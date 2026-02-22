Psicóloga infantil Annie de Acevedo dio pautas a padres de familia frente a fenómeno ‘therian’: “Pongan límites”

La psicóloga infantil Annie de Acevedo ofreció recomendaciones a padres de familia si ven que sus hijos están considerando participar en la tendencia "therian" - crédito EFE y annieacevedo16/Instagram

La reconocida psicóloga colombiana Annie de Acevedo Rehbein, una de las figuras más preponderantes en materias de crianza y familia en el país, con una carrera superior a los 40 años, se pronunció en sus redes sociales sobre el controversial fenómeno de los therians.

Afirmó que se trata de una tendencia que también se estaría presentando en la niñez. “Unos se gatos, otros se sienten perros y se ponen careta de gato y ladran como un perro y piden comida de perro”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Afirmó que se trata de un asunto “desorganizado alrededor de la identidad que es preocupante, padres”.

Sin desconocer que, como también lo han afirmado otros profesionales de la salud, muchos de los que participan de este fenómeno son conscientes de que, en efecto, no son humanos, la psicóloga colombiana explicó que el hecho de querer involucrarse en la tendenciosa conducta por simplemente integrarse, hace parte de “una alteración de la realidad que no podemos aceptar”.

La profesional en asuntos de psicología infantil aseguró que "hay distorsiones que no se pueden aceptar" - crédito anniedeacevedo16/Instagram

Dijo que, en caso de que un menor de edad esté comenzando a considerar estas actitudes, tendría una posible razón, y es que “el niño, o el adolescente, no está contento con su realidad y busca una alternativa enfermiza, porque querer ser un animal no es sano, no es correcto”.

La psicóloga barranquillera les envió un mensaje a los padres de familia: “Ustedes no pueden permitir eso. Cuando su hijo llegue o su hija vestida de perro o de gato, o de otro animal, deben decirle: “No, tú eres humano y humano te vas a quedar”. También les sugirió a los padres de familia que “pongan límites”.

Tras la publicación, los seguidores de De Acevedo asintieron con la postura de la profesional, y cuestionaron la de otros psicólogos que han emitido conceptos más favorables con la polémica tendencia.

Comentarios a la publicación de la psicóloga Annie de Acevedo - crédito anniedeacevedo16/Instagram

‘Therians’: entre la búsqueda de identidad y una señal de alerta psicológica, según expertos

La creciente visibilidad de los therians abrió un debate sobre si se trata de un nuevo fenómeno social, una identidad alternativa o una señal de alerta para la salud mental de jóvenes y adultos.

El término, que fusiona los conceptos griegos de “animal salvaje” y “humano”, se refiere a personas que se identifican profundamente con un animal, llegando a imitar sus conductas y adoptar esa figura como referente personal.

Lejos de una simple moda pasajera, la psicóloga argentina Florencia Rodríguez, especialista en adolescencia y fenómenos emergentes, explicó en el programa La Luciérnaga de Caracol Radio que los therians no pueden considerarse una tribu urbana más.

“Acá lo que sucede va más allá, porque lo que eran conocidas como las tribus urbanas, los floggers y los emos, ellos se identificaban con personas. La diferencia con los therians es que ellos se autoperciben animales, sienten una conexión muy especial con los animales, y lo que hacen es replicar conductas”, afirmó Rodríguez, marcando distancia con otras expresiones juveniles.

Los "therians" son más que una moda pasajera, indicaron expertos de la salud mental- crédito Enric Fontcuberta/EFE

Esta identificación, según la experta, suele tener raíces profundas en la percepción de un entorno hostil y la ausencia de referentes adultos.

“Eso es lo que nos está alarmando mucho a los profesionales de la salud mental, que son en su gran mayoría adolescentes que no encuentran líderes o referentes adultos y perciben el mundo de manera muy hostil”, señaló la psicóloga.

Las historias de abandono, rechazo y matoneo abundan entre quienes asumen esta identidad, usando la figura animal como protección simbólica ante la adversidad.

Rodríguez también explicó que para los adolescentes, la fase de búsqueda de identidad es natural y que, en algunos casos, la expresión pública es preferible al aislamiento.

“En ese punto me parece mucho más sano que salgan a la calle a que se queden encerrados en sus casas todo el día con el celular”, comentó. No obstante, advirtió sobre la importancia de analizar el proceso individual: “¿Cómo llegó a hacer esa construcción? ¿Cómo llegó a autopercibirse como un animal? ¿Por qué eligió ese animal? No es lo mismo que elija un perro a que elija un animal salvaje”.