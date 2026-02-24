Una mujer se hizo viral por darle serenata a su novio en Transmilenio: “Mi vida, perdóname”

En una concurrida estación de Transmilenio, una mujer intenta recuperar a su pareja dedicándole una emotiva canción de desamor. Con micrófono en mano y un oso de peluche, protagoniza una escena digna de telenovela ante la mirada de todos - crédito Pasodoblecol / TikTok

Entre las particularidades que caracterizan a Bogotá, una escena inusual en el Transmilenio ha generado amplia atención en TikTok. En el video, una mujer aparece con micrófono, parlante, una hoja y un peluche, e interpreta una canción con evidente desconsuelo y desafinación ante un hombre que manifiesta claramente su falta de interés.

Mientras la multitud observa, él intenta alejarse y ella lo sigue, “Que mi amor se perdió y no puedo sacarte de mi mente. Esta absurda obsesión no me deja vivir, no te puedo sacar de mi mente”, entona, aferrándose al hombre con un abrazo.

El intento del hombre por escapar resulta en vano: la mujer insiste, obstaculiza su paso y extiende la escena hasta que, finalmente, ella recoge su parlante y el hombre logra irse por el túnel.

La letra de la canción expone la intensidad del momento: “Solo dime tal vez, quizás volverás y podré volverte a tener así como siempre. Quiero tenerte aquí, tenerte aquí y hacerte todo lo que yo no sabría hacerte. Amor, perdóname, sí. Amor de mi vida, mi vida, perdóname, mi amor”.

Los comentarios en la red social reflejan diversas reacciones: “Así sería la cagada”, “Uy noo ya es rebajarse mucho. jamás en mi vida haría eso” y “Así es mi compa no sé doblegue”, entre otros, que evidencian la mezcla de humor y desconcierto que generó la escena.