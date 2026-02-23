Fiscalía deja en libertad a alias ‘Leopoldo’, jefe negociador de disidencias de ‘Calarcá’, tras captura por circular azul de Interpol

Leopoldo Durán, nuevo jefe negociador de la disidencia de las FARC, en una fotografía de archivo. EFE/Ernesto Guzmán

La Fiscalía General de la Nación dejó en libertad a Óscar Ojeda Durán, alias ‘Leopoldo Durán’, jefe negociador de las disidencias al mando de alias ‘Calarcá’, pocas horas después de haber sido capturado en cumplimiento de una circular azul de Interpol.

La decisión se adoptó luego de que se verificara que sus órdenes de captura en Colombia están suspendidas desde 2023, en el marco de su participación como representante de ese grupo armado en el proceso de paz con el Gobierno Nacional.

Captura en puesto de control

La detención se produjo en la tarde del 22 de febrero, cuando el vehículo de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en el que se transportaba fue requerido por la Policía Nacional en un puesto de control en Puerto Concordia, Meta.

Durante la verificación de antecedentes, las autoridades encontraron vigente una circular azul de Interpol, mecanismo internacional que permite ubicar y obtener información sobre personas requeridas dentro de investigaciones penales.

De acuerdo con la información conocida, alias ‘Leopoldo’ es requerido para responder ante la justicia colombiana por los delitos de financiación del terrorismo y administración de recursos provenientes de actividades terroristas, además de un proceso abierto por lavado de activos en el país.

Más temprano, se había informado que la captura también se registró en San José del Guaviare, en el marco de la activación de la alerta internacional.

La captura de "Leopoldo Durán", jefe negociador de las disidencias, fue realizada por la Policía Nacional en una operación ejecutada bajo una orden de Interpol - crédito Chepa Beltran/Eropa Press SOCIEDAD Europa Press/Contacto/Chepa Beltran / Vwpics

Circular azul y proceso por lavado de activos

La circular azul de Interpol no constituye en sí misma una orden de captura internacional obligatoria, pero sí habilita a las autoridades a ubicar e identificar a una persona dentro de investigaciones penales en curso.

En este caso, la alerta estaba relacionada con un proceso por lavado de activos y con posibles vínculos a delitos asociados al narcotráfico con repercusiones en Colombia.

Sin embargo, tras la captura, la Fiscalía evaluó la situación jurídica de Ojeda Durán y concluyó que debía aplicarse la suspensión de órdenes judiciales que lo cobija desde 2023.

Órdenes suspendidas desde 2023

De acuerdo con Caracol Radio, fuentes del proceso confirmaron que las órdenes de captura de carácter nacional contra alias ‘Leopoldo’ están suspendidas por la Resolución 0376 de la Fiscalía, expedida en el marco de los diálogos de paz con el Gobierno.

Ojeda Durán se desempeña como jefe de la delegación de paz de las disidencias de alias ‘Calarcá’ y, en esa condición, cuenta con beneficios jurídicos temporales mientras participa formalmente en la mesa de negociación.

Previamente, funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz informaron a las autoridades que el negociador cuenta con amparo presidencial y suspensión de orden de captura, al estar vinculado como representante y coordinador de la delegación EMBF dentro del proceso.

Óscar Ojeda, conocido como "Leopoldo Durán", fue detenido en San José del Guaviare por la Policía Nacional - crédito EFE

De la detención a la libertad en pocas horas

Tras verificar esa condición, la fiscal segunda especializada contra el Lavado de Activos impartió instrucciones para levantar el acta correspondiente y autorizar la continuación del recorrido de alias ‘Leopoldo’, dejando sin efecto práctico la detención.

De esta manera, el jefe negociador recuperó su libertad y pudo continuar su desplazamiento, en medio de cuestionamientos y reacciones por lo ocurrido.

La delegación de paz de las disidencias al mando de alias ‘Calarcá’ había exigido una respuesta inmediata del Gobierno Nacional y de su equipo negociador, al considerar que el procedimiento afectaba el desarrollo de los diálogos.

Incluso, señalaron que alias ‘Leopoldo’ actúa como gestor de paz y no como combatiente activo, por lo que solicitaron su liberación inmediata.

"Leopoldo Durán" es figura en la mesa de diálogo entre las disidencias de alias Calarcá y el Gobierno nacional - crédito Joaquín Sarmiento/AFP

Contexto del proceso

Alias ‘Leopoldo’ es considerado uno de los principales voceros de la estructura armada que lidera alias ‘Calarcá’, grupo que participa en conversaciones con el Gobierno dentro de la política de paz.

La suspensión de órdenes de captura no implica la extinción de los procesos judiciales, sino que se trata de una medida temporal condicionada a la participación y cumplimiento de los compromisos adquiridos en la mesa de negociación.