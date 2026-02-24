Suenan campanas de boda: Emmanuel Esparaza y Esiden Aponte confirmaron que llegarán al altar

Emmanuel Esparza se casa, llegará al altar con Esined Aponte a quien conoció durante las grabaciones de una novela - crédito @esparzaemmanuel y @essinedaponte/IG Infobae Colombia

El actor español Emmanuel Esparza sorprendió al mundo del entretenimiento colombiano al confirmar, en una exclusiva para la revista 15 Minutos, que lleva más de un año comprometido en secreto con Essined Aponte, actriz y modelo de origen puertorriqueño.

La noticia llegó tras una discreta etapa en la que ambos decidieron mantener los preparativos de su boda lejos de la atención pública.

El actor terminó su relación con la española Cristina Warner en 2021 y confirmó su romance con Aponte ese mismo año - crédito @15minutosco/IG

Reconocido por su participación en producciones de gran alcance como La Pola, El Señor de los Cielos, Romina Poderosa y Perfil Falso, Esparza se ha posicionado entre los actores más destacados en Colombia.

Su vida personal siempre ha generado interés, especialmente luego de mantener una relación estable con Cristina Warner desde 2004. De esa unión nació su hija Zoé en 2015; sin embargo, la separación en 2021 marcó el inicio de una nueva etapa.

La pareja se conoció durante las grabaciones de La reina de las Indias y el conquistador donde la pareja se conoció, aunque ambos han comentado que su vínculo fue estrictamente profesional al principio.

Emmanuel Esparza y Essined Aponte están viviendo "las mieles del amor" - crédito @essinedaponte/IG

Solo tiempo después, y ya en calidad de solteros, la relación evolucionó hacia el romance. Esta transición paulatina desembocó en el compromiso que hoy celebran.

Essined Aponte ha construido una carrera sólida tanto en su natal Puerto Rico como en Colombia, país que ha adoptado como propio. Su protagónico en el remake de La Hija del Mariachi como Rosario Guerrero le valió el reconocimiento de la audiencia y consolidó su presencia en la industria televisiva.

La pareja, que posó recientemente para una sesión fotográfica publicada por la revista, confirmó que la ceremonia será íntima y en territorio colombiano.

Emmanuel Esparza se casará con Esined Aponte tras años de relación - crédito @15minutosco/IG

Aunque aún no han dado a conocer la fecha exacta ni otros detalles del enlace, han dejado claro que su intención es celebrar junto a su círculo más cercano, en el país donde han forjado buena parte de su historia en común.

Ambos han manifestado el deseo de mantener los preparativos bajo estricta reserva, priorizando la privacidad. La noticia de su compromiso fue recibida con entusiasmo por sus seguidores, quienes han seguido de cerca la evolución de sus carreras y su vida sentimental.

Esto había dicho sobre su relación

La conversación se dio en enero de 2025, cuando el español estuvo como invitado en Los Impresentables de Los 40 Colombia, se refirió a los comentarios que surgen en redes sociales sobre su romance con la puertorriqueña.

Aunque empezó diciendo que la duda que más tiene su público es sobre su situación sentimental y el hecho de que lo indaguen sobre eso ya lo tiene cansado, aprovechó para hacer una aclaración completa sobre su estado civil y lo que ha sucedido en su vida de tal forma que “lo dejen descansar”.

Emmanuel Esparza aclaró cómo está su situación sentimental actualmente - crédito @los40colombia/TikTok

“Hay una cosa que no se puede evitar cuando vas a un programa de televisión o de radio, incluso en las redes sociales, pero creo que las personas que somos figuras públicas, de alguna manera, porque no quiero ponerme por encima de nadie, pero la vida privada es una cosa que hay que respetar, y ya hay un momento que uno se cansa de contestar ese tipo de preguntas”, expresó el actor español.

Seguido a esta aclaración, contestó cómo va su relación amorosa y cómo ha cambiado este aspecto en su vida en los últimos meses.

“Yo creo que todo mundo sabe, en Colombia y en parte del extranjero, que yo me separé y estoy divorciado desde hace 4 o 5 años, me parece. Ahora tengo una pareja, con la cual estoy conviviendo, y estoy muy feliz, saboreando uno de los mejores momentos de mi vida a nivel personal”, aseguró Emmanuel Esparza.