La Fiscalía capturó al concejal Alexis Castillo Jiménez por presunta violencia intrafamiliar

Denuncia contra el concejal de Barranquilla por violencia intrafamiliar - crédito Luisa Gonzalez / Reuters / @Alexi2Castillo/X

La orden de captura y detención contra el concejal Alexis Castillo Jiménez se ejecutó el 23 de febrero de 2026. Al día siguiente, en la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía General de la Nación en Barranquilla, se confirmó que el funcionario había sido capturado con éxito.

Castillo Jiménez, integrante del Partido Conservador y de la Comisión de la Mujer y Asuntos Varios del Concejo de Barranquilla, es investigado por violencia intrafamiliar tras la denuncia presentada por su exesposa, Silvia Aragón.

La acusación fue confirmada por la denunciante en declaraciones a Semana. En este contexto, agentes del CTI leyeron sus derechos al funcionario, quien se presentó voluntariamente.

El caso quedó en manos de un juez de control de garantías, que decidirá si permanece en libertad o es enviado a un centro de reclusión en Atlántico, mientras se llevan a cabo las audiencias preliminares.

Concejal Alexis Castillo Jiménez. Expareja del cabildante de Barranquilla contó sobre las amenazas que recibe por parte de Castillo - crédito @Alexi2Castillo/X

Antecedentes de la denuncia contra Alexis Castillo Jiménez

Según el relato de Silvia Aragón, los episodios de violencia comenzaron en 2023, cuando aún vivía con el concejal.

Aragón describió a Semana una situación de “violencia física, psicológica, emocional, patrimonial y económica”, ejercida contra ella y su familia.

Entre las acciones denunciadas se mencionan golpes, gritos, insultos y humillaciones. La denunciante indicó que, aunque Castillo Jiménez es parte de la Comisión de la Mujer, estos episodios llevaron a la apertura de varios procesos judiciales.

Desde octubre de 2024, Aragón tiene la custodia legal de los hijos que tiene con el concejal, según un documento autenticado. La denunciante afirmó que esta medida busca proteger la seguridad y el bienestar de los menores.

Procesos judiciales y tácticas dilatorias en el casoEn la actualidad, hay tres procesos abiertos contra Castillo Jiménez: uno en la Comisaría de Familia, otro en la Fiscalía General de la Nación y un tercero en un Juzgado de Familia.

Aragón indicó a Semana que el concejal habría intentado retrasar el avance de estos procedimientos.

Las autoridades investigan los antecedentes presentados por la víctima, quien relató episodios repetidos de intimidación que motivaron la intervención de la Comisaría de Familia, la Fiscalía y un Juzgado de Familia - crédito Fiscalía General de la Nación

Por ejemplo, relató que su exesposo presentó excusas para evitar una audiencia en la Comisaría de Familia y aunque expresó interés en conciliar en varias reuniones con los abogados, según la denunciante, lo hizo para evitar que los procesos recibieran atención mediática y progresaran en el ámbito judicial.

Aragón subrayó la importancia de que estas diligencias se resuelvan, especialmente en casos que involucran a funcionarios públicos.

La denunciante dijo a al medio citado que ha recibido amenazas directas sobre la custodia de sus hijos, a pesar de tener el documento legal desde 2024.

Según Aragón, Castillo Jiménez le habría dicho: “Te voy a quitar la custodia de los niños”. También denunció situaciones que constituyen acoso y hostigamiento, como vigilancia constante, seguimientos, fotografías y grabaciones en video por personas desconocidas, así como la recepción de mensajes amenazantes, correos, llamadas y gritos en lugares públicos.

De acuerdo con sus declaraciones, la intimidación no se limita al ámbito digital.

Ha habido episodios de amenazas en persona, gritos en la calle y advertencias hacia su familia. Parte de estas acciones han sido consideradas por la víctima como amenazas de muerte y daño físico grave.

Aragón advirtió que el temor generado por estas advertencias debe ser tomado en cuenta, ya que hay un riesgo para su seguridad y la de sus seres queridos.

La denunciante, abogada e implicada familiarmente con el concejal, profundizó sobre las afectaciones personales y familiares que ha soportado, abordando el impacto integral de la violencia interpuesta y los daños sufridos - crédito Jesús Áviles / Infobae

Ironicamente, en junio del 2024, Alexis Castillo impulsó un proyecto que busca castigar los ataques políticos dirigidos hacia mujeres en la vida pública local.

La iniciativa recibió aprobación en primer debate el 22 de julio y, según su equipo, tenia como objetivo “prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en la vida política, asegurando condiciones de respeto, equidad y plena garantía de sus derechos”.