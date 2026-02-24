Campaña de Iván Cepeda denunció que hombres con camisas de las disidencias se infiltraron en un evento en Nariño: el candidato pidió identificarlos

Personas con camisetas alusivas a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano fueron identificadas y reportadas a la Policía Nacional durante el acto político - crédito Nathalia Angarita - Reuters/Captura de Pantalla La Silla Vacía

En medio de sus actos de campaña en el municipio de Tumaco (Nariño), Iván Cepeda, senador y candidato presidencial del Pacto Histórico, alertó la presencia de varias personas portando camisetas alusivas a la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), una de las principales disidencias de las Farc que se desintegró de la Segunda Marquetalia, facción liderada por Luciano Marín Arango, conocido como alias Iván Márquez.

Imagenes documentadas por el medio digital La Silla Vacía dan cuenta de la asistencia de sujetos con las prendas alusivas al grupo guerrillero, en medio de la intervención que realizó el aspirante del progresismo colombiano.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Una vez conocido el hecho, la reacción desde la campaña fue inmediata. Cepeda confirmó personalmente al medio citado que se encontraba acompañado de agentes policiales para identificar a los personajes.

“Estoy ya acá con la Policía y los estamos detectando inmediatamente a ver si los pueden capturar, pero no están las caras de ellos porque están de espaldas”, manifestó Cepeda al portal mencionado.

La presencia de miembros de la Cneb en eventos públicos ocurre en medio de un contexto de fortalecimiento de estas estructuras disidentes. Según datos recopilados por La Silla Vacía, la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano creció un 25% en 2023, mientras que el autodenominado Estado Mayor Central (EMC) aumentó 23% y el ELN un 9%, en comparación con las cifras registradas en 2022.

Este grupo armado, liderado por José Vicente Lesmes, alias Walter Mnedoza, se encuentra desarrollando un espacio de conversaciones de paz con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, donde se han incluido compromisos respecto a transformaciones en los territorios, sustitución de economías ilícitas, reincorporación y verificación de lo pactado, según expresó la Consejería Comisionada de Paz.

Así mismo, la agenda de trabajo pactada contempla en particular la garantía de seguridad en las zonas afectadas y el reconocimiento de las víctimas.