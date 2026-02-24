Colombiano compartió su historia en el ‘Honorable consejo de hombres’ y recibió el apoyo de más de 36 mil personas: “Hoy es mi primer día de trabajo”

La experiencia compartida por Viktor Giraldo en un grupo digital generó reacciones masivas y una ola de consejos, destacando el valor del respaldo colectivo en el inicio de nuevos proyectos y trayectorias profesionales - crédito El Honorabel Consejo de Hombres/ Viktor Giraldo / Facebook

El primer día de trabajo como ingeniero civil fue una celebración viral para un hombre colombiano, identificado en Facebook como Viktor Giraldo, que compartió su experiencia y foto en el grupo de Facebook Honorable Consejo de Hombres.

Más de 36 mil personas reaccionaron a su publicación con mensajes de apoyo, consejos y palabras de aliento. Así, su inicio laboral se convirtió en un fenómeno de respaldo colectivo.

Giraldo escribió: “Hoy es mi primer día de trabajo, tengo muchas expectativas de que esto va a ser el inicio de muchas cosas buenas en mi vida”.

Su mensaje mostró su alegría por conseguir un empleo. También expresó su deseo de abrir un nuevo capítulo lleno de oportunidades.

La reacción fue inmediata. Cientos de comentarios llegaron a la publicación con felicitaciones y sugerencias útiles para su nuevo entorno profesional. Algunos miembros recomendaron: “Con fe, toma muchas fotos de todo. Que el fizca o el encargado firmen cualquier cambio; cualquier adicional deben enviar confirmación por correo”.

Un mensaje de Viktor Giraldo inspiró muestras de solidaridad y recomendaciones prácticas, evidenciando cómo el entorno digital puede impulsar la motivación y el sentido de pertenencia en procesos de crecimiento laboral - crédito Captura de pantalla Consejo de Hombres / Facebook

Otros se expresaron de manera simbólica y humorística, celebrando su logro con frases tradicionales del grupo. Un comentario destacó: “El caballero comparece ante esta mesa no con espada en alto, sino con casco de ingeniero y esperanza en el pecho”.

Además, muchos mensajes enfatizaron la constancia, la disciplina y el honor como valores fundamentales para este nuevo ciclo: “Hoy no inicia solo un empleo; inicia una nueva etapa en su reino personal”.

El grupo Honorable Consejo de Hombres es una comunidad digital donde los miembros comparten logros, enfrentan dificultades y se apoyan entre sí. En esta ocasión, el entusiasmo colectivo demostró cómo una comunidad virtual puede acompañar cada paso de sus integrantes.

Las expresiones simbólicas, como “admitir la imagen” de Giraldo o brindarle un “fuerte apretón de manos”, refuerzan el sentido de pertenencia y respeto entre los miembros.

La red de apoyo motiva tanto a quienes buscan empleo como a quienes, como Giraldo, comienzan una nueva etapa profesional.

Entre las recomendaciones, se destacó el uso responsable del primer salario. Un mensaje común fue: “Felicidades, recuerda. Primer salario invitar a la familia y luego aportar en la casa”.

Estas sugerencias resaltaron la importancia del núcleo familiar y el aporte al hogar como prioridades. Otros consejos expresaron deseos de prosperidad y salud, así como esperanza para quienes todavía están buscando empleo.

La Guardia de Fronteras de Polonia desmantela una red internacional de trata de personas: ofrecian falsas oportunidades de trabajo

Una operación de la Guardia de Fronteras de Polonia permitió desarticular una red internacional dedicada a la trata de personas y blanqueo de capitales, que captaba a migrantes latinoamericanos, principalmente colombianos, con falsas ofertas de trabajo en ese país europeo, según informaron fuentes oficiales.

Imagen de referencia - La organización criminal captaba víctimas en Latinoamérica mediante falsas ofertas de trabajo legal en Polonia y explotaba su vulnerabilidad para fines de explotación laboral - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

La investigación, iniciada en 2024, determinó que la estructura criminal empleaba empresas registradas fuera de la Unión Europea como fachada para atraer a las víctimas y luego explotarlas en condiciones irregulares.

Las autoridades polacas y la Fiscalía han revelado que, aunque se identificaron 50 víctimas directas de trata, los afectados podrían superar 2.000 personas, de acuerdo con los datos preliminares.

Durante los allanamientos realizados en la región de Pomorskie, la Guardia de Fronteras de Polonia y la Administración Nacional de Ingresos de Warmia y Mazury incautaron efectivo, oro, piezas numismáticas y joyas por 3,6 millones de zlotys (más de 3.000 millones de pesos colombianos).

Además, bloquearon 28 cuentas bancarias con depósitos superiores a 3,8 millones de zlotys (casi 4.000 millones de pesos colombianos), lo que permitió documentar el alcance financiero del esquema de lavado de activos vinculado a la explotación de migrantes.

El operativo incluyó 17 registros en viviendas y locales comerciales, e inspecciones de más de una docena de vehículos utilizados para el traslado de víctimas o miembros de la red. Entre los objetos incautados figuraron un objeto similar a un arma de fuego y pequeñas cantidades de droga.

Imagen de referencia - Autoridades polacas estiman que la organización criminal explotó a más de dos mil víctimas, principalmente de nacionalidad colombiana, en condiciones irregulares - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Entre los miembros del grupo criminal figuran principalmente ciudadanos de Ucrania, Polonia y Uzbekistán. El caso ha llevado también a las autoridades en Colombia y otros países de la región a reforzar las alertas por el riesgo de aceptar ofertas laborales no verificadas en destinos poco habituales, ante la posibilidad de ser captados por redes criminales transnacionales.