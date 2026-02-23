Así reaccionó Nicolás Arrieta tras su salida de ‘La casa de los famosos’: “No aguantaba más”

El creador de contenido agradeció la oportunidad y reveló los motivos de su comportamiento en los últimos días - crédito @lizzzzvp/X

Nicolás Arrieta fue el más reciente eliminado de La casa de los famosos Colombia 3, en medio de polémicas y algunas risas por su comportamiento dentro de la competencia, especialmente las críticas a la producción y el constante deseo de salir del reality.

Con apenas un 7,72%, el youtuber recibió el apoyo de sus seguidores y, desde la habitación del hotel en el que los hospeda la producción, se pronunció en un video replicado en las cuentas de clubs de fans en el que agradeció el apoyo que le dieron en estas cinco semanas de competencia.

Arrieta tambien castigó los actos de Johanna y aseguró que el castigo fue justo

El video habría sido grabado a través del celular de su novia, ya que al fondo cuando comienza a hablar se escucha el reclamo de una mujer que le dice “¡amor!" a modo de regaño.

Con las palabras de agradecimiento de Nicolás, aseguró que salió contento por el tiempo que permaneció en el reality “de verdad, qué cool, qué cool haber podido mostrar tantas cosas chéveres, poder mostrar la persona que soy y cambié mi vida por completo y qué genial. Me siento muy contento. Gracias, la verdad, dentro de toda pesada la vuelta”, dijo inicialmente.

Y agregó: “Así que nada, vamos a ver qué pasa, vamos a ver si es verdad. Chao. Ya, ya, ya puedo dejar de fingir. No, no aguantaba más", señaló respecto a su comportamiento de los últimos días, dejando claro que se trató solo de una máscara para poder abandonar.

El origen de la pelea entre Nicolás Arrieta y Tebi Bernal, una dinámica que dejó roces en los participantes

Las reacciones de los seguidores a estas declaraciones del creador de contenido no tardaron en aparecer y rápidamente, los comentarios que dejaron fueron: “Nico no merecía salir tan rápido, creo que le cobraron su rebeldía”; “y ahora de quién me voy a reír con sus ocurrencias”; “Nico siendo Nico, todo relajado”, entre otros.

La crítica a la producción de ‘La casa de los famosos Colombia’

El creador de contenido Nicolás Arrieta lanzó críticas directas contra la producción de La casa de los famosos Colombia 3, señalando su inconformidad con la monotonía musical en las fiestas del reality.

Durante una transmisión, Arrieta manifestó su cansancio con la repetición constante de los mismos artistas y canciones, exclamando que “ya no me aguanto más aquí” y planteando su deseo de abandonar el programa para participar en otro.

A pesar de reconocer el talento de Juanse Laverde, quien suele animar los eventos, Arrieta pidió mayor variedad: “Pongan otro artista, siempre lo mismo”.

El 'youtuber' no aguantó que la música sea la misma cada noche de fiesta

El debate sobre la calidad y diversidad de los invitados musicales se extendió a redes sociales, donde varios internautas compartieron la crítica de Arrieta. La audiencia recordó que en temporadas anteriores hubo más cantantes y espectáculos, y calificó la molestia del youtuber como justificada.

Además, Arrieta cuestionó la posible falta de pago a algunos artistas invitados, sugiriendo que la producción debería priorizar la contratación de músicos diferentes, incluso a costa de su propio salario: “No me paguen a mí, pero paguen un cantante”.

Arrieta también compartió detalles personales inéditos sobre su vida financiera. Reveló que no administra su propio dinero y que su novia, la comunicadora social Manuela Ortiz, es quien gestiona sus ingresos.

Su declaración “mi novia maneja mis finanzas” generó reacciones y memes en redes sociales, donde la frase “mi mujer me gobierna” se volvió tendencia. El propio Arrieta bromeó que si ganara el premio del reality, preferiría que su pareja lo administre para evitar gastarlo en fiestas.

La exposición de esta dinámica de pareja despertó un debate sobre el manejo de finanzas en relaciones actuales. Muchos usuarios interpretaron la confianza de Arrieta como señal de estabilidad y madurez de su parte.