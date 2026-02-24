Condenan a conductor involucrado en accidente que causó la muerte de Karen Bermúdez en vía Soacha-Sibaté: “Una pena muy leve para semejante dolor”

Tesestigo de la muerte de karen Bermúdez señaló que la grúa viajaba en contravía y a alta velocidad al adelantar otro vehículo - crédito @dani.bermudezc/Instagram

La condena de 20 meses al conductor que atropelló y causó la muerte de la abogada y ciclista Karen Daniela Bermúdez en Sibaté, Cundinamarca, ha generado indignación en la sociedad y entre sus familiares, ya que el responsable no irá a prisión.

El caso ha despertado reacciones entre la ciudadanía, organizaciones de ciclistas y la familia de la víctima, que piden un marco legal más estricto para estos incidentes.

Las autoridades judiciales expusieron que la pena impuesta fue de 20 meses para Esteban Barragán, el conductor de la grúa que atropelló a Bermúdez el 25 de enero de 2025. Lo polémico del asunto es que esta sanción es menor a los 48 meses necesarios para que se imponga la prisión en Colombia, por lo que el implicado no será encarcelado.

Esta situación ha intensificado la percepción de que la respuesta judicial es insuficiente cuando muere una persona en un accidente de tránsito, según el representante legal y la familia de la ciclista, en diálogos con el medio mencionado.

Ellas es Karen Daniela, joven ciclista que murió tras la presunta imprudencia de un conductor de grua. El reciente fallo judicial ha provocado descontento en la opinión pública y la familia de la víctima, quienes consideran que las sanciones actuales no previenen accidentes fatales ni transmiten un mensaje de responsabilidad a la ciudadanía - crédito @dani.bermudezc/Instagram

Según testimonios e investigaciones de los entes judiciales, el conductor invadió el carril, por donde se desplazaba la ciclista. La familia sostiene que una maniobra imprudente causó la muerte de Karen Daniela Bermúdez, quien ese día realizaba uno de sus recorridos habituales en bicicleta.

La familia se siente desalentada por el fallo. El dictamen fue un “balde de agua fría” para los padres de la joven, que expresaron al medio citado, su desconsuelo por la decisión judicial.

“Como familia, como padres, sentimos un dolor muy fuerte, una tristeza, un inconformismo, una decepción por la pena tan leve que le dieron al conductor que acabó con la vida de nuestra hija”, manifestaron ante medios nacionales. También señalaron el impacto adicional de la resolución: “Fue una pena muy leve para semejante dolor, para semejante tragedia”.

Fernando Bermúdez, padre de la víctima, exigió cambios en las leyes y penas más severas. “Pedimos a la ley que endurezca las penas, ya que día a día muchos ciclistas fallecen en Colombia y no pasa nada. Es muy triste que los conductores cometan estos asesinatos y sigan manejando como si nada”, afirmó en una entrevista con el medio mencionado.

Testigos señalaron que el conductor implicado no se detuvo tras el impacto contra Karen bermúdez y requirió intervención para frenarlo - crédito Bomberos de Cundinamarca

La familia denunció que decisiones de este tipo pueden alentar la repetición de situaciones similares y aumentar el sentimiento de impunidad en la sociedad.

El abogado de la familia Bermúdez, Ricardo Burgos, explicó a El Tiempo que la pena resultó de un acuerdo de reducción con la Fiscalía, conocido como preacuerdo.

Este mecanismo permitió fijar la condena en 20 meses tras el reconocimiento de responsabilidad y evita la prisión si la pena es menor a 48 meses. Burgos destacó que en el juicio se evidenció la “conducta imprudente”: “Se demostró que este hombre no tiene ningún arrepentimiento por haber adelantado en línea continua, es decir, en contravía, causando la muerte de Daniela”, afirmó.

Agregó que, a pesar de todo, la defensa del condenado apeló para reducir aún más la sanción, algo que consideró inconcebible dada la falta de responsabilidad. “Una irresponsabilidad como esta va a estar en las calles conduciendo, seguramente causando más muertes”, advirtió.

Los padres de la joven abogada y ciclista, Karen Bermúdez, víctimas de pérdida irreparable, comparten la angustia producida por la sentencia y buscan movilizar a la sociedad en busca de reformas genuinas y cambios estructurales - crédito @danielfelipemartinezp/Instagram

Además de la condena penal, se impuso la suspensión de la licencia de conducir por dos años y medio, según explicó el abogado. La familia lamentó que “las sanciones suman penas irrisorias” y que esto no envía un mensaje claro a la sociedad sobre la gravedad de estos incidentes.

Organizaciones y familiares creen que la precariedad de la infraestructura y la débil cultura vial son factores que contribuyen a la repetición de estas tragedias. Este episodio ha llevado nuevamente al centro del debate nacional la necesidad de una protección significativa y efectiva para los ciclistas en Colombia.