Colombia

La Fiscalía capturó al concejal Alexis Castillo Jiménez por presunta violencia intrafamiliar

El proceso involucra episodios de intimidación, hostigamiento y acciones judiciales descritas por su expareja, quien advierte sobre el impacto en su círculo cercano

Guardar
Denuncia contra el concejal de
Denuncia contra el concejal de Barranquilla por violencia intrafamiliar - crédito Luisa Gonzalez / Reuters / @Alexi2Castillo/X

La orden de captura y detención contra el concejal Alexis Castillo Jiménez se ejecutó el 23 de febrero de 2026. Al día siguiente, en la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación en Barranquilla, se confirmó que el funcionario había sido capturado con éxito.

Castillo Jiménez, integrante del Partido Conservador y de la Comisión de la Mujer y Asuntos Varios del Concejo de Barranquilla, es investigado por violencia intrafamiliar tras la denuncia presentada por su exesposa, Silvia Aragón.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La acusación fue confirmada por la denunciante en declaraciones a Semana. En este contexto, agentes del CTI leyeron sus derechos al funcionario, quien se presentó voluntariamente.

El caso quedó en manos de un juez de control de garantías, que decidirá si permanece en libertad o es enviado a un centro de reclusión en Atlántico, mientras se llevan a cabo las audiencias preliminares.

Concejal Alexis Castillo Jiménez. Expareja
Concejal Alexis Castillo Jiménez. Expareja del cabildante de Barranquilla contó sobre las amenazas que recibe por parte de Castillo - crédito @Alexi2Castillo/X

Antecedentes de la denuncia contra Alexis Castillo Jiménez

Según el relato de Silvia Aragón, los episodios de violencia comenzaron en 2023, cuando aún vivía con el concejal.

Aragón describió a Semana una situación de “violencia física, psicológica, emocional, patrimonial y económica”, ejercida contra ella y su familia.

Entre las acciones denunciadas se mencionan golpes, gritos, insultos y humillaciones. La denunciante indicó que, aunque Castillo Jiménez es parte de la Comisión de la Mujer, estos episodios llevaron a la apertura de varios procesos judiciales.

Desde octubre de 2024, Aragón tiene la custodia legal de los hijos que tiene con el concejal, según un documento autenticado. La denunciante afirmó que esta medida busca proteger la seguridad y el bienestar de los menores.

Procesos judiciales y tácticas dilatorias en el casoEn la actualidad, hay tres procesos abiertos contra Castillo Jiménez: uno en la Comisaría de Familia, otro en la Fiscalía General de la Nación y un tercero en un Juzgado de Familia.

Aragón indicó a Semana que el concejal habría intentado retrasar el avance de estos procedimientos.

Las autoridades investigan los antecedentes
Las autoridades investigan los antecedentes presentados por la víctima, quien relató episodios repetidos de intimidación que motivaron la intervención de la Comisaría de Familia, la Fiscalía y un Juzgado de Familia - crédito Fiscalía General de la Nación

Por ejemplo, relató que su exesposo presentó excusas para evitar una audiencia en la Comisaría de Familia y aunque expresó interés en conciliar en varias reuniones con los abogados, según la denunciante, lo hizo para evitar que los procesos recibieran atención mediática y progresaran en el ámbito judicial.

Aragón subrayó la importancia de que estas diligencias se resuelvan, especialmente en casos que involucran a funcionarios públicos.

La denunciante dijo a al medio citado que ha recibido amenazas directas sobre la custodia de sus hijos, a pesar de tener el documento legal desde 2024.

Según Aragón, Castillo Jiménez le habría dicho: “Te voy a quitar la custodia de los niños”. También denunció situaciones que constituyen acoso y hostigamiento, como vigilancia constante, seguimientos, fotografías y grabaciones en video por personas desconocidas, así como la recepción de mensajes amenazantes, correos, llamadas y gritos en lugares públicos.

De acuerdo con sus declaraciones, la intimidación no se limita al ámbito digital.

Ha habido episodios de amenazas en persona, gritos en la calle y advertencias hacia su familia. Parte de estas acciones han sido consideradas por la víctima como amenazas de muerte y daño físico grave.

