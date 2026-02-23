Helicóptero de la Fuerza Aérea por poco choca con avión de Latam en el aeropuerto El Dorado de Bogotá: revelan audio del momento exacto del incidente

El cruce entre un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana y un avión comercial en El Dorado genera preocupación sobre medidas de seguridad aeroportuaria - crédito Colprensa/Captura de Pantalla X

El viernes 20 de febrero de 2026, un helicóptero de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) por poco ocasiona un grave accidente en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, cuando cruzó por la pista sur del terminal aéreo e interrumpió el despegue de un avión comercial que cubría la ruta Bogotá-San Andrés.

Ante la inminencia del cruce, la tripulación del avión comercial activó el procedimiento estándar de aborto de despegue y evacuó a los pasajeros mediante escaleras sin que fuera necesario declarar emergencia. Ninguna persona resultó lesionada y los ocupantes permanecieron “sanos y salvos”, según informó la Aeronáutica Civil.

Tras este episodio, se siguen conociendo nuevos detalles sobre el incidente que evidencia preocupaciones sobre la saturación de la principal terminal aérea del país y la falta de implementación de recomendaciones internacionales para mejorar su seguridad y capacidad operativa.

Imágenes de una aplicación de seguimiento de vuelos muestran el momento exacto en que un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC4021) se cruza en la trayectoria de un avión comercial cerca del Aeropuerto El Dorado en Bogotá - crédito Captura de Video X

Uno de ellos fue el audio de la torre de control del aeropuerto de la capital colombiana, donde se escucha el momento en que la torre había autorizado el desplazamiento del helicóptero, mientras que el piloto de la aerolínea Latam, a la que pertenecía la aeronave, expresó su inconformidad por haber dado simultáneamente la confirmación de despegue a la aeronave comercial.

“Torre Sur, helicóptero Fuerza Aérea Colombia 4080. (...) Mantenga 9500 pies. Cruce de trayectoria a la derecha aprobado, notifique con sigla. Aprobado cruce de trayectoria 402 (...) Torre Lan Colombia 478, aborta despegue pista 14 derecha (...) Torre Lan Colombia 478. ¿Cuál fue el motivo del cruce del helicóptero en nuestra trayectoria de despegue?”, se escuchan en los apartes de la conversación de la torre de control revelada por La FM.

Fuentes consultadas por el medio citado atribuyeron estos incidentes a la saturación de El Dorado, donde se registra actualmente un promedio de 74 operaciones por hora, excediendo el límite de 68 operaciones por hora que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) recomendó no superar mientras no se implementaran mejoras en infraestructura y procedimientos de control.

La falta de cumplimiento de estas recomendaciones coincide con un periodo de inestabilidad en la directiva de la Aerocivil. Desde noviembre de 2022, la entidad ha cambiado de director en tres ocasiones: Sergio Paris, el general retirado José Pinto Rodríguez (quien ocupó el cargo solo siete meses) y, desde noviembre pasado, Luis Fernando Martínez.

Avión cubría la ruta Bogotá-San Andrés - crédito Latam Airlines

Versiones del incidente

En un comunicado, la aerolinea Latam Airlines Colombia expresó que, al detectar la presencia del helicóptero de la Fuerza Aérea en la pista sur, la tripulación ejecutó de inmediato el protocolo de despegue interrumpido, priorizando la integridad de pasajeros y personal.

“La maniobra se realizó cuando el avión ya se encontraba en la fase final de aceleración sobre la pista”, indicó la compañía.

Además, la aerolinea comunicó que, ante el repentino freno y la correspondiente desaceleración de la aeronave, el tren de aterrizaje presentó variaciones térmicas que obligaron a desinflar las ruedas, una medida estándar mencionada por la empresa para proteger los componentes estructurales del avión, por lo que será sometida a una inspección minuciosa en el hangar técnico de la compañía antes de una eventual reincorporación al servicio.

La misma comunicación indicó que el vuelo, que se dirigía hacia San Andrés, es uno de los más habituales desde la capital colombiana y suele ser operado por el Aeropuerto Internacional El Dorado, un nodo estratégico para operaciones comerciales, de carga y misiones oficiales. La ruta afectada tuvo que ser reprogramada, y se ofrecieron alternativas inmediatas a los pasajeros cuyas agendas de viaje resultaron alteradas.

Latam puntualizó que ningún pasajero ni miembro de la tripulación sufrió lesiones ni afectaciones de salud tras el episodio, confirmando que todos recibieron la asistencia necesaria al momento de desembarcar.

FOTO DE ARCHIVO. La fachada del edificio de la Aeronáutica Civil de Colombia en Bogotá, Colombia, 24 de enero, 2020. REUTERS/Luisa González

Entre tanto, la Aeronáutica Civil de Colombia reiteró su compromiso con la seguridad operacional y notificó que se avanzará en una investigación frente a lo acontecido.

“El incidente se reportó sobre las 5:50 p. m. en la pista sur del aeropuerto (...) se inició con la recolección de grabaciones y evidencias técnicas para determinar con precisión las causas del evento”, mencionó la entidad oficial en un comunicado a la opinión pública.

A pesar de la gravedad de la situación, la Aerocivil insiste en que la seguridad de los pasajeros nunca estuvo comprometida en el reciente incidente, aunque reconoció el cruce de trayectorias y la evacuación preventiva del avión.

- crédito Aerocivil