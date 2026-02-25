Colombia

A pesar de ser identificados como responsables de la agresión a una turista en Cartagena, los dos implicados quedaron en libertad

En el video registrado con un celular, se observa cómo uno de los agresores intercepta a la víctima a plena luz del día y, tras un forcejeo, la arrastra varios metros por el pavimento mientras ella se resiste a entregar su bolso

Guardar
Alias ‘Tirito’ y ‘Douglas’ se
Alias ‘Tirito’ y ‘Douglas’ se movilizaban en motocicleta y habrían interceptado a la víctima a plena luz del día. - crédito @dumek_turbay/X

Dos días después de la violenta agresión a una turista en la subida al Cerro de La Popa en Cartagena, los dos sujetos arrestados como implicados en el intento de hurto, que quedó registrado en video, se encuentran nuevamente en libertad debido a la ausencia de una denuncia formal y a la condición de menor de edad de uno de los detenidos.

La liberación de los presuntos agresores ha sido confirmada oficialmente. De acuerdo con la información entregada por El Universal, uno de los involucrados tiene 17 años y no fue identificado como responsable directo del robo, mientras que el otro fue entregado por su defensor en Ciudad Bicentenario y conducido a la Fiscalía General de la Nación.

Como no se había presentado una denuncia formal contra este último, el proceso judicial no pudo iniciarse y la captura no se legalizó.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

En el video grabado con celular, se observa el momento en que uno de los agresores intercepta a la víctima a plena luz del día y, tras un forcejeo, la arrastra varios metros por el pavimento mientras ella se resiste a entregar su bolso.

El atacante, que portaba un objeto similar a un punzón o destornillador, huye en motocicleta junto con su cómplice de placa XZT-06H ante la mirada de testigos que no intervinieron.

Al conocerse la noticia de la captura, el alcalde de Cartagena Dumek Turbay Paz reconoció la labor conjunta de la Policía de Cartagena y de la Secretaría del Interior de Cartagena en la identificación y detención rápida de los sospechosos.

En sus redes sociales expresó: “Dije que HOY caían y cayeron. ‘Douglas’ y ‘Tírito’, los delincuentes que atacaron a una turista mujer en las faldas de La Popa, ya están capturados y serán conducidos a la Fiscalía. Gran trabajo de nuestra Policía de Cartagena y la Secretaría de Interior de Cartagena. Esperemos que el operador judicial haga lo propio. ¡Mírenlos bien!” Enfatizó que las autoridades harán lo que les corresponde, pero señaló un problema estructural al afirmar: “De nada sirve capturar bandidos y delincuentes todos los santos días si en 24 horas ya están de nuevo en la calle delinquiendo. Urge una política de impunidad 0”.

Alcalde de Cartagena sobre agresión
Alcalde de Cartagena sobre agresión a mujer en la ciudad - crédito @dumek_turbay/X

Temas Relacionados

Alcalde de CartagenaAgresores quedaron en libertadIntento de robo a mujerDouglasTiritoColombia-Noticias

Más Noticias

Rafael Vergara, hijo de la congresista Ángela Vergara, podría ser liberado tras más de 20 días detenido por el ICE en Estados Unidos

El joven permanece detenido en el centro de detención River Correctional, en Luisiana, y su mamá, la congresista colombiana Ángela María Vergara denunció “condiciones inhumanas”

Rafael Vergara, hijo de la

Santa Fe vs. Atlético Nacional EN VIVO, fecha 5 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde El Campín

En uno de los clásicos del fútbol colombiano, el cuadro antioqueño buscará estar entre los líderes, mientras que los bogotanos querrán meterse al grupo de los 8

Santa Fe vs. Atlético Nacional

Capturan en Medellín al exnovio de la ‘influencer’ La Traviesa RP por su presunta responsabilidad en su asesinato

La detención se produjo tras cuatro meses de investigación; las autoridades descartaron un supuesto asalto y señalaron que el ataque habría ocurrido dentro del vehículo en el que ambos se movilizaban

Capturan en Medellín al exnovio

Melissa Gate confesó por qué no ‘le tira’ a Karola Alcendra por su participación en ‘La casa de los famosos’ y a qué personaje debe esa decisión

La creadora de contenido sorprendió con una confesión en la que explicó su decisión de evitar una confrontación pública, priorizando el apoyo y la lealtad hacia una persona especial en su vida en medio de la controversia digital

Melissa Gate confesó por qué

Alejandro Char presumió el nuevo hotel de la Federación Colombiana de Fútbol de Barranquilla: “Es una joya”

La Federación Colombiana de Fútbol dio a conocer lo que será la casa de las selecciones nacionales en los próximos años

Alejandro Char presumió el nuevo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos soldados del Ejército resultaron

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Melissa Gate confesó por qué

Melissa Gate confesó por qué no ‘le tira’ a Karola Alcendra por su participación en ‘La casa de los famosos’ y a qué personaje debe esa decisión

Shakira es la cuota colombiana nominada al Salón de la Fama del Rock 2026

Luifer Cuello despertó preocupación entre sus seguidores por video en el que, aparentemente, aparece en estado de embriaguez

Dímelo King habló sobre la situación de Juanda Caribe en ‘La casa de los famosos’: “Lo mejor que le puede pasar es salirse”

Jenny López destacó lo que más le gustó de su matrimonio con Jhonny Rivera: “Salió como queríamos”

Deportes

Alejandro Char presumió el nuevo

Alejandro Char presumió el nuevo hotel de la Federación Colombiana de Fútbol de Barranquilla: “Es una joya”

Colombia vs. Venezuela - EN VIVO: siga aquí el partido clave de la Tricolor por un cupo al Mundial 2026 en el Sudamericano Femenino Sub20

Santa Fe vs. Atlético Nacional EN VIVO, fecha 5 de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde El Campín

James Rodríguez por fin pudo entrenar con Minnesota United: así fue su primer día con el grupo completo

Ramón Jesurún aclaró que pasará con la selección Colombia tras la violencia desatada por la muerte de “El Mencho”: “Dentro de 30 días se jugarán los partidos del repechaje”