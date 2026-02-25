Carmiña Villegas explicó cuál es la forma correcta de comerse un trozo de sandía: “¿No podemos hacer la metralleta?”

Carmiña Villegas dio sus 'tips' para comerse correctamente un trozo de sandía - crédito carminavillegas.cv/Instagram

La creadora de contenido y experta en etiqueta y protocolo Carmiña Villegas explicó recientemente a sus seguidores la forma correcta de comer una sandía en contextos formales, donde la etiqueta suele ser determinante y el consumo de algunas frutas puede resultar complicado.

En eventos corporativos o reuniones que exigen cierta formalidad, la presencia de algunos alimentos suele generar dudas sobre la manera apropiada de consumirlos para evitar incomodidades o situaciones embarazosas.

Villegas, especializada en normas de etiqueta en la mesa, detalló que la sandía debe comerse de la siguiente manera: se debe sujetar la fruta con el tenedor en la mano izquierda y utilizar el cuchillo con la derecha para separar pequeños bocados de la corteza.

Explicó que cada trozo se lleva a la boca usando el tenedor. En caso de encontrar una semilla, se debe colocar sobre el tenedor antes de retirarla discretamente.

“Sostienes con el tenedor, empiezas a separarla de la corteza. En pequeños bocados, con la mano izquierda, llevamos a la boca. Si tienes una pepa en la boca, sencillamente la colocas en el tenedor”, fueron sus palabras puntuales.

Este procedimiento, según la experta, garantiza discreción y limpieza, elementos clave en ambientes donde la imagen personal y la pulcritud adquieren especial relevancia.

En efecto, algunos usuarios decidieron opinar sobre este nuevo tip de la experta en etiqueta y protocolo, aptitudes por las que se ha hecho reconocida en el entorno digital.

¿Por qué es importante para algunos la etiqueta y el protocolo?

Desde la infancia, las personas aprenden que existen reglas y normas de comportamiento que permiten la convivencia social.

Estas normas, conocidas como reglas de urbanidad, abarcan desde situaciones cotidianas hasta ceremonias oficiales, y su objetivo es asegurar el respeto mutuo y el funcionamiento armónico de la sociedad.

La complejidad de estas reglas aumenta con la edad y con la participación en eventos formales, donde la etiqueta y el protocolo adquieren mayor protagonismo.

De acuerdo con la Escuela Internacional de Protocolo y Eventos, el término “protocolo” proviene del latín protocollum y del griego protokollon, y hace referencia al conjunto de normas establecidas por grupos sociales o autoridades para mantener el orden en situaciones formales.

El protocolo implica oficialidad, solemnidad y tradiciones, así como la observancia de jerarquías y símbolos institucionales. Por su parte, la “etiqueta”, de origen francés, se refiere a los estilos y costumbres exigidos en actos públicos o privados, abarcando tanto la vestimenta como los gestos y la forma de presentarse.

Mientras que el protocolo busca el orden, la etiqueta se centra en la conducta, diferenciándose así en su finalidad. En la práctica, la mayoría de los actos protocolarios requieren una etiqueta específica, ya que la formalidad del evento impone comportamientos concretos.

Las normas de etiqueta y protocolo incluyen, entre otras, la correcta distinción de jerarquías, el manejo de tratamientos y precedencias, el conocimiento de símbolos nacionales o institucionales y la aplicación de formalidades en el saludo, la vestimenta o la conversación.

La mesa, como eje de numerosos eventos formales, demanda especial atención en materia de protocolo y etiqueta. Mientras el protocolo determina la disposición de elementos como manteles, platos y cubiertos, la etiqueta regula conductas como evitar apoyar los codos sobre la mesa, colocar correctamente la servilleta y no hablar ni comer con la boca llena, por mencionar algunas.

Según el portal especializado citado, dominar estas normas resulta fundamental para desenvolverse con soltura en ambientes donde la imagen y el respeto por las costumbres son esenciales.