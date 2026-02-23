Incendio en portal de Metrolínea en Girón dejó 14 buses calcinados: autoridades investigan si fue provocado

Impactantes imágenes de un incendio de grandes proporciones que consume varios autobuses durante la noche. Equipos de bomberos trabajan arduamente para controlar las llamas y evitar que el fuego se propague. - crédito @pilarmejiatv/X

Un incendio registrado en la noche de este domingo 22 de febrero afectó el patio del sistema de transporte masivo Metrolínea en el municipio de Girón, Santander. El balance preliminar da cuenta de 14 buses completamente calcinados, según confirmaron organismos de socorro y autoridades locales.

La emergencia ocurrió en el interior del Portal Metrolínea, ubicado en el barrio Portal del Río, frente a la avenida Los Caneyes. El municipio de Girón hace parte del área metropolitana de Bucaramanga, junto con Floridablanca y Piedecuesta.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con el comunicado oficial No. 47 emitido por Metrolínea S.A., el incendio comprometió algunos vehículos antiguos que se encontraban en el portal y que pertenecen a la anterior empresa operadora Metro 5 Plus S.A., actualmente en proceso de liquidación judicial bajo supervisión de la Superintendencia de Sociedades.

La entidad precisó que los buses afectados no son propiedad directa de Metrolínea, sino que permanecían en el patio taller debido al proceso de liquidación.

En el documento oficial, la empresa informó que la situación fue atendida de manera inmediata por los organismos de socorro y que no se registraron personas lesionadas ni daños en la infraestructura principal del portal.

Los vehículos afectados pertenecían a la empresa Metro 5 Plus, en proceso de liquidación judicial. - crédito @javier_dia/X

Atención de la emergencia

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Floridablanca asumió la atención de la emergencia con el apoyo de siete máquinas y 25 unidades operativas. Las labores permitieron controlar el fuego y evitar su propagación hacia otras áreas de la infraestructura.

Fredy Lupo, coordinador operativo del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres (CMGRD) de Girón, indicó que aproximadamente 14 vehículos resultaron destruidos por las llamas, de acuerdo con el reporte preliminar.

Las autoridades confirmaron que la estructura del portal no presentó afectaciones y que las verificaciones técnicas continúan para establecer el origen del incendio y cuantificar los daños materiales.

Hipótesis sobre posible acción intencional

En entrevista con La FM, Emiro Castro, gerente del Sistema de Transporte Metropolitano (Sitme) de Bucaramanga, manifestó que el incendio habría sido provocado.

“El día de hoy tuvimos un incendio provocado en el portal de Girón, específicamente en los buses de la empresa Metro 5 Plus, que hoy está bajo control de la Superintendencia de Sociedades para su liquidación judicial. Esos vehículos no son propiedad de Metrolínea”, afirmó el funcionario.

No obstante, las autoridades competentes continúan con la investigación para determinar de manera oficial las causas del incendio y establecer si existió participación de terceros.

La emergencia fue atendida con el apoyo de 25 unidades operativas del Cuerpo de Bomberos. - crédito @pilarmejiatv/X

Comunicado oficial y seguimiento institucional

En su pronunciamiento, Metrolínea S.A. señaló que desde el primer momento se activaron los protocolos de emergencia, lo que permitió una respuesta coordinada entre el Cuerpo de Bomberos y los organismos de control.

“Según el informe preliminar de las autoridades, no se han presentado daños en la infraestructura del portal ni personas afectadas. Aun así, la situación continúa bajo verificación para esclarecer las causas, establecer responsabilidades y cuantificar los daños materiales”, indicó la empresa.

Asimismo, la entidad expresó su agradecimiento al Cuerpo de Bomberos, a las autoridades locales y a los equipos de primera respuesta que atendieron la emergencia.

Llamado a fortalecer el sistema de transporte

El gerente del Sitme también hizo un llamado a los alcaldes de los municipios que integran el área metropolitana para cumplir con el convenio de cofinanciación del sistema, señalando que la disponibilidad de recursos es determinante para garantizar la seguridad y sostenibilidad del transporte público.

Por su parte, Metrolínea reiteró su compromiso con la transparencia y la responsabilidad institucional, y aseguró que continuará informando de manera oportuna cualquier actualización oficial proveniente de las autoridades competentes.

Además, la entidad invitó a los municipios metropolitanos a fortalecer el trabajo conjunto en favor de la viabilidad del sistema, con el propósito de garantizar la seguridad, continuidad y calidad del servicio para los usuarios.

Metrolínea reiteró que el hecho no comprometió la operación estructural del portal. - crédito Metrolínea

Investigación en curso

Las inspecciones técnicas en el lugar se realizaron con el fin de establecer con precisión el origen de la conflagración. La prioridad de las autoridades es determinar las causas exactas del incendio y definir eventuales responsabilidades administrativas o penales.

Mientras avanzan las indagaciones, el sistema de transporte mantiene seguimiento institucional a la situación, sin que hasta el momento se hayan reportado afectaciones operativas derivadas del hecho.