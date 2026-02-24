Video: este es el momento exacto en que Diana Ospina fue secuestrada frente a su vivienda, luego de tomar un taxi frente al bar Theatron en Bogotá

Diana Ospina fue víctima de paseo millonario luego de ser secuestrada al frente de su casa - crédito @PasaenBogota/Camaras de seguridad

Un conjunto de videos expusó los momentos que vivió la ciudadana Diana Ospina tras salir de una fiesta en Bogotá. Las imágenes, difundidas en las últimas horas, muestran de manera nítida cómo, desde un taxi diferente al que transportaba a la joven, desde Theatron, en la localidad de Chapinero, dos hombres la persiguieron durante varios minutos antes de interceptarla frente a su residencia.

Las cámaras de seguridad captaron el momento en que otro taxi se estacionó en las inmediaciones, justo cuando Diana se disponía a pagar la carrera y descender del vehículo. De este automóvil bajaron dos hombres, quienes de inmediato abordaron el taxi en el que se encontraba Diana y emprendieron la huida.

Las grabaciones se convirtieron en piezas clave para las autoridades encargadas del caso. El material visual permitió reconstruir el trayecto seguido por Diana y establecer la participación coordinada de los sospechosos, quienes no dudaron en actuar en el preciso instante en que la joven estaba por entrar a su casa.

Desde otro ánguló de las cámaras de segurida, se ve como los dos vehículos tipo taxi llegan al destino que había indicado la mujer, y allí ocurre la interceptación en cuestión de segundos.

Imágenes de una cámara de seguridad registran el momento en que Diana Ospina es secuestrada en la madrugada del 22 de febrero - crédito Cámaras de seguridad

Minutos antes, la mujer fue captada por el circuito de seguridad del sector de Theatron acompañando a una de sus amigas, con las que estuvo esa noche, a tomar el servicio de transporte unas calles más allá de la entrada del lugar. Al parecer, se aseguró de tomar los datos del automóvil, y empezó a caminar de regreso en la dirección en la que venía con su amiga, en ese momento se perdió el rastro.

Imágenes de una cámara de seguridad registran los momentos previos y el instante exacto en que Diana Ospina es secuestrada, después de acompañar a una amiga a tomar un servicio de transporte - crédito @PasaenBogota/X

Así fue el reencuentro de Diana con su familia tras días de desaparición

Diana Ospina, fue encontrada con vida tras casi dos días desaparecida, en circunstancias que todavía investiga la Policía Metropolitana de Bogotá. Su reencuentro con la familia, que quedó registrado en video, puso fin a una búsqueda marcada por movimientos bancarios irregulares y la confirmación de un secuestro con robo, según declaró el alcalde mayor Carlos Fernando Galán.

La aparición se produjo en la noche del lunes 23 de febrero, cuando la mujer llegó por sus propios medios al CAI Mirador, donde fue atendida y luego trasladada en patrulla hasta su casa en Engativá.

La familia había perdido contacto con Ospina desde la madrugada del domingo 22 de febrero. Según datos obtenidos durante la investigación, se detectaron retiros de dinero de su cuenta en Davivienda. Inicialmente se habló de $40 millones, aunque testimonios familiares indicaron que la suma pudo superar $150 millones.

Diana Ospina fue trasladada en una patrulla desde el CAI Mirador hasta el lugar donde la esperaban sus familiares, quienes la recibieron con abrazos luego de que fuera ubicada con vida en la vía que conecta Bogotá con Choachí. - crédito @papoaminCD/X

El reencuentro y las imágenes clave en la investigación

En la noche del 23 de febrero, el momento en que Diana Ospina bajó de la patrulla y fue abrazada por su familia quedó registrado en video. La emoción de los presentes era palpable tras casi 48 horas sin rastros claros sobre su ubicación. Las primeras imágenes difundidas por el periodista Melquisedec Torres mostraban el procedimiento de verificación de identidad y los protocolos de acompañamiento activados por la policía. Ospina fue encontrada consciente y, según valoración médica, en buen estado general de salud.

El alcalde mayor Carlos Fernando Galán anunció el hallazgo en su cuenta de X: “Diana Ospina ya está con su familia. Hace cerca de una hora Diana llegó al CAI Mirador. La Policía Metropolitana inmediatamente la trasladó para que se reuniera con sus familiares. La investigación para llevar ante la justicia a los delincuentes que la secuestraron y la robaron avanza muy rápidamente”.

Las investigaciones se mantienen en curso, con intervención del grupo especial Gaula y análisis de cámaras de seguridad de varios sectores de Bogotá, incluida la zona de Theatron. El establecimiento proporcionó sus registros de video a las autoridades. Según relató una sobrina de Ospina a Blu Radio, antes de perder comunicación, la mujer había enviado la placa del vehículo en el que se movilizaba hacia su casa, pero el mensaje fue eliminado del teléfono, lo que impidió conservar la información clave.