Video|Denuncian nueva afectada por millonario movimiento sin autorización en Antioquia, una mujer de la tercera edad

En tan solo una semana, la entidad bancaria Bancolombia fue señalada en tres ocasiones de movimientos de grandes cantidades de dinero de cuentas de ahorros y empresariales de varios usuarios en el país, situación que ha generado que los afectados lleguen a puntos extremos, como la esposa del empresario que se encadenó en una de las sedes en Villavicencio (Meta) para pedir la devolución de 600 millones de pesos.

Sumado a ese caso se presentó un segundo hecho en Medellín, y ahora, el tercer hecho que se conoció por cuenta de otro video que se hizo viral en TikTok, X, Facebook e Instagram, una mujer de la tercera edad se convierte en la tercera víctima de estas millonarias transferencias.

El episodio en cuestión se presentó en una sucursal ubicada en el municipio de San Jerónimo, Antioquia.

Allí, frente a los cubículos de atención y los empleados de la entidad bancaria, con lágrimas y desesperación en su mirada, sumida en la angustia Gloria Elizabeth Peña le pidió una explicación al banco en el que depositó su confianza y su dinero.

“¡Eso es demasiado, demasiado, demasiado! Son casi 40 millones de pesos", dice mientras toma alientos la mujer de la tercera edad (76 años).

Sin embargo, la denuncia que se conoció a través de la cuenta @bustabusta84 en TikTok, muestra a una ciudadana que se graba con su celular, y entrevista a Peña, que lanzó una seria acusación en contra de empleados de la entidad y presuntas acciones que fueron desmentidas en la respuesta oficial que brindó desde Bancolombia a Infobae Colombia la tarde del sábado 21 de febrero de 2026.

“Hoy llora porque ha sido una de las mujeres estafadas. El banco le responde, el banco Bancolombia dice que fue estafada en línea, que a través de unos juegos que se manejan y demás. Ella, desesperadamente, hoy le reclama y le exige al banco que, con la confianza que ella le depositó su dinero, asimismo le colaboren con el esclarecimiento de los movimientos por fecha, dónde fue el lugar, cómo fue que a ella la estafaron”, menciona la mujer al lado de la adulta mayor.

Antes de advertir sobre la revisión periódica de movimientos bancarios, la ciudadana insinuó que, “de acuerdo a este caso, se ha presumido que también la información sea manejada desde el mismo banco por rangos menores, y estos rangos menores, o más bien conocidos trabajadores, estén llevando esta información de la ciudadanía a la llamada delincuencia organizada”, dijo la usuaria.

En tanto que Peña explicó que “hicieron una compra, pero el 29 de enero (desde el banco) no fueron capaces de reportarme, ni la tarjeta bloqueada. Entonces, ¿en dónde está la responsabilidad de este banco?”

La usuaria de TikTok confirmó que Gloria Elizabeth Peña ya “radicó derecho de petición a Bancolombia y prácticamente hoy no comparte esta respuesta; por eso harán respectivas denuncias ante Fiscalía y demás organismos que sea preciso, para que Bancolombia les ayude con el esclarecimiento y pronta recuperación de su dinero”.

Por lo anterior, la adulta mayor agregó: “Uno guarda su plata en un banco para que esté segura, no para que se la roben”.

Al final, y como respuesta oficial ante el caso de la abuela en San Jerónimo, Antioquia, se confirmó a este medio lo siguiente:

“Conocemos el caso y lo hemos atendido”, inicia el breve mensaje en el que se asegura también que, “de ninguna manera, nuestros empleados están involucrados”.

“Cada caso lo investigamos con rigor y le comunicamos al cliente los resultados. Actuamos con base en los hechos, porque nuestro compromiso es hacer lo correcto”, cierra la declaración oficial, mientras se siguen con las investigaciones correspondientes para darle solución a la plata que se le esfumó de su cuenta a Peña.

