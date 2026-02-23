Colombia

Un presunto sicario fue capturado en Barranquilla por un asesinato ocurrido en enero en el Bajo Cauca

Este hombre sería el responsable de la muerte de una persona que se opuso a un asalto en una vivienda local, y deberá responder ante las autoridades por delitos relacionados con armas y sustracción de pertenencias

El presunto delincuente, con antecedentes
El presunto delincuente, con antecedentes en el Sistema Penal Oral Acusatorio, fue arrestado tras una investigación detallada - crédito Policía Barranquilla

Las autoridades de Antioquia lograron la captura de un presunto sicario, señalado de haber cometido el homicidio de un ciudadano que intentó frustrar un robo en su vivienda.

La intervención ocurrió en Barranquilla (Atlántico), donde los agentes de la Sijín localizaron al sospechoso, requerido por hechos registrados a inicios de 2026 en el municipio de Caucasia, en la subregión del Bajo Cauca.

La operación, según informó el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la policía en Antioquia, se realizó tras una investigación que permitió establecer la presunta responsabilidad del detenido en el asesinato de José Guillermo Beltrán Peñate, quien tenía 36 años y trabajaba como mecánico.

El crimen tuvo lugar el 21 de enero de 2026 en el barrio El Poblado de Caucasia. De acuerdo con la versión oficial, un grupo armado irrumpió en una vivienda durante la madrugada, con el objetivo de cometer un hurto.

Los antecedentes del capturado incluyen
Los antecedentes del capturado incluyen registros de fabricación y porte ilegal de armas, así como un caso de hurto en 2024 - crédito archivo Colprensa

La víctima, que residía en el lugar, intentó defenderse y forcejeó con los atacantes. En medio del enfrentamiento, uno de los delincuentes disparó un arma de fuego y causó una herida letal.

Los familiares de Beltrán Peñate lo trasladaron rápidamente a un centro de salud, pero los médicos no lograron salvarle la vida.

Como parte del proceso judicial, el individuo tendrá que enfrentar cargos por homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, así como hurto. Al momento de su detención, los agentes incautaron un teléfono celular al sospechoso, que será analizado en el curso de la investigación.

El detenido presenta antecedentes en el Sistema Penal Oral Acusatorio (Spoa), incluyendo registros por fabricación, tráfico y porte de armas de fuego entre 2022 y 2025, y hurto calificado en 2024.

La víctima, José Guillermo Beltrán
La víctima, José Guillermo Beltrán Peñate, falleció tras recibir disparos al intentar evitar el robo en su domicilio en Caucasia - crédito archivo Colprensa

El detenido deberá responder ahora por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, y hurto, mientras la investigación continúa para esclarecer posibles vínculos con otras acciones delictivas en la región.

Grupos armados y crimen urbano en Caucasia

Las dinámicas de homicidios en el Bajo Cauca antioqueño, y especialmente en Caucasia, reflejan una conjunción de factores geográficos, económicos y de violencia armada. Este municipio, que funciona como nodo entre el interior del país y la Costa Caribe, se ha convertido en escenario central para la disputa de grupos armados ilegales.

El Clan del Golfo (AGC), las disidencias de las Farc y el ELN se enfrentan por el dominio territorial. Estos actores buscan controlar rutas estratégicas para el narcotráfico, ya que Caucasia facilita la salida de droga hacia el mar.

Además, la región destaca por la minería ilegal de oro, fuente primordial para el financiamiento de estas organizaciones. El cobro de extorsiones, conocido localmente como “vacunas”, representa otra herramienta de presión y enriquecimiento ilícito.

La confrontación entre bandas no se limita a las zonas rurales o carreteras. En el casco urbano de Caucasia, la lucha por el control de las “plazas” de vicio emerge como uno de los principales motores de violencia. En este contexto, los homicidios recientes de adolescentes han sacudido a la comunidad: los grupos criminales reclutan e instrumentalizan a menores para funciones de vigilancia y sicariato, exponiéndolos a una alta probabilidad de retaliación.

Razones por las que en
Razones por las que en Caucasia la violencia va en aumento en el inicio del 2026 - crédito Luisa Gonzalez/ REUTERS

Desde el inicio de 2026, la situación de seguridad se ha deteriorado aún más. La expansión del Clan del Golfo resulta evidente, tanto en la cantidad de integrantes como en la capacidad de operar abiertamente. Esta expansión ha provocado enfrentamientos directos y lo que en la jerga local se denomina “limpiezas sociales”: asesinatos selectivos para imponer disciplina y control en barrios populares.

De acuerdo con reportes locales, la tensión en Caucasia responde a un fenómeno estructural: el municipio no solo es paso obligado para economías criminales, sino también territorio de disputa para la imposición de normas paralelas y sistemas de justicia propios de los grupos armados.

