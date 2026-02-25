Tras el volcamiento de camión cisterna, alcaldesa de Cajicá criticó a la empresa encargada de la concesión: “El combustible está sobre la vía”

La variante Cajicá-Zipaquirá permanece cerrada mientras avanzan las labores de remoción del camión cisterna y evaluación de daños - crédito Captura video

Un camión cisterna cargado de gasolina y ACPM se volcó en la variante que conecta Cajicá y Zipaquirá, en Cundinamarca, durante la madrugada del miércoles 25 de febrero.

El accidente provocó un derrame de combustible y forzó la intervención inmediata de los equipos de emergencia.

Pese a que el incidente no dejó personas heridas, la situación generó el cierre total de la vía en ambos sentidos, desde la glorieta de la Universidad Militar hasta la entrada a Granjitas.

El tránsito quedó completamente restringido, lo que afectó a numerosos conductores y al transporte intermunicipal.

La movilidad en el corredor Cajicá – Zipaquirá sigue completamente colapsada este miércoles 25 de febrero tras el volcamiento de un camión cisterna que transportaba combustible - crédito Alcaldia Cajicá

Desde las primeras horas, las autoridades activaron los protocolos para contener el derrame y evitar riesgos de incendio o contaminación. La alcaldesa de Cajicá, Fabiola Jácome, informó que el vehículo accidentado permanecía en la vía varias horas después del accidente. Según la mandataria, la situación agudizó los problemas de movilidad en la zona.

Jácome explicó: “Hemos estado esperando que Accenorte se comprometa a darle una solución a esta situación, pero no lo han hecho porque ellos dicen que debe ser la aseguradora de el carrotanque, la que debe darle una solución a esta situación. Y la verdad, pues es muy complejo lo que se nos está presentando, en razón a que el combustible está sobre la vía”.

Con esta declaración, la funcionaria expuso la lentitud en el retiro del camión y la falta de coordinación entre la concesionaria vial y la aseguradora responsable.

De esta manera, la alcaldesa detalló sobre las complicaciones ambientales: “Si llueve, pues el combustible va a ser arrastrado hacia la quebrada de la Cruz, que está muy cerca al sitio, o si el sol hace, pues la combustión que genera con el sol, es muy preocupante por los olores que comienzan a darse en el sector”.

La emergencia vial en Cajicá-Zipaquirá fue atendida a la 1:00 a.m. por equipos de seguridad y salud municipales - crédito Bomberos

La mandataria aseguró que “estamos pidiendo a todos que nos colaboren. Es muy importante darle una solución. El tránsito está colapsado hacia Cajicá. Vino un carro de grúa, pues que contrató el señor que venía conduciendo el vehículo, pero la verdad no tiene la capacidad para mover el carrotanque que está volteado”.

Detalles del siniestro

La emergencia obligó a activar el protocolo interinstitucional. Bomberos Oficiales de Cajicá, la Policía Nacional de Tránsito, equipos de Gestión del Riesgo, la Secretaría de Salud y la concesionaria AcceNorte acudieron al lugar para contener los riesgos y coordinar las labores de mitigación. El Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) Departamental asumió la coordinación de la atención integral, según informaron fuentes oficiales.

La Alcaldía de Cajicá comunicó que desde la 1:00 a. m. se desplegaron todos los recursos disponibles para atender la situación.

El reporte oficial señala: “Se realizó la activación de todas las autoridades para atender la emergencia presentada a la 1:00 AM. Se realizó la gestión pertinente con Accenorte, para realizar el levantamiento del vehículo lo antes posible. Se realizó el recorrido por el sector y lugares aledaños, y se verificó que el olor disminuyó considerablemente”.

El derrame de gasolina y ACPM activó los protocolos de emergencia en la variante Cajicá-Zipaquirá - crédito @Accenorte/X

La concesionaria vial AcceNorte anunció que, hasta las 10:00 a. m., la variante Cajicá-Zipaquirá permanecía cerrada en el PR inicial 006 +480 de la Ruta Nacional 45ACNA, a la altura de la Glorieta de la Militar. Esta restricción se mantenía pasada el mediodía, según el último informe emitido a las 12:38 p. m.: “Continúa cerrada la variante Cajicá - Zipaquirá (PR inicial 006 +480 Ruta Nacional 45ACNA- Glorieta de la Militar)”.

Para mitigar el impacto sobre la movilidad, la concesionaria recomendó rutas alternativas diferenciadas por tipo de vehículo. Los vehículos livianos deben utilizar el trayecto Chía - Cajicá - Hatogrande - Briceño hacia el norte, mientras que los pesados deben circular por la vía Chía - Cajicá interior - Zipaquirá. En sentido sur, la recomendación es emplear la ruta Zipaquirá - Cajicá interior - Chía.