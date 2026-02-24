Tras caída de ‘El Mencho’, narco colombiano podría asumir el liderazgo del CJNG: a “La Firma” lo busca el FBI y ofrecen millonaria recompensa

El criminal colombiano hace parte de la línea de mando que sigue al capo mexicano abatido por las autoridades, y cuyos resultados se conocieron el 22 de febrero de 2026 en rueda de prensa a medios de comunicación - crédito FBI/sitio web | @FBICyberDiv/X

La trayectoria del colombiano Carlos Andrés Rivera Varela, conocido como alias La Firma, volvió a cobrar relevancia tras las repercusiones generadas en México por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), abatido en un operativo conjunto del Ejército mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional.

La dimensión internacional del crimen organizado quedó en evidencia al revelarse los vínculos entre la ciudad de Cali y el CJNG, lo que podría tener impacto en toda la región.

En el organigrama que se conoció por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, figura el ciudadano colombiano como uno de los posibles sucesores en la línea de mando del cartel mexicano.

Mientras autoridades de Estados Unidos han activado una recompensa de USD 245.000 (más de 900 millones de pesos colombianos) para capturarlo, la influencia de este capo se revela no solo en actividades de fraude internacional y lavado de dinero; también en ataques que han marcado la política y la seguridad en México, informó El Financiero.

Carreteras y accesos en Jalisco resultaron paralizados por la quema de vehículos y enfrentamientos tras el operativo federal contra el CJNG. Crédito: X/@MundoEConflicto

El FBI ofrece USD 245.000 por la captura del jefe criminal colombiano alias La Firma

El 28 de octubre de 2025, un tribunal en Nueva York emitió una orden formal de arresto contra Rivera Varela por cargos de conspiración para el lavado de activos y por brindar apoyo material a grupos terroristas extranjeros.

La acusación se respalda en su presunto liderazgo de sofisticados esquemas de estafas a través de tiempos compartidos en Puerto Vallarta, dirigidos a personas mayores de Estados Unidos.

Las víctimas, según la información que se maneja desde el FBI, perdieron los ahorros de su vida por promesas falsificadas de inversión, lo que permitió al Cjng diversificar y robustecer su estructura financiera.

El perfil físico difundido por el FBI en su sitio web (a través del Departamento de Estado) describe a Rivera Varela como hombre de raza blanca (hispano), con cabello y ojos castaños, una estatura de 1,78 metros (5 pies 10 pulgadas) y un peso aproximado de 84 kilogramos (185 libras).

Habla tanto español como inglés y responde a varios alias, incluyendo “La Firma”, “El Colombiano”, “More” y “Morro”.

Cómo escaló en la organización mexicana el colombiano: de sicario a operador clave de la cúpula del CJNG

Nacido en Cali el 19 de junio de 1986 y con doble nacionalidad, Rivera Varela se integró a las filas del CJNG y ascendió hasta posicionarse como uno de los operadores más influyentes de Nemesio Oseguera, alias El Mencho.

Su papel fue fundamental entre 2020 y 2022, un periodo en el que, según lo que reseñó el mismo diario local, habría liderado una purga interna dentro del cártel para depurar a integrantes y afianzar el control de la organización.

“La Firma” se destacó tanto por su destreza en gestión financiera como por su conducción de operaciones violentas.

Por todo lo anterior es que el FBI lo considera presunto cabecilla de un grupo especializado de sicarios de élite, con acceso a armamento militar y responsables de crímenes de alto impacto.

Según la agencia, “Rivera Varela también es un presunto cabecilla de unidades de sicarios élites responsables de actos de violencia extrema y asesinatos de alto perfil que tienen acceso a armamento de grado militar”.

Ataques contra figuras de la política mexicana: la dimensión del poder y terror que ostenta en CNJG

El nombre de Rivera Varela aparece vinculado a casos que han alterado la seguridad nacional en México.

Autoridades federales lo relacionan con el atentado perpetrado en 2020 contra Omar García Harfuch, hoy secretario de Seguridad de México.

También lo asocian con el asesinato del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval.

Estos atentados confirman el perfil operativo de ‘La Firma’: trasciende el rol financiero para ubicarse como ejecutor y cerebro de actos de violencia extrema, con la capacidad de planificar y ejecutar magnicidios.

Una trayectoria que conecta Cali con el crimen transnacional: de Colombia a Jalisco, México

El impacto de Carlos Andrés Rivera Varela dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación simboliza la forma en que organizaciones criminales transnacionales se entrelazan con ciudades de Colombia.

Su historial evidencia no solo el poder delincuencial en el tráfico de drogas, sino su incursión decisiva en fraudes millonarios y atentados contra figuras públicas, lo que ha motivado a agencias como el FBI a calificarlo como un individuo “sumamente peligroso”.