Colombia

Camión con combustible se volcó en la vía Cajicá-Zipaquirá: hay cierre en ambos sentidos por el accidente

Las autoridades activaron protocolos para atender la contingencia, y determinaron desviar la circulación vehicular hacia Las Manas mientras se mantuvo la restricción del paso

Guardar
La emergencia vial en Cajicá-Zipaquirá
La emergencia vial en Cajicá-Zipaquirá fue atendida a la 1:00 a.m. por equipos de seguridad y salud municipales - crédito Bomberos

Un camión cisterna que transportaba gasolina y ACPM terminó volcado en la variante Cajicá-Zipaquirá (Cundinamarca), generando un derrame de combustible y la activación inmediata de protocolos de atención.

El incidente se registró cerca de la 1:00 a.m., no dejó personas heridas, pero sí provocó el cierre total de la vía en ambos sentidos desde la glorieta de la Universidad Militar hasta la entrada a Granjitas.

La respuesta incluyó la presencia de Bomberos Oficiales de Cajicá, Policía Nacional de Tránsito, Gestión del Riesgo, Secretaría de Salud y la empresa Accenorte. El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) Departamental también se activó para coordinar la atención integral del evento.

Ante el riesgo inherente por el transporte de combustible, los equipos priorizaron la contención y prevención de fugas, así como la protección de quienes se encontraban en los alrededores.

Autoridades implementaron cierre de ambos sentidos en la vía entre la glorieta de la Universidad Militar y la entrada a Granjitas - crédito Alcadía de Cajicá

Debido a este accidente, las autoridades recomendaron a los conductores utilizar rutas alternas por el sector de Las Manas.

Las primeras inspecciones confirmaron que parte del combustible derramado alcanzó la quebrada de la Cruz, lo que elevó la preocupación por posibles afectaciones ambientales en la zona.

La Alcaldía Cajicá informó a las 5:50 a. m. que “desde la Administración Municipal, se realizó la activación de todas las autoridades para atender la emergencia presentada a la 1:00 AM. Se realizó la gestión pertinente con Accenorte, para realizar el levantamiento del vehículo lo antes posible. Se realizó el recorrido por el sector y lugares aledaños, y se verificó que el olor disminuyó considerablemente”.

Cerca de las 7:00 a. m., las autoridades afirmaron que fue habilitado el paso en la vía Cajicá-Zipaquirá, pero continúa bloqueado el carril occidental en sentido Zipaquirá-Cajicá.

La variante Cajicá-Zipaquirá permanece cerrada mientras avanzan las labores de remoción del camión cisterna y evaluación de daños - crédito Captura video

Recomendaciones a la comunidad

Se pidió a los habitantes de la zona mantener puertas y ventanas cerradas para limitar la entrada de gases derivados del incidente. Las autoridades sugieren el uso de tapabocas en caso de detectar olores intensos, y recordaron la importancia de contactar la línea 123 ante síntomas como dolor de cabeza o mareo.

El evento destaca la necesidad de reforzar los protocolos de transporte de sustancias peligrosas y la articulación eficaz entre organismos de emergencia, con la finalidad de mitigar impactos en la salud pública y el ambiente.

Incendio de una tractomula provocó congestión vehicular en la vía Cajicá- Bogotá

Una tractomula incendiada durante la mañana del miércoles 18 de febrero en la vía Cajicá-Chía provocó una congestión vehicular inusual que impactó a miles de personas que se dirigían a Bogotá.

El incidente se registró cerca de las 6:00 a. m., justo al noroccidente del Centro Comercial Centro Chía y frente a Fontanar. Según la información divulgada por el alcalde de Subachoque, Jorge Alberto Camacho Lizarazo, a través de su cuenta oficial de X, el fuego se originó en la parte trasera del vehículo, específicamente en los ejes del tráiler.

La emergencia se originó cerca del centro comercial Centro Chía y de Fontanar, generando retrasos significativos durante la hora de mayor tráfico para quienes se dirigían hacia la capital colombiana - crédito captura de pantalla X

La obstrucción afectó varios carriles, lo que agravó los problemas de movilidad en plena hora punta. El propio Camacho Lizarazo calificó la situación como un “monumental trancon sentido hacía Bogotá por incendio de tractomula que prendió fuego en los ejes del trailer”.

Las imágenes que circularon en redes sociales permitieron dimensionar el nivel de la congestión, mostrando filas de vehículos detenidos en dirección a la capital.

Ante la magnitud del atasco, las autoridades recomendaron evitar la zona y buscar rutas alternas para mitigar los retrasos. El alcalde de Subachoque insistió en la necesidad de modificar los recorridos habituales y alertó sobre la presencia de equipos de emergencia que permanecían en el lugar para controlar la situación.

El evento puso en evidencia la vulnerabilidad de los principales corredores viales de la Sabana ante incidentes de este tipo, especialmente en horarios críticos para el desplazamiento laboral y escolar.

