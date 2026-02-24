Colombia

Candidatos a la Cámara por el Centro Democrático siguen borrando murales de Iván Cepeda en Bogotá y Cali: “Ni un centímetro de nuestos muros”

Según los aspirantes, los espacios públicos no pueden ser utilizados para “campañas políticas con publicidad ilegal”, causando todo tipo de comentarios en redes sociales

Guardar
Borran murales de Iván Cepeda
Borran murales de Iván Cepeda en Bogotá y Cali - crédito Colprensa-@josiasfiesco/X - @jarizabaletaf/X / Montaje Infobae

La aparición de murales con mensajes de apoyo a la campaña presidencial de Iván Cepeda en muros de Bogotá y Cali generó una rápida reacción de figuras políticas del partido Centro Democrático, quienes denunciaron la ilegalidad de estas pintadas y promovieron su eliminación.

El caso reavivó el debate sobre el uso de espacios públicos para propaganda proselitista y la legalidad de estas intervenciones, pues según las autoridades solo son válidas, siempre y cuando estén autorizadas.

El aspirante a la Cámara por Bogotá del Centro Democrático, Josias Fiesco, expresó su rechazo a la presencia de mensajes alusivos a Cepeda en paredes de la capital vallecaucana.

“Ni un centímetro de nuestros muros para quienes le hacen apología al delito y aparecen en los computadores de Raúl Reyes”, afirmó Fiesco en un video en su cuenta de X.

Josias Fiesco rechazó mensajes de
Josias Fiesco rechazó mensajes de apoyo a Iván Cepeda en muros - crédito @josiasfiesco/X

El dirigente enfatizó que “nuestra ciudad y nuestro país se respeta”, en referencia a la defensa de los espacios públicos y la memoria de las víctimas de la violencia.

Fiesco recordó que meses atrás se habían realizado pintadas con mensajes como “las cuchas tenían razón”, que según él “solo se burlaban del dolor de las madres para hacer política”.

Ahora, en los mismos muros, se observó propaganda de la campaña presidencial de Cepeda. El aspirante sostuvo: “No lo vamos a permitir, nuestra ciudad merece estar limpia, bonita, y a este país lo vamos a defender”.

Por su parte, la reacción frente a los murales fue respaldada por Jaime Arizabaleta, también aspirante a la Cámara del Centro Democrático por el Valle del Cauca, quien notificó en X la eliminación de las pintadas.

“Caleños, siendo las seis de la mañana, les informo, para su tranquilidad, que todos los murales ilegales de Iván Cepeda Castro han sido borrados”, indicó Arizabaleta. En su publicación, insistió en la importancia de “defender el orden y la legalidad” en la ciudad.

Jaime Arizabaleta anunció eliminación de
Jaime Arizabaleta anunció eliminación de murales de Iván Cepeda en Cali y pidió respeto a la legalidad - crédito @jarizabaletaf/X

Arizabaleta cuestionó la ausencia de permisos para la realización de estos murales, señalando que “no cumplen con la normatividad”.

El dirigente manifestó: “Ustedes tienen que, son partido de gobierno, tendrían que dar ejemplo”. Además, invitó a los habitantes de otros municipios del Valle del Cauca a reportar la existencia de murales similares para proceder a su remoción.

Tras lo anterior, Arizabaleta manifestó en X su preocupación por la seguridad de su equipo.

“Exijo protección para todo mi equipo, los seguidores de Cepeda nos quieren matar”, escribió el dirigente. Arizabaleta atribuyó amenazas recientes a simpatizantes del senador Iván Cepeda, lo que motivó su llamado a las autoridades.

El mensaje generó reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes expresaron respaldo y también críticas.

Jaime Arizabaleta denuncia amenazas y
Jaime Arizabaleta denuncia amenazas y exige protección para su equipo en Cali - crédito @jarizabaletaf/X

Es importante recordar que Jaime Arizabaleta, aspirante a la Cámara por el Centro Democrático, ya había denunciado en X la aparición de un mural con propaganda de Iván Cepeda en Candelaria, Cali.

Estoy mirando esta cochinada, ver qué hicieron estos petristas en Candelaria, Cali. Un mural de Cepeda. Tiene que borrarlo”, escribió el 16 de febrero de 2026. Arizabaleta aseguró que la publicidad es ilegal y convocó a la ciudadanía a eliminarla.

“Vamos a borrar lo de las pacas aquí”, agregó. La reacción del dirigente provocó un debate inmediato en el Concejo de Candelaria sobre la legalidad de estas intervenciones.

Esto dicen las autoridades sobre los murales políticos en Colombia

Las autoridades de Cali intensificaron la vigilancia sobre la publicidad política en vías principales y sectores céntricos.

La Secretaría de Seguridad precisó que únicamente la propaganda con permisos, como vallas reguladas, es válida. Afiches colocados en postes, puentes o murales que no cuenten con autorización, serán retirados. Los partidos responsables enfrentarán advertencias y posibles multas.

La administración local mantiene operativos para asegurar el respeto a la normativa electoral. El gobierno municipal insistió en que estas acciones pretenden proteger el espacio urbano y garantizar el cumplimiento de las disposiciones vigentes durante el proceso electoral.

