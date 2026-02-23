María José Pizarro y Juan Manuel Galán protagonizaron nuevo cruce de mensajes, a 13 días de las consultas presidenciales: este fue el motivo

María José Pizarro y Juan Manuel Galán son ambos víctimas de la violencia del cartel de Medellín, tras el asesinato de sus padres - crédito Colprensa

María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico, y Juan Manuel Galán, director del partido Nuevo Liberalismo, ambos hijos de figuras históricas asesinadas en las campañas entre 1989 y 1990, protagonizaron un nuevo capítulo en la actual contienda electoral. Y todo por las profundas diferencias sobre las alianzas electorales de unos y otros y lo que sería el legado de sus progenitores, que según la congresista estaría en serio riesgo en los comicios que se avecinan.

En un mensaje difundido a través de redes sociales, Pizarro publicó una imagen de Luis Carlos Galán y Rodrigo Lara Bonilla, figuras liberales asesinadas por el cartel de Medellín, con un claro mensaje. “Colombia recuerda con orgullo a esa generación de liberales disidentes, valientes en la lucha contra la corrupción, el clientelismo y el narcotráfico ligado a la política y el poder. Hoy, da tristeza, ver a sus hijos aliados al Centro Democrático y la extrema derecha colombiana”, dijo.

Con esta publicación, la senadora María José Pizarro dio pie para un intenso contrapunteo con el candidato presidencial Juan Manuel Galán - crédito @PizarroMariaJo/X

La polémica escaló después de la respuesta del político, candidato a la presidencia por el partido de su padre, Luis Carlos Galán, con la que marcó distancia de cualquier alineación con ideas radicales. “Querida María José, no desinformemos. Yo no estoy representando las ideas de la derecha, y mucho menos del extremo. Estoy en #LaGranConsulta representando las ideas liberales galanistas", reafirmó Galán, en respuesta a la heredera de Carlos Pizarro Leongómez.

De acuerdo con el excongresista y director del Nuevo Liberalismo, esa siempre ha sido su posición. “Trabajar y pensar en nosotros, los colombianos y colombianas que se quedaron esperando un cambio que nunca llegó, así como lo soñó mi padre. No soy aliado de los extremos, soy aliado de Colombia", afirmó el aspirante presidencial, que hizo alusión a lo que, desde su perspectiva, sería la fallida promesa del actual mandatario, Gustavo Petro, durante el actual Gobierno.

Con este mensaje, el exsenador Juan Manuel Galán le salió al paso a las críticas de la actual congresista María José Pizarro - crédito @juanmanuelgalan/X

Frente a esta réplica, Pizarro resaltó el carácter legalmente obligatorio de la consulta interpartidista. “Querido Juan Manuel. Una consulta es vinculante por ley. Si el CD la gana, estarías obligado a apoyar al partido de la extrema derecha, de los falsos positivos y de los condenados por corrupción. ¿Ese es el liberalismo que representas? El cambio nunca será volver al pasado", destacó la congresista, que oficia como jefa de debate del senador Iván Cepeda.

Y agregó que, si bien es consciente en que hay aspectos en los que el proyecto político no tuvo éxito, no se han traicionado las bases del movimiento progresista. “Puede que no en todo hayamos acertado, lo cierto es que defendiendo nuestra coherencia, principios y a la gente, hoy millones de colombianos tienen más oportunidades”, expresó Pizarro sobre el particular, con lo que quiso zanjar la polémica con Galán, en medio de lo que sería el respeto mutuo.

Con este mensaje, la senadora María José Pizarro expresó sus críticas al senador Juan Manuel Galán, por su presencia en La Consulta por Colombia - crédito @PizarroMariaJo/X

Las consultas del 8 de marzo sí serán vinculantes: así se definiría futuro de alianzas políticas

El debate entre Galán y Pizarro tiene especial relevancia debido al carácter vinculante que tendrán las consultas interpartidistas del 8 de marzo. De acuerdo con la normativa de la Registraduría Nacional, el que obtenga la victoria en ese proceso será formalmente el candidato único de la coalición para la primera vuelta presidencial, prevista para el 31 de mayo y está obligado a representar a dicho sector en esta jornada, a la que irán de forma directa otros candidatos.

Además, los demás candidatos que participaron no pueden inscribirse de forma independiente ni apoyar a candidatos de otras coaliciones para ese mismo cargo en el mismo proceso, conforme a las reglas. La elección, programada para el mismo día que los comicios legislativos, involucra a diversos precandidatos, que en el caso de Galán lo llevarán a competir contra Paloma Valencia, la candidata del Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Vicky Dávila, Paloma Valencia, Juan Daniel Oviedo, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Juan Manuel Galán, Mauricio Cárdenas, Enrique Peñalosa y Aníbal Gaviria son los candidatos de la centro-derecha - crédito La Gran Consulta por Colombia

Es esta aspiración, la de Valencia, la que dio origen a las críticas de Pizarro contra Galán, pese a que hay otros perfiles, como los de Vicky Dávila, David Luna, Enrique Peñalosa, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria, Juan Carlos Pinzón y Juan Daniel Oviedo, todos integrados bajo La Gran Consulta por Colombia, que se identifica como un proceso ligado a la centro-derecha, en contraste a lo que se esperaba fuera el Frente por la Vida, de los sectores de izquierda.

Es válido recordar que Luis Carlos Galán y Carlos Pizarro Leongómez fueron ambos asesinados por el cartel de Medellín, por órdenes del confeso capo Pablo Escobar Gaviria. El primero fue ultimado el 18 de agosto de 1989 en Soacha (Cundinamarca), mientras que Pizarro Leongómez, excomandante del M-19, cayó el 22 de abril de 1990, en hechos que marcaron una época de violencia política y dejaron una huella indeleble en la memoria colectiva colombiana.