Blessd recordó sus inicios en la música y las adversidades que superó: “Motívense”

La trayectoria de Blessd, uno de los rostros más reconocidos de la música urbana colombiana, ha generado un profundo eco entre quienes siguen su carrera desde sus inicios.

Recientemente, el artista decidió abrir una ventana a su pasado para recordar los momentos decisivos que forjaron su vocación musical y la manera en que superó las adversidades. De acuerdo con su publicación, cuando empezó en la industria continuaba trabajando en una plaza de mercado.

Stiven Mesa Londoño, nombre de pila del cantante, utilizó su cuenta de Instagram para compartir imágenes inéditas de sus inicios.

En una de las publicaciones, destacó: “Lo que me encontré en la galería cuando solo había una cama y a medio paso estaba la calle. Gracias Dios porque nunca faltó el techo, pero todo esto me llenó de motivación”.

El artista urbano relató que esos primeros escenarios, lejos del lujo, reforzaron su determinación y le impulsaron a no desistir de sus sueños.

Superación personal y raíces familiares

El relato de Blessd ha llamado la atención por su autenticidad. El joven recordó que, antes de alcanzar la fama, desempeñó diferentes labores para contribuir al sustento familiar.

Entre esas actividades, cargó camiones de frutas y verduras en una central de abastos desde tempranas horas y vendió dulces y empanadas en colegios, con el objetivo de financiar sus primeras grabaciones.

El artista fue enfático en decir que su fe católica y la guía de su abuela fueron pilares para mantener la disciplina, factores que influyeron en la elección de su nombre artístico, derivado de la palabra inglesa blessed que traducida al español es “bendito”, como lo conocen actualmente sus colegas.

Las publicaciones generaron una avalancha de reacciones en redes sociales. Numerosos internautas consideraron que la historia del cantante representa un ejemplo de superación.

En medio de los comentarios, Blessd compartió el mensaje de un seguidor que le agradeció por inspirar a quienes atraviesan dificultades, resaltando que “muchas personas están atravesando momentos difíciles y encuentran motivación en ese tipo de contenidos para salir adelante”.

Proyección y mensaje a sus seguidores

Además de rememorar sus inicios, Blessd abordó sus expectativas para el futuro. En una de sus historias, expresó con firmeza: “2026 con ganas de comerme el mundo. Esto apenas empieza y Él nunca falla”.

El intérprete afirmó que, incluso cuando nadie apostaba por él, continuó esforzándose en silencio, convencido de que surgirían nuevas oportunidades.

El mensaje central del artista giró en torno a la perseverancia y la confianza. Blessd instó a sus seguidores a no abandonar sus metas, enfatizando que “cuando se tiene un sueño, es necesario trabajar por él sin rendirse”, y que dejar los objetivos en manos de Dios permite que el tiempo traiga consigo los resultados esperados.

La historia de Blessd sigue sumando capítulos y, para muchos, su testimonio se ha convertido en un aliento para quienes buscan transformar la adversidad en motor de cambio.

Las reacciones de sus seguidores no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente dejaron mensajes como: “Qué bonito mensaje, todos tenemos derecho a soñar y cumplir ese objetivo”; “uno ve y esta gente es la que más se esfuerza por salir adelante”; “gran mensaje para la juventud”, entre otros.

Los nuevos tatuajes de Blessd

El reguetonero ha explicado en varias ocasiones que los tatuajes son una forma de registrar su historia y sus pasiones. Ha afirmado además que no tiene “tatuajes feos” y que cada uno representa un momento y razón de ser, incluso los realizados antes de lograr reconocimiento internacional.

La reciente revelación de Blessd, cantante de música urbana, al mostrar un tatuaje con el rostro de Diomedes Díaz generó una amplia reacción en redes sociales. El artista difundió la imagen en sus cuentas oficiales e incluyó el mensaje: “PARA QUÉ PLATA SI NO ES POR ESOOOOO!!!”.