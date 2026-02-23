Simulacros gratuitos para concursos de la Cnsc en 2026: claves para la preparación y cómo participar

El concurso de méritos según el artículo 125 de la Constitución es el mecanismo oficial de ingreso a la carrera administrativa en Colombia - crédito Cnsc

El acceso a la carrera administrativa en Colombia está regulado por el artículo 125 de la Constitución, que exige el concurso de méritos como vía principal para proveer cargos públicos. Este principio convierte a la Comisión Nacional del Servicio Civil (Cnsc) en la principal puerta de ingreso para quienes aspiran a trabajar en entidades como la Dian, Inpec, ministerios, dependencias distritales y superintendencias.

Para 2026, los concursos mantienen cronogramas definidos y, aunque varias inscripciones han cerrado, las vacantes continúan surgiendo a lo largo del año, lo que mantiene la preparación como un factor clave para los aspirantes.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El proceso de selección, regido por el Decreto 1083 de 2015, comprende cinco fases: convocatoria, reclutamiento, aplicación de pruebas, lista de elegibles y período de prueba. La evaluación se presenta como el filtro más exigente y, para muchos, la fuente principal de ansiedad.

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) gestiona los concursos para acceder a cargos en entidades clave como la Dian, Inpec, ministerios y superintendencias - crédito Cnsc

Las pruebas se dividen en bloques específicos: primero, las competencias funcionales básicas y específicas, de carácter eliminatorio, enfocadas en conocimientos sobre constitución, administración pública, atención al ciudadano y ofimática, entre otros.

Segundo, las competencias comportamentales, que miden habilidades y conductas asociadas al desempeño, influyendo en la posición en la lista de elegibles. Tercero, la valoración de antecedentes, donde se suman puntos por formación y experiencia adicionales.

Llevar a cabo estas pruebas, que suelen efectuarse en una sola jornada de aproximadamente cuatro horas, exige un dominio técnico y conceptual. El margen de error es estrecho: unas pocas respuestas pueden modificar la ubicación en la lista de elegibles, lo que subraya la importancia de una preparación enfocada.

En ese contexto, los simulacros gratuitos han adquirido protagonismo como herramienta estratégica. Estos ejercicios replican las condiciones reales del examen, tanto en estructura de preguntas como en tiempo y nivel de exigencia. El propósito no es memorizar respuestas, sino entrenar la gestión del tiempo y familiarizarse con la lógica evaluativa. La práctica permite identificar debilidades, reducir la ansiedad y optimizar el rendimiento durante la prueba oficial.

Los simulacros gratuitos, disponibles en la web de la Cnsc y de Grupo Geard, se posicionan como herramientas clave para la preparación de los aspirantes - crédito Luisa González/REUTERS

Los aspirantes pueden acceder a estos simulacros a través de la página de simulacros de la CNSC, donde se encuentran test enfocados en competencias básicas, comportamentales y funcionales relevantes para el cargo de interés. Además, existen alternativas privadas como Grupo Geard, que ofrece simulacros gratuitos adaptados a las convocatorias de la Cnsc.

Aunque este material no es oficial, representa un apoyo académico valioso. Es fundamental que cada aspirante asuma la responsabilidad de verificar los contenidos y complementar su estudio, ya que ningún simulacro garantiza el resultado, pero sí puede mejorar significativamente la preparación.

Para quienes desean participar en los concursos 2026, se recomienda revisar periódicamente el portal oficial de la Cnsc y la plataforma Simo, donde se publican fechas, requisitos y documentos exigidos. La inscripción solo puede realizarse a un empleo por persona, sin haber aplicado en modalidad de ascenso, y debe concretarse dentro de los plazos establecidos.

Los valores para el proceso este año son: $58.400 para niveles técnico y asistencial, y $87.550 para el nivel profesional y cargos jerárquicos. Toda la información sobre vacantes y cronogramas está centralizada en el Portal de Convocatorias y en Simo.

El acceso a simulacros online permite a los concursantes identificar debilidades, reducir la ansiedad y mejorar su rendimiento en la prueba oficial - crédito Luisa González/REUTERS

El procedimiento para participar inicia consultando el acuerdo y anexo de reglas disponibles en la web de la CNSC (Procesos en desarrollo). El aspirante debe ingresar al aplicativo Simo (https://simo.cnsc.gov.co/), registrarse, consultar las vacantes ajustadas a su perfil, identificar el número de la Oferta Pública de Empleo de Carrera (Opec) y revisar el manual de funciones y requisitos. Posteriormente, puede marcar la vacante de su interés, proceder con el pago de derechos de participación y formalizar la inscripción.

La recomendación final para quienes aspiran a un cargo público es prepararse con anticipación, poniendo especial atención en las pruebas eliminatorias.