Video · Estas son las primeras imágenes de la boda de Jhonny Rivera y Jenny López

Estas son las primeras imágenes de la boda de Jhonny Rivera y Jenny López

Los registros audiovisuales demuestran una ceremonia tradicional de la región y que el amor está más allá de las críticas por la diferencia de edad

Las imágenes de la boda se viralizaron a través de las redes sociales, en las que los internautas también celebraron - crédito Jhonny Rivera / TikTok

La boda de Jhonny Rivera y Jenny López se celebró en el corregimiento de Arabia, Risaralda, y reunió al menos a 350 invitados tras un noviazgo de más de 2 años, por lo que los habitantes de la región y seguidores de la carrera del artista no dudaron en recurrir a las redes sociales de los famosos para ver el evento desde allí.

A lo largo del domingo 22 de febrero de 2026 se llevó a cabo la ceremonia y se publicaron videos en las cuentas oficiales de los artistas y sus familiares, en los que se ven algunos de los mejores momentos de la ceremonia tradicional, que estuvo acompañada por familiares y los amigos más cercanos de la pareja.

“La capilla se va a decorar muy bonita, es una boda por la Iglesia. La idea es que lleguen a la iglesia todos los que nos quieran acompañar, están invitados todos a la ceremonia. Y de ahí, nos vamos en caravana para la fiesta”, afirmó Jhonny Rivera en una entrevista para La Red, días antes del suceso.

Y es que en las imágenes se aprecia que no solo los allegados estaban presentes, también algunos de los seguidores del artista, que se acercaron hasta el sector para presenciar los mejores momentos de la boda.

El artista no desaprovechó la oportunidad para recordar una de sus canciones más famosas en medio de su boda - crédito Jhonny Rivera / TikTok

Cabe mencionar que la relación siempre ha tenido muestras de cariño en público, por lo que la presencia de los seguidores era muy importante para la pareja. Incluso, muchos recuerdan la propuesta pública que fue realizada por el cantautor en el Movistar Arena de Bogotá en 2025 y tras la exposición del compromiso, la expectativa de los internautas se disparó, pues preguntaban todo el tiempo por los detalles de la organización del evento.

“Iba a ser muy familiar; sin embargo, tras conocerse el compromiso, muchos pidieron asistir”, declaró al medio citado Jhonny Rivera. Y es que el evento se realizó en la ciudad natal del cantante, lo que llevó a que los habitantes del corregimiento de Arabia salieran a las calles para saludarlo y felicitarlo directamente por su boda mientras él se movilizaba en un carro de época.

En cuanto a la luna de miel, la pareja anticipó a través de sus plataformas digitales que están contemplando destinos como Maldivas y Kenia, donde planean vivir la experiencia de un safari y recorrer Nairobi. Del mismo modo, el artista anunció a sus seguidores: “Pensamos pasar por Dubái y disfrutar una temporada en Capadocia, en Turquía”, demostrando así que el presupuesto destinado a su viaje es bastante alto.

Las imágenes demostraron el romántico
Las imágenes demostraron el romántico momento que vivieron los famosos - crédito Instagram

La pareja logró superar las diferencias de edad y las críticas del público

Jhonny Rivera explicó que la relación con su pareja se consolidó a partir de la música, debido a que Jenny López comenzó a acompañar a su padre a conciertos del artista en el Cauca como fan y así conoció su trabajo.

Los dos se acercaron más tras convertirse en amigos en las redes sociales y, tiempo después, la joven empezó a desempeñarse como corista del artista, lo que llevó a que la relación se afianzara rápidamente.

Sin embargo, no todo fue color de rosa, la pareja tuvo que enfrentarse a críticas por una marcada diferencia de edad (30 años), aunque el amor fue más fuerte y lograron superar ese obstáculo.

La pareja comparte sus mejores
La pareja comparte sus mejores momentos en las redes sociales, conectando así con su público - crédito Jenny López / Instagram

Por su parte, Jenny López contestó a las críticas recibidas por parte de los internautas que la señalaban de querer quedarse con el dinero de su pareja y en una dinámica de preguntas y respuestas en redes sociales en la que le cuestionaron: “Disculpa que te pregunte, ¿en tu matrimonio firmarás capitulaciones?”, ante lo que decidió responder de forma contundente: “Sí, es lo correcto”.

