electorales- crédito montaje Jesúe Áviles/Infobae Colombia

El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que su plataforma tecnológica permanecerá habilitada hasta el 27 de febrero a las 11:59 p. m. (hora colombiana), con el fin de que las agrupaciones políticas continúen con la inscripción y acreditación de los actores electorales de cara a las elecciones de Congreso de 2026.

La entidad indicó que las postulaciones deben realizarse en la Plataforma de Postulación y Acreditación de Actores Electorales, con el propósito de brindar mayores garantías a las organizaciones políticas.

A la fecha del reporte, el aplicativo había recibido 3.752 postulaciones de testigos electorales en el exterior para la jornada electoral que iniciará el 2 de marzo y se extenderá hasta el 8 del mismo mes. Estos ciudadanos ejercerán funciones de inspección, vigilancia y control en 3.332 mesas habilitadas en 254 puestos de votación distribuidos en 67 países.

Postulación de auditores y observadores

6.503 auditores de sistemas y
6.503 auditores de sistemas y 7.268 observadores electorales han sido postulados - crédito Colprensa

El comunicado también informó que el plazo fue ampliado hasta la misma fecha y hora para los auditores de sistemas y los observadores electorales reconocidos por la autoridad electoral.

De acuerdo con el más reciente reporte, 6.503 auditores de sistemas fueron postulados por agrupaciones políticas para realizar labores de vigilancia, verificación y evaluación de la integridad, seguridad y transparencia del software de votación, preconteo y escrutinio. En cuanto a los observadores electorales, se registran 7.268 postulaciones.

En el mismo anuncio, el presidente del CNE, el magistrado Cristian Quiroz, explicó el alcance de las medidas adoptadas. “Tenemos la solución a todos los problemas. Los testigos electorales que acreditamos y capacitamos estarán presentes en cada una de las 128.598 mesas que funcionarán en el país, desde el momento en que se abran las votaciones hasta su cierre. Una vez termine la jornada, cada testigo tomará en vivo la foto del formulario E-14 y la enviará al Consejo Nacional Electoral, así como a sus candidatos y agrupaciones políticas. Esto significa que, en cuestión de 15 o 30 minutos, los partidos podrán saber cuántos votos se registraron en cada mesa y en cada rincón de Colombia”, dijo.

Para los testigos electorales que ejercerán funciones dentro del territorio nacional, el plazo de postulación se mantiene hasta el domingo 1 de marzo a las 11:59 p. m. La entidad hizo un llamado a las agrupaciones políticas para que utilicen la plataforma y reporten la información de las personas que desempeñarán esta labor en los puestos de votación habilitados.

Peticiones de Petro sobre la inscripción de testigos electorales

Petro convocó a la ciudadanía
Petro convocó a la ciudadanía a “cuidar el voto” el 8 de marzo de 2026 - crédito Lina Gasca/Colprensa

El anuncio del CNE se produce en el contexto en el que el presidente Gustavo Petro ha señalado la existencia de un supuesto fraude electoral en Colombia, que, según sus declaraciones, se presentaría desde 2014. El mandatario ha manifestado que el software de preconteo electoral utilizado por la empresa Thomas Greg & Sons “es ilegal”.

En una reciente publicación, el jefe de Estado afirmó que en Colombia se requieren 60.000 testigos electorales por partido político para cubrir 123.000 mesas y que estos deben estar preparados para impugnar mesas de votación.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía de cara a las elecciones del 8 de marzo de 2026: “Convocó a toda la ciudadanía a cuidar el voto y las elecciones este 8 de marzo”, y solicitó a las colectividades políticas habilitar mecanismos para la inscripción de testigos: “Que los partidos abran páginas de inscripción de testigos, sus candidatos(a)s por departamento y distrito tienen la mayor responsabilidad en la organización por puestos de votación y mesa de los testigos”.

El mandatario ha cuestionado reiterativamente
El mandatario ha cuestionado reiterativamente el software de preconteo utilizado por Thomas Greg & Sons - crédito @petrogustavo/X

Estas declaraciones se dieron luego de que el magistrado Cristian Quiroz se refiriera a la preparación de un despliegue orientado a fortalecer la confianza en el proceso electoral. En entrevista a La FM, señaló: “Es muy importante darle un mensaje de tranquilidad al pueblo colombiano”.

En la misma entrevista, explicó que, por primera vez, el CNE implementará un sistema de capacitación para seis millones de testigos electorales que vigilarán las 125.298 mesas dispuestas en el país. “La tranquilidad radica en que las personas estarán allí cuidando los votos”, sostuvo el presidente del CNE.

