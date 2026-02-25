A pesar de ser identificados como responsables de la agresión a una turista en Cartagena, los dos implicados quedaron en libertad

Alias ‘Tirito’ y ‘Douglas’ se movilizaban en motocicleta y habrían interceptado a la víctima a plena luz del día. - crédito @dumek_turbay/X

Dos días después de la violenta agresión a una turista en la subida al Cerro de La Popa en Cartagena, los dos sujetos arrestados como implicados en el intento de hurto, que quedó registrado en video, se encuentran nuevamente en libertad debido a la ausencia de una denuncia formal y a la condición de menor de edad de uno de los detenidos.

La liberación de los presuntos agresores ha sido confirmada oficialmente. De acuerdo con la información entregada por El Universal, uno de los involucrados tiene 17 años y no fue identificado como responsable directo del robo, mientras que el otro fue entregado por su defensor en Ciudad Bicentenario y conducido a la Fiscalía General de la Nación.

Como no se había presentado una denuncia formal contra este último, el proceso judicial no pudo iniciarse y la captura no se legalizó.

En el video grabado con celular, se observa el momento en que uno de los agresores intercepta a la víctima a plena luz del día y, tras un forcejeo, la arrastra varios metros por el pavimento mientras ella se resiste a entregar su bolso.

El atacante, que portaba un objeto similar a un punzón o destornillador, huye en motocicleta junto con su cómplice de placa XZT-06H ante la mirada de testigos que no intervinieron.

Al conocerse la noticia de la captura, el alcalde de Cartagena Dumek Turbay Paz reconoció la labor conjunta de la Policía de Cartagena y de la Secretaría del Interior de Cartagena en la identificación y detención rápida de los sospechosos.

En sus redes sociales expresó: “Dije que HOY caían y cayeron. ‘Douglas’ y ‘Tírito’, los delincuentes que atacaron a una turista mujer en las faldas de La Popa, ya están capturados y serán conducidos a la Fiscalía. Gran trabajo de nuestra Policía de Cartagena y la Secretaría de Interior de Cartagena. Esperemos que el operador judicial haga lo propio. ¡Mírenlos bien!” Enfatizó que las autoridades harán lo que les corresponde, pero señaló un problema estructural al afirmar: “De nada sirve capturar bandidos y delincuentes todos los santos días si en 24 horas ya están de nuevo en la calle delinquiendo. Urge una política de impunidad 0”.

Alcalde de Cartagena sobre agresión a mujer en la ciudad - crédito @dumek_turbay/X