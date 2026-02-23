Colombia

Bogotá ofrece más de 1.300 empleos en diferentes sectores: hay opciones para personas sin experiencia

Un total de 1.366 cargos serán ofertados entre el 23 y el 28 de febrero, abarcando diferentes niveles educativos y trayectorias, con rangos salariales que se ajustan a los perfiles de los postulantes

Guardar
La Agencia Distrital de Empleo
La Agencia Distrital de Empleo de Bogotá ofrece 1.366 oportunidades laborales para diferentes niveles de formación y experiencia profesional en la semana del 23 al 28 de febrero - crédito Luisa González/REUTERS

Las oportunidades de empleo en Bogotá mantienen un ritmo activo durante la semana del 23 al 28 de febrero, con 1.366 vacantes disponibles, según informó la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.

De acuerdo con la entidad, esta oferta busca facilitar el acceso al trabajo formal para personas de distintos niveles de formación y experiencia, reforzando la inclusión laboral en la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El director de Desarrollo Empresarial y Empleo, Guillermo Alarcón Plata, reiteró el compromiso de la entidad con una oferta laboral constante y adaptada a los requerimientos del mercado de la capital:

“A través de nuestras estrategias de intermediación laboral, la articulación con el sector empresarial y el acompañamiento a los buscadores de empleo, seguimos facilitando el acceso al trabajo formal, promoviendo la inclusión laboral y fortaleciendo el tejido productivo de la ciudad”.

Todos los servicios de empleo
Todos los servicios de empleo son gratuitos y no requieren intermediarios ni pago, según informa la entidad oficial en el portal trabajo-si-hay-en-bogota - crédito Alcaldía de Bogotá

Los cargos disponibles incluyen tanto puestos que no exigen experiencia como vacantes que requieren hasta siete años de trayectoria, con rangos salariales que oscilan entre uno y cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes. Esto permite que quienes buscan su primer empleo, así como personas con recorrido profesional, encuentren opciones acordes con su formación y expectativas.

Para acercar los servicios de empleo a diferentes zonas, la Unidad Móvil de Empleo estará presente en el Centro de Desarrollo Comunitario Simón Bolívar Servitá, localizado en la calle 165 No. 7-52 de la localidad de Usaquén. La atención será los días 23, 24, 25, 26 y 28 de febrero, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m., y el sábado de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. Este espacio ofrece registro y actualización gratuita de hoja de vida, orientación ocupacional personalizada y conexión directa con las vacantes.

Para la semana del 23 al 28 de febrero, el programa también beneficiará a residentes del sur y suroccidente de Bogotá, gracias a la ruta ‘Empleo sobre Ruedas’. Quienes asistan podrán acceder a más de 1.300 vacantes ofrecidas por empresas aliadas, así como a oportunidades de formación y asesoría para optimizar su perfil laboral.

El director Guillermo Alarcón Plata
El director Guillermo Alarcón Plata aseguró que la oferta laboral de Bogotá se adapta constantemente a las necesidades del mercado y los sectores productivos locales - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

La diversidad de cargos disponibles responde a la necesidad de cubrir distintos sectores y niveles de cualificación. Algunas de las vacantes ofertadas incluyen:

  • Optómetra.
  • Auxiliar de odontología.
  • Médico especialista en fisiatría.
  • Auxiliar especializado en carne.
  • Auxiliar especializado en panadería.
  • Costurero.
  • Cajero.
  • Practicante de bienestar.
  • Auxiliar contable.
  • Operario planta metalmecánica.
  • Aprendiz área administrativa.
  • Inspector SST.
  • Asesor de cartera solucionador.
  • Coordinador jurídico.
  • Auxiliar logístico conductor C1 C2.
  • Docente de matemáticas.
  • Docente de inglés.
  • Docente de sociales.
  • Docente de español.
  • Docente de música.
  • Docente de arte.
  • Psicopedagogo o licenciado en educación especial.
  • Auxiliar de tienda.
  • Coordinador de equipo.
  • Ejecutivo comercial junior.
  • Analista de nómina.
  • Ejecutivo comercial brain hunter.
  • Analista contable y financiero.
  • Contador junior.
  • Asistente de selección.
  • Coordinador de operaciones.
  • Psicólogo organizacional.
  • Auxiliar de sistema.
  • Practicante administrativo.
  • Analista administrativo.
  • Asesor inmobiliario.
  • Líder de servicio psicología organizacional.
  • Psicólogo.
  • Supervisor de zona.
  • Coordinador de exportación.
  • Asistente ejecutivo.
  • Coordinador de importación.
  • Digitador transcriptor radiología.
  • Auxiliar en salud oral o técnico en higiene oral.
  • Tecnólogo en radiología e imágenes diagnósticas.
  • Maestro de construcción.
  • Especialista en topografía.
  • Especialista en urbanismo.
  • Especialista ambiental.
  • Especialista en presupuesto.
  • Apoyo en contratación.
  • Analista de operaciones.
  • Especialista en tránsito y transporte.
  • Especialista en redes húmedas y secas.
  • Coordinador de campo.
  • Auxiliar de puerta automotriz.
Los sueldos de las vacantes
Los sueldos de las vacantes oscilan entre uno y cuatro salarios mínimos, incluyendo opciones para quienes buscan su primer empleo o cuentan con experiencia profesional - crédito Secretaría de Desarrollo Económico

