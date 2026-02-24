Colombia

Condenan a conductor involucrado en accidente que causó la muerte de Karen Bermúdez en vía Soacha-Sibaté: “Una pena muy leve para semejante dolor”

Críticas y demandas sociales por justicia resurgieron tras la reciente decisión judicial, mientras familiares y activistas señalan vacíos en la protección vial y piden reformas

Guardar
Tesestigo de la muerte de
Tesestigo de la muerte de karen Bermúdez señaló que la grúa viajaba en contravía y a alta velocidad al adelantar otro vehículo - crédito @dani.bermudezc/Instagram

La condena de 20 meses al conductor que atropelló y causó la muerte de la abogada y ciclista Karen Daniela Bermúdez en Sibaté, Cundinamarca, ha generado indignación en la sociedad y entre sus familiares, ya que el responsable no irá a prisión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El caso ha despertado reacciones entre la ciudadanía, organizaciones de ciclistas y la familia de la víctima, que piden un marco legal más estricto para estos incidentes.

Las autoridades judiciales expusieron que la pena impuesta fue de 20 meses para Esteban Barragán, el conductor de la grúa que atropelló a Bermúdez el 25 de enero de 2025. Lo polémico del asunto es que esta sanción es menor a los 48 meses necesarios para que se imponga la prisión en Colombia, por lo que el implicado no será encarcelado.

Esta situación ha intensificado la percepción de que la respuesta judicial es insuficiente cuando muere una persona en un accidente de tránsito, según el representante legal y la familia de la ciclista, en diálogos con el medio mencionado.

Ellas es Karen Daniela, joven
Ellas es Karen Daniela, joven ciclista que murió tras la presunta imprudencia de un conductor de grua. El reciente fallo judicial ha provocado descontento en la opinión pública y la familia de la víctima, quienes consideran que las sanciones actuales no previenen accidentes fatales ni transmiten un mensaje de responsabilidad a la ciudadanía - crédito @dani.bermudezc/Instagram

Según testimonios e investigaciones de los entes judiciales, el conductor invadió el carril, por donde se desplazaba la ciclista. La familia sostiene que una maniobra imprudente causó la muerte de Karen Daniela Bermúdez, quien ese día realizaba uno de sus recorridos habituales en bicicleta.

La familia se siente desalentada por el fallo. El dictamen fue un “balde de agua fría” para los padres de la joven, que expresaron al medio citado, su desconsuelo por la decisión judicial.

Como familia, como padres, sentimos un dolor muy fuerte, una tristeza, un inconformismo, una decepción por la pena tan leve que le dieron al conductor que acabó con la vida de nuestra hija”, manifestaron ante medios nacionales. También señalaron el impacto adicional de la resolución: “Fue una pena muy leve para semejante dolor, para semejante tragedia”.

Fernando Bermúdez, padre de la víctima, exigió cambios en las leyes y penas más severas. “Pedimos a la ley que endurezca las penas, ya que día a día muchos ciclistas fallecen en Colombia y no pasa nada. Es muy triste que los conductores cometan estos asesinatos y sigan manejando como si nada”, afirmó en una entrevista con el medio mencionado.

Testigos señalaron que el conductor
Testigos señalaron que el conductor implicado no se detuvo tras el impacto contra Karen bermúdez y requirió intervención para frenarlo - crédito Bomberos de Cundinamarca

La familia denunció que decisiones de este tipo pueden alentar la repetición de situaciones similares y aumentar el sentimiento de impunidad en la sociedad.

El abogado de la familia Bermúdez, Ricardo Burgos, explicó a El Tiempo que la pena resultó de un acuerdo de reducción con la Fiscalía, conocido como preacuerdo.

Este mecanismo permitió fijar la condena en 20 meses tras el reconocimiento de responsabilidad y evita la prisión si la pena es menor a 48 meses. Burgos destacó que en el juicio se evidenció la “conducta imprudente”: “Se demostró que este hombre no tiene ningún arrepentimiento por haber adelantado en línea continua, es decir, en contravía, causando la muerte de Daniela”, afirmó.

