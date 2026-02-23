Colombia

Así reaccionó Nicolás Arrieta tras su salida de ‘La casa de los famosos’: “No aguantaba más”

El creador de contenido fue el último eliminado de la competencia y, a través de redes sociales, aparentemente desde el hotel, envió un mensaje a sus seguidores

Guardar
El creador de contenido agradeció la oportunidad y reveló los motivos de su comportamiento en los últimos días - crédito @lizzzzvp/X

Nicolás Arrieta fue el más reciente eliminado de La casa de los famosos Colombia 3, en medio de polémicas y algunas risas por su comportamiento dentro de la competencia, especialmente las críticas a la producción y el constante deseo de salir del reality.

Con apenas un 7,72%, el youtuber recibió el apoyo de sus seguidores y, desde la habitación del hotel en el que los hospeda la producción, se pronunció en un video replicado en las cuentas de clubs de fans en el que agradeció el apoyo que le dieron en estas cinco semanas de competencia.

Ahora puede seguirnos en nuestroWhatsApp Channel y en Facebook

Arrieta tambien castigó los actos
Arrieta tambien castigó los actos de Johanna y aseguró que el castigo fue justo - crédito cortesía Canal RCN

El video habría sido grabado a través del celular de su novia, ya que al fondo cuando comienza a hablar se escucha el reclamo de una mujer que le dice “¡amor!" a modo de regaño.

Con las palabras de agradecimiento de Nicolás, aseguró que salió contento por el tiempo que permaneció en el reality “de verdad, qué cool, qué cool haber podido mostrar tantas cosas chéveres, poder mostrar la persona que soy y cambié mi vida por completo y qué genial. Me siento muy contento. Gracias, la verdad, dentro de toda pesada la vuelta”, dijo inicialmente.

Y agregó: “Así que nada, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si es verdad. Chao. Ya, ya, ya puedo dejar de fingir. No, no aguantaba más", señaló respecto a su comportamiento de los últimos días, dejando claro que se trató solo de una máscara para poder abandonar.

El origen de la pelea
El origen de la pelea entre Nicolás Arrieta y Tebi Bernal, una dinámica que dejó roces en los participantes - crédito Cortesía Canal RCN

Las reacciones de los seguidores a estas declaraciones del creador de contenido no tardaron en aparecer y rápidamente, los comentarios que dejaron fueron: “Nico no merecía salir tan rápido, creo que le cobraron su rebeldía”; “y ahora de quién me voy a reír con sus ocurrencias”; “Nico siendo Nico, todo relajado”, entre otros.

La crítica a la producción de ‘La casa de los famosos Colombia’

El creador de contenido Nicolás Arrieta lanzó críticas directas contra la producción de La casa de los famosos Colombia 3, señalando su inconformidad con la monotonía musical en las fiestas del reality.

Durante una transmisión, Arrieta manifestó su cansancio con la repetición constante de los mismos artistas y canciones, exclamando que “ya no me aguanto más aquí” y planteando su deseo de abandonar el programa para participar en otro.

A pesar de reconocer el talento de Juanse Laverde, quien suele animar los eventos, Arrieta pidió mayor variedad: “Pongan otro artista, siempre lo mismo”.

El 'youtuber' no aguantó que la música sea la misma cada noche de fiesta - crédito @sinnombreedits_col/IG

El debate sobre la calidad y diversidad de los invitados musicales se extendió a redes sociales, donde varios internautas compartieron la crítica de Arrieta. La audiencia recordó que en temporadas anteriores hubo más cantantes y espectáculos, y calificó la molestia del youtuber como justificada.

Además, Arrieta cuestionó la posible falta de pago a algunos artistas invitados, sugiriendo que la producción debería priorizar la contratación de músicos diferentes, incluso a costa de su propio salario: “No me paguen a mí, pero paguen un cantante”.

Arrieta también compartió detalles personales inéditos sobre su vida financiera. Reveló que no administra su propio dinero y que su novia, la comunicadora social Manuela Ortiz, es quien gestiona sus ingresos.

