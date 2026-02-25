Caso Diana Ospina: una vecina, la clave para reconstruir con videos el minuto a minuto del ‘paseo millonario’ en Bogotá

La diseñadora de modas no logró pedir un servicio de aplicación desde su celular, y por ese motivo habría tomado el taxi que llegó al destino que Diana Ospina indicó, pero allí iniciaría la pesadilla que vivió en carne propia la mujer de 47 años por cuenta de los hechos de inseguridad en Bogotá - crédito red social Facebook | Pasa en Bogotá/X

La Fiscalía General de la Nación avanza en la investigación sobre el secuestro extorsivo de la ciudadana Diana Ospina. Para esto, el ente investigador se apoyó en cuatro videos de cámaras de seguridad que resultaron determinantes para reconstruir los hechos.

Los registros audiovisuales, entregados por el bar Theatron y por una vecina de la víctima, permitieron identificar a los presuntos responsables del llamado ‘paseo millonario’ que se presentó durante la madrugada del domingo 22 de febrero de 2026 en Bogotá.

Las autoridades se preparan para emitir al menos cinco órdenes de captura en contra de los integrantes de esta red delincuencial que mantuvo retenida por más de 40 horas a Ospina, de 47 años, oriunda de Armenia (Quindío) y conocida por su trabajo como diseñadora de modas.

La reconstrucción de los hechos, según detalló el diario El Tiempo, comenzó poco después de las 2:30 de la mañana, cuando Diana Ospina salió del establecimiento nocturno en Chapinero y abordó un taxi identificado con las placas ESN 170.

Imágenes captadas por una cámara de seguridad durante la noche en el sector residencial de Diana Ospina. En el video se observa un vehículo blanco, posiblemente un taxi, pasando por la calle en dos ocasiones - crédito cámaras de seguridad

El local aportó los primeros dos videos a las autoridades, donde se observa el momento en que la víctima se despide de su amiga y se dirige al vehículo.

Estos materiales, catalogados como pruebas clave, fueron entregados directamente por el personal del bar a la Fiscalía y a la Policía.

En paralelo, otros dos videos llegaron a manos de los investigadores por circunstancias fortuitas. Y aquí entra, como parte de la indagación de los hechos, la propietaria de una vivienda ubicada en el barrio Santa María del Lago (localidad de Engativá), donde reside la víctima (Ospina).

Y es que la residente se puso a la tarea de ver el registro de sus cámaras de seguridad la misma madrugada del 22 de febrero. En ellas notó una escena fuera de lo habitual: un segundo taxi se detuvo frente a su propiedad, dos hombres descendieron y abordaron el vehículo en el que viajaba Ospina.

Ambos automóviles partieron a toda velocidad del lugar. Ante la sospecha, la dueña del inmueble compartió el material con una vecina que se pudo establecer, trabaja en la Fiscalía General de la Nación, para que lo hiciera llegar a las autoridades competentes.

La suma de estos videos permitió a los investigadores enlazar el material fílmico con la denuncia por desaparición que circulaba ese día en la ciudad.

Imágenes de una cámara de seguridad registran los momentos previos y el instante exacto en que Diana Ospina es secuestrada, después de acompañar a una amiga a tomar un servicio de transporte - crédito @PasaenBogota/X

Una vez incorporadas las imágenes al expediente, la unidad a cargo del caso determinó que existía una conexión directa con el secuestro extorsivo de Diana Ospina, información que confirmó el mismo periódico. Este avance resultó fundamental para fortalecer la investigación y orientar las pesquisas hacia los posibles involucrados.

En el desarrollo de la indagación, el propietario del taxi ESN 170 compareció ante la Fiscalía y facilitó el contacto con el conductor que operaba el vehículo la noche de los hechos.

Este último proporcionó detalles sobre lo ocurrido en las más de 40 horas en las que Ospina permaneció retenida.

El conductor aseguró ante la Fiscalía General de la Nación que él mismo habría sido víctima de un ‘paseo millonario’. Sin embargo, la investigación reveló elementos que lo vinculan directamente con la organización criminal.

Además, el conductor del taxi intentó presentarse como víctima para eludir su responsabilidad.

El abogado penalista Andrés Felipe Peláez solicitó a la Fiscalía y autoridades de Bogotá máxima capacidad técnica para esclarecer el secuestro de Diana Ospina - crédito Andrés Felipe Peláez / X

“El mismo conductor habría entregado detalles de lo sucedido durante las más de 40 horas en las que estuvo retenida Diana Ospina”, destacó el informe del medio colombiano, y que junto al testimonio de Diana Ospina, permitió identificar a por lo menos cinco personas que estarían involucradas en el secuestro y la extorsión.

Sobre el proceso judicial, el abogado apoderado de la familia de Diana Ospina, Andrés Felipe Peláez, declaró a Noticias RCN: “Sí, este tipo de condiciones procesales se van a definir en la ciencia, hasta ahora la información parece un poco incipiente, lo que sí es verdad y en lo que estamos determinados a demostrar es que esto es una estructura delincuencial, hayan participado quienes hayan participado, insisto, acá por supuesto que la fiscalía respetará los derechos de todas las personas que intervengan en el proceso, pero lo que sí es verdad es que la condición de víctima será una calidad que hay que demostrar en el proceso penal y por supuesto que este no es el momento de hacerle tipo de alegaciones”.