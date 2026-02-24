Accidente múltiple en la autopista Norte de Bogotá deja una persona atrapada y genera congestión y el despliegue de personal de emergencia

El choque múltiple sobre la Autopista Norte generó la rápida intervención de los Bomberos y equipos de emergencia en la calle 187 - crédito Infobae

Un grave accidente de tránsito se registró en la autopista Norte de Bogotá, a la altura del centro comercial Santa Fe, cuando una buseta y dos vehículos particulares colisionaron violentamente, dejando a una persona atrapada en el interior de uno de los automóviles.

El incidente, cuyas causas aún no han sido esclarecidas, generó la intervención de los equipos de emergencia, incluyendo una unidad de Bomberos y ambulancia, que acudieron de inmediato para atender la situación en el sector de la calle 187.

La colisión obligó a los socorristas a desplegar labores de rescate para liberar al conductor que permanecía atrapado, mientras se implementaron restricciones en la circulación vehicular sobre la calzada. De acuerdo con los reportes, uno de los carriles se encuentra temporalmente bloqueado, aunque los vehículos involucrados ya fueron orillados para permitir el flujo parcial del tránsito en la zona.

Las autoridades restringieron temporalmente la circulación de vehículos mientras los equipos retiraban los automotores accidentados - crédito Secretaría de Movilidad

Hasta el momento, las autoridades de tránsito no se han pronunciado oficialmente sobre el estado de salud de los involucrados ni sobre las circunstancias exactas que originaron el choque múltiple. Se mantiene la expectativa de un comunicado oficial que aporte detalles sobre las investigaciones en curso y posibles medidas preventivas para los conductores que transitan por este importante corredor vial de la ciudad.

La situación continúa siendo monitoreada por los organismos de emergencia y las autoridades locales, mientras se adelantan las labores de normalización del tráfico y atención a las personas afectadas por el siniestro.

Sobre las 3:30 p. m., la Secretaría de Movilidad informó que una unidad de grúa llegó al lugar del accidente para retirar los vehículos involucrados en el siniestro. La entidad recomendó transitar con precaución en la zona mientras se adelantan las labores de atención y remoción.

Funcionarios de Movilidad y operarios de grúa retiran los vehículos implicados en el siniestro vial - crédito Secretaría de Movilidad

Las vías de Bogotá enfrentan una crisis de seguridad sin resolver

La magnitud del siniestro vial ocurrido en la autopista Norte a la altura del centro comercial Santa Fe, en la tarde del martes 24 de febrero, donde una buseta y dos vehículos particulares colisionaron y una persona quedó atrapada, vuelve a poner bajo el foco la alta siniestralidad en los principales corredores viales de Bogotá.

De acuerdo con cifras obtenidas por la concejal Diana Diago, 348 personas murieron en 2025 en las principales vías de la ciudad. Solo la Autopista Norte registró 22 fallecidos en siniestros viales ese año.

El ranking de tramos con mayor letalidad incluye:

Avenida Boyacá - 39 fallecidos Avenida Calle 13 - 27 fallecidos Avenida Ciudad de Cali - 26 fallecidos Avenida Caracas - 25 fallecidos Avenida NQS - 24 fallecidos Autopista Norte - 22 fallecidos Avenida Carrera 10 - 15 fallecidos Avenida Primero de mayo - 14 fallecidos Avenida Calle 26 - 14 fallecidos Avenida Carrera 7 - 12 fallecidos

Diago cuestionó la inacción de la Secretaría de Movilidad, señalando que 239.000 millones de pesos destinados a seguridad vial permanecieron sin ejecutar en los bancos durante 2025, lo que, según la cabildante, pudo haber evitado tragedias como la sucedida recientemente.

La Autopista Norte registró 22 muertes por siniestros viales durante el año 2025, consolidándose como uno de los tramos más peligrosos - crédito Secretaría de Movilidad

“La Secretaría de Movilidad tiene identificadas las vías más peligrosas de la ciudad y la gran pregunta es ¿Qué están esperando para desplegar un plan de pedagogía para prevención de accidentes, en estos sectores?” precisó la cabildante.

La concejal exigió al alcalde Carlos Fernando Galán y a la Secretaría de Movilidad la presentación inmediata de un plan de choque con jornadas pedagógicas y acciones preventivas en las vías más peligrosas. Diago advirtió sobre la crisis de seguridad vial que enfrenta la ciudad y la urgencia de tomar medidas que impacten de manera directa en la reducción de muertes y lesiones graves en las calles de Bogotá.