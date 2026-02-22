Ministro de Minas afirmó que Ecopetrol no podría importar gas de Venezuela por falta de permiso estadounidense: “Sería demorado”

El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin palma, descartó que en Colombia "no hay riesgo de abastecimiento" - crédito Ministerio de Hacienda

El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, declaró que Ecopetrol no podría importar gas natural desde Venezuela debido a que no cuenta con la licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del gobierno de Estados Unidos.

Según lo expuesto por Palma, en las conversaciones con autoridades venezolanas se planteó que cualquier operación de venta de gas natural o gas licuado de petróleo (GLP) desde Venezuela hacia Colombia requiere una autorización formal de la Ofac, condición que, de acuerdo con lo discutido, no estaría cumplida hasta el momento.

Durante un evento en Barichara, Santander, Edwin Palma explicó que el interés del Gobierno nacional en importar gas y GLP de Venezuela estaría condicionado por este requisito externo.

El ministro señaló: “Infortunadamente, parece que no podrá ser a través de Ecopetrol que hagamos esta transacción. Lo que nos dicen en Venezuela es que se necesita que haya licencia por parte del Gobierno de los Estados Unidos. Y tramitar una nueva licencia sería más complejo y demorado y a nosotros nos importa el tiempo”.

De acuerdo con el ministro, la prioridad de la administración actual consistiría en buscar soluciones prácticas y ágiles para abastecer la demanda interna de gas.

El funcionario indicó que se explorarían alternativas de importación, tanto de gas natural como de GLP, para enfrentar desafíos de suministro. En este contexto, Palma expuso que el gobierno evaluaría opciones que permitan reducir riesgos de desabastecimiento y responder a las necesidades del mercado interno.

La declaración de Palma se produce tras una reunión realizada en Caracas con Delcy Rodríguez, líder del régimen en Venezuela, en el Palacio de Miraflores. En ese encuentro, las autoridades de ambos países habrían abordado la agenda de cooperación energética bilateral, con énfasis en el suministro de gas natural.

La información expuesta en el evento señala que la reactivación del Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte, infraestructura binacional construida en 2007 y actualmente sin operación regular, fue uno de los temas tratados.

Según lo comunicado oficialmente, la infraestructura estaría disponible para operar del lado venezolano, mientras que en territorio colombiano requeriría inversiones y trabajos de adecuación.

Entre las opciones planteadas se mencionó el posible envío de personal de Pdvsa para colaborar en la rehabilitación del ducto, lo que implicaría trámites de permisos especiales, así como la alternativa de contratar obras en Colombia con una inversión estimada de 60 millones de dólares y un plazo de ejecución superior a seis meses.

De acuerdo con lo dicho por las autoridades, la normativa estadounidense mantiene restricciones sobre las transacciones en el sector energético venezolano, lo que obligaría a empresas y gobiernos interesados en ese tipo de operaciones a gestionar autorizaciones específicas ante la Ofac.

El proceso para obtener una nueva licencia ha sido descrito como complejo y demorado, y las autoridades colombianas han señalado que el tiempo sería un factor relevante para definir una estrategia de abastecimiento energético.

El contexto en el que se desarrolla la discusión incluye un déficit proyectado de gas en Colombia, que podría alcanzar hasta el 20% de la demanda nacional este año, según datos presentados en los encuentros sectoriales. Ante esta perspectiva, el Ministerio de Minas y Energía anunció inversiones por $51.675 millones en 15 proyectos de gas en Santander, con el objetivo de beneficiar a más de 19.200 hogares, especialmente en zonas rurales, mediante el acceso a energías más limpias y seguras.

En sus intervenciones públicas, Palma hizo referencia al impacto social y de género de estos programas, y destacó la importancia de mejorar las condiciones de vida de las mujeres y familias que históricamente han dependido de la leña para cocinar. Dijo: “Cocinar con leña no solo les roba tiempo, también afecta su salud. Cuando sacamos a una mujer de la leña, estamos liberando horas de cuidado no remunerado, protegiendo su bienestar y avanzando en equidad real”.

El ministro Edwin Palma afirmó que “no hay riesgo de abastecimiento. Está garantizado. Hemos ampliado la oferta y hay muchos proyectos en curso.Pero el mejor, el más barato y el más práctico es traer esa molécula de Venezuela”.