Polémica por decisión del Gobierno Petro que podría disparar el precio de los pasajes en Colombia

La posible modificación al sistema de asignación de slots ha encendido las alarmas ya que podría generar pérdida de competitividad y seguridad

El cambio en la asignación
El cambio en la asignación de los slots cambiaria los precios de los tiquetes - Imagen Ilustrativa Infobae

El debate sobre la asignación de franjas horarias en aeropuertos como El Dorado en Bogotá se intensifica mientras el Gobierno y el sector privado exponen perspectivas opuestas sobre el futuro del sistema.

La discusión se activa tras el llamado del presidente Gustavo Petro a democratizar los slots, relacionando la medida con una baja en los precios de los tiquetes aéreos.

El mandatario expresó que la prioridad debe ser “más slots, más aeropuertos turísticos y más aerolíneas compitiendo (...) La palabra clave para bajar precios se llama: democratización de los slots”, insistiendo en la necesidad de abrir el mercado tanto a empresas nacionales como internacionales.

Desde la Aeronáutica Civil, la propuesta de reforma busca alcanzar una distribución más equitativa de las franjas horarias, especialmente en el Aeropuerto Internacional El Dorado.

El cambio en las asignaciones
El cambio en las asignaciones afectaría itinerarios de las aerolíneas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El Dorado, catalogado como aeropuerto de Nivel 3, enfrenta una demanda que supera la capacidad de su infraestructura, lo que obliga a gestionar cuidadosamente los slots para evitar cuellos de botella y garantizar la continuidad del servicio.

El proyecto de modificación normativa se encuentra en fase de análisis técnico y jurídico. Según la Aerocivil, el proceso responde a una “necesidad técnica identificada de alinear la infraestructura nacional con los desafíos operativos contemporáneos”.

La entidad asegura que, aunque los Worldwide Airport Slot Guidelines (Wasg) son una referencia internacional, no constituyen un tratado vinculante que limite su potestad regulatoria. Para la autoridad aeronáutica, la armonía internacional no debe convertirse en “pretexto para la ineficiencia doméstica”.

El debate sobre la reforma no solo abarca la equidad en la asignación sino también la transparencia y la legalidad en el uso de los slots. Compañías como Avianca han presentado cerca de 46 denuncias a la Aerocivil por la venta y operación de vuelos sin franjas horarias asignadas, situación que, según su chief legal officer, Richard Galindo, ha dejado “más de 25.000 vuelos vendidos u operados sin slot”, afectando la seguridad y la planificación de itinerarios. En particular, se señala a JetSmart por ofrecer miles de vuelos en sistemas de distribución sin disponer del slot correspondiente.

Avianca denunció que hay aerolíneas
Avianca denunció que hay aerolíneas que venden vuelos sin slots asignados - crédito Visual IA Infobae

Las aerolíneas advierten que la falta de sanciones ante estas prácticas genera incertidumbre y pone en riesgo la seguridad operacional y la confianza de los usuarios. El sector insiste en que el monitoreo efectivo y la aplicación rigurosa de la norma vigente son fundamentales antes de considerar cualquier cambio.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (Iata) ha alertado que modificar el régimen de slots sin seguir los WASG implicaría una “desviación frente a los estándares internacionales” y podría poner en desventaja a Colombia frente a otros hubs regionales como Lima, Ciudad de México o Guarulhos.

Los Wasg, aplicados en más de 300 aeropuertos congestionados, han sido clave para el crecimiento de El Dorado, que en 2025 movilizó 47,3 millones de pasajeros, según cifras oficiales de la Aerocivil.

La Iata subraya que una alteración podría afectar derechos históricos de operadores, comprometer más de 70 tratados bilaterales y generar consecuencias operacionales, comerciales y para los pasajeros. “La afectación más grave recaería sobre los pasajeros, quienes dependen de la predictibilidad y confiabilidad del transporte aéreo”, sostiene la asociación.

Los cambios en los slots
Los cambios en los slots podrían generar congestiones y accidentes - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Pese a estas advertencias, la Aerocivil destaca que la Iata es un gremio económico y no un organismo internacional con capacidad de imponer directrices obligatorias. La autoridad colombiana considera que la gestión de slots debe responder a criterios nacionales e incorporar factores como la capacidad real de la infraestructura.

La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una actuación preventiva, solicitando al Ministerio de Transporte y a la Aerocivil información sobre los estudios y mecanismos de participación previstos para la eventual reforma. El ente de control enfatiza que la normativa vigente ha favorecido la gestión ordenada, la previsibilidad y la conectividad aérea, y advierte que un cambio podría afectar la planeación de las compañías, la confianza regulatoria y los derechos de los usuarios.

Desde LATAM Airlines, la posición es clara: la implementación completa de los Wasg y el desarrollo de un monitoreo robusto son esenciales para garantizar la eficiencia y la transparencia.

En el segmento de carga, Asocolflores solicita un “estudio técnico integral” y un monitoreo riguroso antes de cualquier cambio, argumentando que la modificación podría provocar congestión, incumplimientos internacionales y un aumento de los costos logísticos.

