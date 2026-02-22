Colombia

Último resultado de la Lotería de Boyacá hoy sábado 21 de febrero de 2026

Cada semana se realiza un sorteo en dónde están en juego varios millones de pesos

Guardar
La Lotería de Boyacá es
La Lotería de Boyacá es uno de las más antiguas de Colombia y cada semana reparte millones de pesos en premios (Jesús Avilés/Infobae)

Los números ganadores del sorteo de la Lotería de Boyacá de este 22 de febrero fueron anunciados por el gobierno del departamento. Como cada sábado la organización dio a conocer las combinaciones de los diferentes premios que ofrece este juego.

En este sorteo participas hasta por 15.000.000.000 pesos colombianos, siendo éste último el más difícil de conseguir.

Resultados de Lotería de Boyacá

Sorteo Mayor

Número ganador: 6625

Serie: 353

¿Qué necesito para cobrar un premio en la Lotería de Boyacá?

Para cobrar un premio en la Lotería de Boyacá, debes presentar diferentes documentos según el valor del premio:

Para premios inferiores a 40 UVT, solo necesitas presentar el tiquete o premio original junto con tu documento de identidad para recibir el premio de inmediato.Para premios iguales o superiores a 40 UVT (aproximadamente desde $2.390.352 para 2025), debes completar el formulario RCO-01 para el cobro de premios, estampar tu huella y adjuntar copia del RUT y del documento de identidad.Para premios que superen 140 UVT o más de 10 millones de pesos, el cobro debe realizarse en las instalaciones de la Lotería de Boyacá en Tunja, donde además tendrás que presentar el tiquete original, documento de identidad, copia del RUT y una certificación bancaria reciente (emitida en los últimos 30 días).

El pago se realiza generalmente mediante transferencia electrónica y suele completarse en un plazo que puede variar pero no suele exceder un mes desde la recepción de los documentos. Para premios en especie, como bonos o electrodomésticos, el trámite se hace directamente en la Lotería.

Cada sábado puedes ganar millones
Cada sábado puedes ganar millones de pesos en los diferentes premios que sortea la Lotería de Boyacá (Imagen Ilustrativa Infobae)

Historia de la Lotería de Boyacá

La Lotería de Boyacá, una de las más antiguas de Colombia, ha estado presente desde 1923, siendo un ícono del azar en el país. Su sistema tradicional de venta se basa en billetes que incluyen un número y una serie impresos, convirtiendo cada sorteo en una experiencia de esperanza y emoción para sus compradores.

Los billetes de la Lotería de Boyacá están disponibles para todos y pueden adquirirse a través de vendedores autorizados en la calle o en tiendas oficiales. Estos puntos ofrecen una amplia gama de números y series, permitiendo a los jugadores elegir aquel con el que se sienten más afortunados.

Cada sábado, esta lotería distribuye en promedio más de 350 millones de pesos en premios, según sus propias cifras. Además de brindar entretenimiento y emoción, tiene un propósito social importante: generar recursos para financiar servicios de salud en el país, promoviendo un impacto positivo en la sociedad.

El sorteo se lleva a cabo todos los sábados a las 22:42 hora local y puede seguirse en vivo a través del Canal Trece y en la página de Facebook de Telesantiago mediante su transmisión en vivo.

Temas Relacionados

Lotería de BoyacáResultado de la Lotería de BoyacáÚltimas actualizacionesLoterías de ColombiaLotería de Boyacá sorteo

Más Noticias

Sergio Fajardo propone salvar la salud, acabar la ‘paz total’ y fortalecer la seguridad en su tercer intento presidencial

El candidato presidencial detalló que buscará reactivar servicios médicos cerrados y auditar a las EPS. Además, plantea combatir la extorsión desde las cárceles, promover la igualdad de género y formar un gobierno paritario, mientras rechaza la polarización política y apuesta por una coalición ciudadana amplia

Sergio Fajardo propone salvar la

Gustavo Petro acusa a gobiernos anteriores de “genocidas” y afirma que se retira del poder sin bienes ni riquezas

El presidente respondió a Cabal asegurando que no posee bienes en el exterior ni cuentas bancarias significativas y que no se ha beneficiado económicamente del cargo. También reiteró sus señalamientos sobre hechos de violencia estatal

Gustavo Petro acusa a gobiernos

Ministro de Defensa niega corrupción en contrato de antidrones: “Hemos demostrado actuar con total transparencia”

Pedro Sánchez afirmó que el proceso para adquirir el sistema se encuentra en etapa precontractual y bajo supervisión de organismos de control. La entidad sostiene que el comité de contratación está integrado exclusivamente por expertos de las Fuerzas Armadas y que no hay participación de externos

Ministro de Defensa niega corrupción

Después de años de inundaciones, Chocontá invertirá $15.800 millones para transformar su sistema de alcantarillado

La Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía del municipio anunciaron la ejecución de un proyecto que incluye la construcción de cinco kilómetros de redes para separar aguas lluvias y sanitarias, la instalación de un sistema de bombeo y la ampliación de la capacidad de los interceptores

Después de años de inundaciones,

Danilo Chavarro confiesa intento de feminicidio en Bogotá y relata su versión desde La Picota

Su testimonio describe el deterioro progresivo del vínculo, la intervención de las autoridades y el impacto en sus hijos, así como el proceso judicial y el primer encuentro con la víctima tras el hecho

Danilo Chavarro confiesa intento de
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así es el Titán B,

Así es el Titán B, el vehículo blindando de guerra que quedó destruido luego del atentado del ELN en Arauca: los soldados salieron ilesos

Defensoría del Pueblo alertó desplazamientos en Yondó, Antioquia, tras enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo

Condenan a 27 años a alias el Obrero por cuatro homicidios selectivos en Boyacá: simulaba ser vendedor de minutos de celular

Reportan la retención ilegal de una caravana indígena que se movilizaba a Cúcuta, Norte de Santander

Indignación por la respuesta de la UNP a alcalde que denunció amenazas por parte de las disidencias de las Farc

ENTRETENIMIENTO

Jorge Enrique Abello reveló por

Jorge Enrique Abello reveló por qué rechazó trabajar en una novela, a pesar de que estaba en quiebra: “La mejor propuesta de mi vida”

La Liendra y Dani Duke tuvieron curioso error camino a la boda de Jhonny Rivera: “No sabemos si reir o llorar”

Aida Victoria Merlano mostró la primera palabra de su hijo Emiliano: “Esto no es un simulacro”

Claudia Bahamón reveló que supo los ganadores de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ antes que el resto: “Necesito estar preparada”

Murió Willie Colón: Así lo recordaron los artistas colombianos en las redes sociales

Deportes

Sebastián Villa y Santiago Arias

Sebastián Villa y Santiago Arias tuvieron fuerte cruce en partido del fútbol argentino: así fue el choque

Gremio y Botafogo le quedaron mal al Junior de Barranquilla: deben dinero por los fichajes de José Enamorado y Jordan Barrera

Colombia podría recibir competencias de automovilismo de la FIA: este es el plan en el Autódromo de Tocáncipa

Hora y dónde ver Colombia vs. Paraguay: la Tricolor necesita una victoria en el hexagonal del Sudamericano Femenino Sub-20

Ángel Barajas no deja de brillar: finalista de barra fija en la Copa del Mundo de Gimnasia