Aragón advirtió que el temor generado por estas advertencias debe ser tomado en cuenta, ya que hay un riesgo para su seguridad y la de sus seres queridos.

La denunciante, abogada e implicada
La denunciante, abogada e implicada familiarmente con el concejal, profundizó sobre las afectaciones personales y familiares que ha soportado, abordando el impacto integral de la violencia interpuesta y los daños sufridos - crédito Jesús Áviles / Infobae

Ironicamente, en junio del 2024, Alexis Castillo impulsó un proyecto que busca castigar los ataques políticos dirigidos hacia mujeres en la vida pública local.

La iniciativa recibió aprobación en primer debate el 22 de julio y, según su equipo, tenia como objetivo “prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política, asegurando condiciones de respeto, equidad y plena garantía de sus derechos”.

Temas Relacionados

Alexis Castillo JiménezBarranquillaSilvia AragónComisaría de FamiliaViolencia IntrafamiliarDerechos de la MujerColombia-Noticias

Más Noticias

Medellín vs. Liverpool EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

El Poderoso de la Montaña espera pasar a la fase 3 del torneo de clubes más importante de América a la hora de recibir al equipo uruguayo

Medellín vs. Liverpool EN VIVO,

Este es el costo del nuevo hotel de la selección Colombia en Barranquilla: la inversión fue multimillonaria

El hotel, que fue financiado parcialmente con cinco millones de dólares provenientes de la Conmebol, se erige sobre un área de 4.000 metros cuadrados y ofrece 48 habitaciones, tanto sencillas como dobles, adaptables a las necesidades de cada selección y tipo de concentración

Este es el costo del

La Superintendencia Financiera supervisará reembolsos tras fallas en Bancolombia por mantenimiento tecnológico

La autoridad regulatoria realizará seguimiento continuo a las acciones del banco tras la suspensión de servicios, con el fin de confirmar que los usuarios reciban los reembolsos automáticos y evaluar la posibilidad de eventuales nuevas sanciones

La Superintendencia Financiera supervisará reembolsos

Una mujer se hizo viral por darle serenata a su novio en Transmilenio: “Mi vida, perdóname”

El hecho dejó sorprendidos a los usuarios del transporte público y a las personas en redes sociales

Una mujer se hizo viral

Corte Constitucional dio el visto bueno a ley que obliga a congresistas a rendir cuentas: hubo cambios en materia de recursos y acceso a medios

La normativa establece que cada parlamentario debe presentar, en los diez días hábiles posteriores al cierre de legislatura, un informe de gestión

Corte Constitucional dio el visto
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Dos soldados del Ejército resultaron

Dos soldados del Ejército resultaron heridos tras un ataque con drones explosivos en Tarazá, Antioquia: así fueron evacuados

Vías de Arauca bajo amenaza: Ejército Nacional desactivó explosivos instalados por el ELN bajo nueva táctica

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

ENTRETENIMIENTO

Ryan Castro quiere ser papá:

Ryan Castro quiere ser papá: cuántos hijos le gustaría tener y cómo influyó el hijo de J Balvin en su decisión

Nicolás Arrieta habló de su experiencia en ‘La casa de los famosos’: “La menosprecié”

Westcol reveló qué tipo de mujer le escribe más por redes sociales y por qué buscan estar con él: “Quieren que yo lo mantenga”

Jhonny Rivera presumió los regalos que recibió por su matrimonio con Jenny López: “La tareita que nos toca”

Hermana de Karol G lanzó criticó a su propia familia por presunto apoyo a su expareja: “Me están dando la espalda”

Deportes

Medellín vs. Liverpool EN VIVO,

Medellín vs. Liverpool EN VIVO, Copa Libertadores: siga el minuto a minuto en el Atanasio Girardot

Este es el costo del nuevo hotel de la selección Colombia en Barranquilla: la inversión fue multimillonaria

Esta es la lesión de Juan Fernando Quintero que tiene ‘en veremos’ su convocatoria a la selección Colombia

Colombia vs. Venezuela: hora y dónde ver a la Tricolor en el Sudamericano Sub20 Femenino de Paraguay

Así quedó la tabla del descenso, luego del empate del Deportivo Cali y la victoria de Cúcuta Deportivo en la fecha 8 de la Liga BetPlay