Agregó que, a pesar de todo, la defensa del condenado apeló para reducir aún más la sanción, algo que consideró inconcebible dada la falta de responsabilidad. “Una irresponsabilidad como esta va a estar en las calles conduciendo, seguramente causando más muertes”, advirtió.

Los padres de la joven
Los padres de la joven abogada y ciclista, Karen Bermúdez, víctimas de pérdida irreparable, comparten la angustia producida por la sentencia y buscan movilizar a la sociedad en busca de reformas genuinas y cambios estructurales - crédito @danielfelipemartinezp/Instagram

Además de la condena penal, se impuso la suspensión de la licencia de conducir por dos años y medio, según explicó el abogado. La familia lamentó que “las sanciones suman penas irrisorias” y que esto no envía un mensaje claro a la sociedad sobre la gravedad de estos incidentes.

Organizaciones y familiares creen que la precariedad de la infraestructura y la débil cultura vial son factores que contribuyen a la repetición de estas tragedias. Este episodio ha llevado nuevamente al centro del debate nacional la necesidad de una protección significativa y efectiva para los ciclistas en Colombia.

Temas Relacionados

Esteban BarragánSibatéKaren Daniela BermúdezSeguridad VialSentencia Menor a PrisiónProtección a Ciclistas

Más Noticias

Andrés Pastrana respondió a mujeres que lo acusan de guardar silencio por menciones en caso Epstein: “Nunca tuve conocimiento ni relación”

El expresidente de Colombia aseguró que ha respondido con claridad a los señalamientos sobre el presunto viaje en el avión del hombre que creó una red internacional de prostitución de menores

Andrés Pastrana respondió a mujeres

Suenan campanas de boda: Emmanuel Esparaza y Esiden Aponte confirmaron que llegarán al altar

El actor español les confirmó a sus seguidores que se casará con su pareja, a la que conoció durante la grabación de una producción en la que ambos trabajaron

Suenan campanas de boda: Emmanuel

Alcalde del municipio de Ospina, Nariño, fue baleado en Bogotá en medio de un robo

La víctima intentó repeler a los asaltantes cuando fue herida por arma de fuego. La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó el incidente y mantiene la investigación en curso

Alcalde del municipio de Ospina,

Le llueven críticas a Gustavo Petro por presentar “pruebas” de un supuesto fraude electoral en Colombia: “Viene una gran amenaza”

A través de su cuenta oficial en X, el jefe de Estado publicó fotografías de supuestas pruebas que evidenciarían un presunto fraude electoral en el país

Le llueven críticas a Gustavo

Resultados Chontico Día: último sorteo del martes 24 de febrero

Conoce los números sorteados en una las loterías más populares del sur del país

Resultados Chontico Día: último sorteo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos soldados del Ejército resultaron

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Jhonny Rivera reveló los beneficios

Jhonny Rivera reveló los beneficios que recibió el corregimiento donde se casó y explicó por qué algunos famosos no asistieron a la celebración

Suenan campanas de boda: Emmanuel Esparaza y Esiden Aponte confirmaron que llegarán al altar

Shakira ofrecerá un concierto en las pirámides de Egipto como parte de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’: así se está promocionando

Blessd recordó sus inicios en la música y las adversidades que superó: “Motívense”

Maluma cambió de look y sorprendió a todos con su nueva imagen: “Me levanté y me dio un susto”

Deportes

Jhon Jader Durán, el villano

Jhon Jader Durán, el villano en la película sobre la carrera de Luis Díaz: esto dijo el colombiano en una nueva dinámica del Bayern Múnich

Medellín vs. Liverpool EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Impresionante ascenso del Harold Tejada en el ranking de la UCI tras el UAE Tour: así van los colombianos

Este es el motivo por el que Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, estarán en Barranquilla

Sebastián Villa le pidió a Néstor Lorenzo que lo llame a la selección Colombia para el Mundial: “Yo hablo en la cancha”