Su declaración “mi novia maneja mis finanzas” generó reacciones y memes en redes sociales, donde la frase “mi mujer me gobierna” se volvió tendencia. El propio Arrieta bromeó que si ganara el premio del reality, preferiría que su pareja lo administre para evitar gastarlo en fiestas.

La exposición de esta dinámica de pareja despertó un debate sobre el manejo de finanzas en relaciones actuales. Muchos usuarios interpretaron la confianza de Arrieta como señal de estabilidad y madurez de su parte.

Temas Relacionados

Nicolás ArrietaLa casa de los famosos Colombia 3Eliminado de La casa de los famosos ColombiaColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Así estaría la economía colombiana si en las elecciones de 2026 ganan Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda, según Oxford Economics

El informe de la firma británica advierte que las perspectivas de crecimiento y estabilidad en el país dependerán de los resultados electorales y de las acciones fiscales que adopte el próximo gobierno

Así estaría la economía colombiana

Petro propuso fecha para asamblea indígena que definiría los límites de su territorio ancestral en la sierra nevada de Santa Marta: “Una liberación del pueblo”

El anunció del presidente colombiano lo hizo a través de su cuenta oficial de X, luego del pronunciamiento de la secretaría técnica de la Sierra Nevada

Petro propuso fecha para asamblea

Daniel Briceño afirmó que crecen los ataques a su campaña y culpó a Rtvc y al Gobierno Petro: “Están bien coordinados”

El exconcejal de Bogotá y actual candidato a la Cámara denunció el presunto uso de recursos estatales y mediáticos para perjudicar su campaña en la capital

Daniel Briceño afirmó que crecen

Ministro de Justicia dejaría solo a Gustavo Petro en su idea de convocar una asamblea nacional constituyente: “No creo que la firme”

Jorge Iván Cuervo aseguró que los funcionarios del Gobierno tienen total independencia frente a iniciativas ciudadanas y detalló sus prioridades en el fortalecimiento del sistema penitenciario y la justicia agraria

Ministro de Justicia dejaría solo

Un presunto sicario fue capturado en Barranquilla por un asesinato ocurrido en enero en el Bajo Cauca

Este hombre sería el responsable de la muerte de una persona que se opuso a un asalto en una vivienda local, y deberá responder ante las autoridades por delitos relacionados con armas y sustracción de pertenencias

Un presunto sicario fue capturado
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El ELN anunció cese al

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

Así es el Titán B, el vehículo blindando de guerra que quedó destruido luego del atentado del ELN en Arauca: los soldados salieron ilesos

Defensoría del Pueblo alertó desplazamientos en Yondó, Antioquia, tras enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Él es Nicolás Arrieta, el

Él es Nicolás Arrieta, el más reciente eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’ por votación del público

El estremecedor relato de Miguel Ayala tras dos meses de su secuestro: “Fue de película”

Lady Noriega sorprendió en ‘La casa de los famosos’ al contar que Pablo Escobar mató a su novio: “Me quedé con el vestido”

Willie Colón y Jorge Celedón en Estados Unidos: dos conciertos, una despedida y un legado para la música latina

Video · Estas son las primeras imágenes de la boda de Jhonny Rivera y Jenny López

Deportes

Sudamericano Femenino sub-20: así va

Sudamericano Femenino sub-20: así va la selección Colombia en la tabla de posiciones y las cuentas para clasificar al Mundial de Polonia

Colombia logró un empate sobre la hora frente a Paraguay y mantiene sus aspiraciones mundialistas en el Sudamericano Sub-20 Femenino

Dayro Moreno y su opinión sobre la posible presencia de Falcao García en la lista de Colombia para el Mundial FIFA 2026

Mayer Candelo reveló el verdadero motivo por el que nunca jugó en Santa Fe

Video| Juan Fernando Quintero sale lesionado en River Plate y preocupa a seguidores de la selección Colombia