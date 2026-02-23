Así era la alianza entre “el Mencho”, el Cartel Jalisco Nueva Generación y el Clan del Golfo en Colombia

El Cártel Jalisco Nueva Generación estableció poderosas alianzas con el Clan del Golfo, incrementando el tráfico de drogas entre México y Colombia - crédito montaje Infobae

Luego de que las autoridades mexicanas confirmaran la muerte del capo Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, hasta entonces líder del llamado Cartel Jalisco Nueva Generación (Cjng), volvió a la escena las alianzas que el líder del narcotráfico mexicano logró establecer con Colombia.

Ese peligroso cartel logró mantener una relación cercana con el Ejército Gaitanista de Colombia, también conocido como Clan del Golfo, que se convirtió en una de las alianzas más peligrosas para América Latina.

Así lo concluyó en su momento la revista Criminalidad con base en informes recientes de la DEA. Estos grupos lograron capitalizar las deficiencias sistémicas en la cooperación de los Estados, estructurando redes capaces de negociar recursos, compartir rutas y actuar con eficacia transnacional en escenarios sumamente cambiantes.

Y es que el Clan del Golfo se consolida como uno de los principales grupos armados en Colombia tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia.

El reacomodo de alianzas y rutas de la cocaína en Colombia surge tras la caída del líder del Cjng, afectando precios y negociaciones con grupos criminales - crédito X

Esa célula ilegal ha logrado establecer su dominio en diferentes regiones del país y cuenta con una compleja infraestructura económica, militar y social. Por su parte, el Cjng surge tras la intervención y fragmentación de carteles históricos en México y se caracteriza por su capacidad armada, su red de colaboradores y su presencia continental. Ambos grupos han reforzado mecanismos de gobernanza criminal y alianzas que superan las fronteras nacionales.

La cooperación entre estos cárteles abarcó acuerdos económicos y logísticos para asegurar rutas de tráfico de drogas, compartir infraestructuras (como puertos y puntos estratégicos), y defender intereses en común frente a rivales o respuestas estatales, explicó la Revista Criminalidad.

Uno de los ejemplos más recientes y documentados, según la DEA, fue la relación operativa entre el Cjng y la facción “Los Metros” del Clan del Golfo en el noreste de México.

En esta alianza, Los Metros facilitaron el acceso del cartel mexicano a puntos de entrada clave en la frontera entre Tamaulipas y Texas y al puerto de Altamira, estratégico para la importación de precursores químicos.

Los Metros protegían los cargamentos de metanfetamina y cocaína del Cjng destinados a Estados Unidos, a cambio de apoyo logístico y militar en la zona, reforzando así la presencia de ambos bandos en territorios históricamente disputados.

El eje criminal formado por el Cjng y el Clan del Golfo fortaleció rutas transnacionales y mecanismos coordinados para el flujo de drogas - crédito Daniel Becerril - Reuters/Colprensa

De acuerdo con una investigación adelantada por los expertos César Niño Ángela Cristina Pinto-Quijano, titulada Integración regional criminal: aproximación a la relación entre el Cartel de Jalisco Nueva Generación y el Clan del Golfo, esta integración criminal implicó políticas comunes en materia de seguridad y defensa dentro de la estructura delictiva, y la adopción de mecanismos coordinados que aseguraban el flujo eficiente de recursos y beneficios.

Además, la flexibilidad para modificar o romper estas alianzas, según las coyunturas ilegales y las amenazas, fue una de las ventajas principales de estos acuerdos.

Los otros vínculos de alias Mencho con Colombia

El ascenso y la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, marcaron décadas de influencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (Cjng) no solo en México, sino en regiones estratégicas del suroccidente colombiano.

La expansión del Cjng hacia Colombia se consolidó principalmente en los departamentos de Cauca y Nariño, donde la organización estableció vínculos directos con frentes de las Farc. En sus primeras etapas, el cartel recurría a intermediarios para adquirir cocaína, pero, a medida que creció, “El Mencho” prefirió negociar sin intermediarios para reducir costos y obtener mayor control sobre el flujo de la droga.

El eje criminal formado por el Cjng y el Clan del Golfo fortaleció rutas transnacionales y mecanismos coordinados para el flujo de drogas, incluido la construcción de semisumergibles - crédito Armada de Colombia

El bloque Caribe y el frente sexto de las Farc, con importante presencia en el Cauca y la Costa Atlántica en su momento, se convirtieron en interlocutores clave. Además, documentos señalan contactos con el frente 33 en el Catatumbo, aunque el eje de la cooperación se mantuvo en la región pacífica.

El Cartel Jalisco Nueva Generación no solo financió cargamentos, sino que invirtió en el desarrollo de tecnología de transporte: submarinos semisumergibles construidos en la selva de Tumaco y Buenaventura. Estas embarcaciones, que viajaban casi a ras del agua para evadir los radares, permitieron incrementar los volúmenes de droga transportados hacia México, utilizando barcos de mayor calado para completar la travesía en mar abierto.

La organización llegó a instalar laboratorios de procesamiento de cocaína en zonas rurales de Cauca y Nariño. De esta manera, el cártel dejó de depender de los precios impuestos por las guerrillas y controló directamente la cadena de producción.

Incluso, la firma del acuerdo de paz con las Farc en 2016 no interrumpió este esquema, ya que las disidencias, como el Estado Mayor Central, heredaron rutas y alianzas, permitiendo al Cjng mantener su estructura de negocios en la región.

Diversificación criminal: del Pacífico al fentanilo

Hacia 2020, “El Mencho” orientó el negocio hacia el fentanilo, un opioide sintético con márgenes de ganancia superiores a los de la cocaína. El cartel instaló laboratorios en México, abastecidos con insumos importados principalmente desde China.

No obstante, Colombia siguió siendo parte del engranaje criminal, como lo documentó la Defensoría del Pueblo en su informe “Cauca: voces que resisten 2024-2025”. El reporte confirmaba la presencia tanto del Cjng como del Cártel de Sinaloa en el departamento.

La presencia de estos grupos criminales transnacionales, junto con estructuras como el Nuevo Estado Mayor Central y el ELN, desencadenó una ola de violencia en Cauca: 827 homicidios, 13 masacres y 16 desplazamientos masivos en 2024, afectando a más de 2.650 familias. Además, el reclutamiento forzado de menores creció un 36 % respecto al año anterior, según cifras oficiales.