Para conocer la programación y detalles de las vacantes, la ciudadanía puede consultar el portal oficial de la ciudad en: https://bogota.gov.co/tag/trabajo-si-hay-en-bogota. Todos los servicios ofrecidos por la Agencia Distrital de Empleo de Bogotá y la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico son gratuitos. Se advirtió a los usuarios que no se requieren intermediarios ni pago de dinero para acceder a las oportunidades.

Temas Relacionados

Agencia Distrital de EmpleoEmpleo FormalTrabajo en BogotáVacantes BogotáTrabajo sin experienciaColombia-NoticiasColombia-Servicios

Más Noticias

Jugador del fútbol profesional colombiano está involucrado en accidente en el que murió una persona

El reporte oficial de las autoridades indica que el ciudadano que falleció se dirigía en bicicleta a su trabajo en el momento en el que fue arrollado

Jugador del fútbol profesional colombiano

Simulacros gratuitos para concursos de la Cnsc en 2026: claves para la preparación y cómo participar

Los interesados en participar deben registrarse en plataformas oficiales, consultar vacantes disponibles y cumplir con los documentos y pagos exigidos en los plazos establecidos para cada convocatoria

Simulacros gratuitos para concursos de

Resultado oficial del Sinuano Día hoy 23 de febrero: chance ganador

Como todos los lunes, este tradicional sorteo colombiano anunció la combinación ganadora del primer sorteo del día

Resultado oficial del Sinuano Día

Salario mínimo de 2026: informe reveló el número de empresas en Colombia que no subirá el sueldo de los trabajadores

Un reporte de Michael Page indica que el 37% de los empleadores califica los salarios como “competitivos” dentro de su sector

Salario mínimo de 2026: informe

Fajardo acusó a Petro de intervenir en política con denuncias de fraude electoral: “Es una estrategia para crear caos y malestar”

El aspirante presidencial señaló al mandatario de buscar desestabilizar la campaña con supuestas irregularidades en los próximos comicios, mientras reclama respeto por los resultados y rechaza la politización del proceso

Fajardo acusó a Petro de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El ELN anunció cese al

El ELN anunció cese al fuego unilateral en Colombia para las elecciones del 8 de marzo

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

Así es el Titán B, el vehículo blindando de guerra que quedó destruido luego del atentado del ELN en Arauca: los soldados salieron ilesos

Defensoría del Pueblo alertó desplazamientos en Yondó, Antioquia, tras enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo

ENTRETENIMIENTO

Estos fueron los invitados que

Estos fueron los invitados que tuvo Jhonny Rivera en su matrimonio con Jenny López

Juanda Caribe lanzó polémico comentario en medio de rumores de infidelidad: “No aguantaba hambre”

Así reaccionó Andy Rivera al matrimonio de Jhonny Rivera con Jenny López: su papá le cedió el título de soltero

Karol G publicó un emotivo mensaje tres la muerte de Willie Colón: “Para siempre”

Jenny López, esposa de Jhonny Rivera, le dedicó emotivas palabras en la ceremonia: el cantante también se pronunció

Deportes

Carlos Antonio Vélez pidió a

Carlos Antonio Vélez pidió a Néstor Lorenzo aclarar si prometió a Falcao García un cupo con Colombia para el Mundial FIFA 2026

Estos serán los rivales de Nueva Zelanda en la FIFA Series 2026: Chile, el rival más fuerte de los amistosos previos al Mundial

A Radamel Falcao García también lo identificaron como un ‘therian’: “A la altura de Cristiano y Messi”

Confirmaron el calendario de partidos de Uzbekistán en la FIFA Series 2026 antes del Mundial: Venezuela será uno de sus rivales

James Rodríguez fue catalogado como “el mejor fichaje en la historia del Minnesota United” por un exjugador estadounidense