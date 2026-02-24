William Vinasco se pronunció sobre demanda de su expareja sentimental: “Me sorprende profundamente”

La demanda busca el reconocimiento de una convivencia y la distribución patrimonial con el empresario - crédito Suministrado a Infobae Colombia

El comentarista y empresario William Vinasco Chamorro se pronunció públicamente tras la difusión de la demanda interpuesta por su expareja Sandra Viviana Barragán Martínez y la admisión del proceso por parte del Juzgado 13 de Familia de Bogotá.

A través de una carta fechada en Bogotá el 23 de febrero de 2025, el narrador fijó su postura y aseguró que no ha sido notificado formalmente.

En el documento, Vinasco afirmó que frente a la información que ha circulado en medios sobre un supuesto proceso civil, “a la fecha no he sido formalmente notificado de ninguna actuación judicial en ese sentido”.

Con esa frase dejó clara su posición frente al estado procesal del caso y marcó distancia de las versiones que dan por hecho su vinculación formal al litigio.

“Es un asunto estrictamente privado”: el reclamo por la exposición mediática

El proceso, según se ha conocido, busca que se declare la existencia de una unión marital de hecho y que se liquide una eventual sociedad patrimonial derivada de esa relación. No obstante, el comunicador centró su mensaje en cuestionar la exposición pública del asunto.

Comunicado fechado el 23 de febrero de 2025 en el que William Vinasco Chamorro asegura que no ha sido notificado formalmente del proceso y pide respeto por su vida privada - crédito Prensa William Vinasco

En su carta expresó que le “sorprende profundamente” que un tema que, “en caso de existir, correspondería estrictamente al ámbito civil y privado”, haya sido llevado a escenarios mediáticos. Más adelante subrayó que se trata de un asunto personal que pertenece a su esfera íntima y que, a su juicio, carece de interés público.

El empresario también destacó su confianza en las instituciones y en los canales legales para resolver cualquier controversia. “He actuado siempre dentro del marco de la ley y como ciudadano respetuoso de las normas”, señaló en el comunicado, al tiempo que pidió que su vida privada no sea utilizada como mecanismo de presión en escenarios públicos.

En la parte final del texto dejó claro que no profundizará en el tema. “No realizaré comentarios adicionales sobre este tema, precisamente por tratarse de una situación de carácter privado”, concluyó.

Qué busca Sandra Viviana Barragán con la acción judicial

Desde la otra orilla, la defensa de Sandra Viviana Barragán confirmó que la demanda fue admitida y que el proceso ya inició formalmente.

William Vinasco Chamorro, comentarista y empresario colombiano, se pronunció mediante una carta pública tras conocerse la admisión de la demanda en su contra - crédito williamvinascoch/Instagram

El abogado Rodolfo Correa, en representación de la firma Correa y Asociados, explicó que la acción judicial tiene como finalidad que se declare la unión marital de hecho y se proceda con la liquidación de la sociedad patrimonial que, según la parte demandante, se habría conformado durante la relación.

De acuerdo con lo señalado por el jurista a medios nacionales, con la admisión del despacho, Vinasco deberá ser notificado para que ejerza su derecho a la defensa y conteste la demanda dentro del término legal. La parte actora sostiene que existió una convivencia pública, estable y permanente, con vocación de familia, elemento central para que opere el reconocimiento previsto en la Ley 54 de 1990.

Además del reconocimiento de la unión, la demanda incluye solicitudes de alimentos provisionales, la imposición de medidas cautelares sobre bienes inmuebles y productos financieros, y la eventual liquidación de activos que harían parte del patrimonio construido durante la convivencia.

La demanda interpuesta contra William Vinasco Chamorro solicita el reconocimiento de una unión marital de hecho, la liquidación de la sociedad patrimonial y la imposición de medidas cautelares sobre bienes y activos - crédito @williamvinascoch/Instagram

Reconocimiento de la unión y derecho a la defensa

También se plantea la revisión de un entramado societario vinculado al empresario, punto que, de prosperar, tendría implicaciones patrimoniales relevantes.

En el expediente, según ha trascendido, se expone como parte del contexto de la relación que la pareja se habría conocido cuando Barragán tenía 15 años. No obstante, este elemento no constituye el objeto central del proceso, que se circunscribe al ámbito patrimonial y familiar.

Por ahora, el caso se encuentra en etapa inicial. La admisión de la demanda no implica una decisión de fondo, sino la apertura formal del trámite judicial. Será el juzgado el que, tras valorar las pruebas y los argumentos de ambas partes, determine si se cumplen los requisitos para el reconocimiento de la unión marital de hecho y las consecuencias económicas que de ello puedan derivarse.