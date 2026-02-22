Colombia

Ministro de Minas afirmó que Ecopetrol no podría importar gas de Venezuela por falta de permiso estadounidense: “Sería demorado”

Edwin Palma, ministro de Minas, expuso que la estatal no contaría con la autorización necesaria de Estados Unidos, lo que condicionaría cualquier operación de compra e importación de gas venezolano

Guardar
El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin palma, descartó que en Colombia "no hay riesgo de abastecimiento" - crédito Ministerio de Hacienda

El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, declaró que Ecopetrol no podría importar gas natural desde Venezuela debido a que no cuenta con la licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del gobierno de Estados Unidos.

Según lo expuesto por Palma, en las conversaciones con autoridades venezolanas se planteó que cualquier operación de venta de gas natural o gas licuado de petróleo (GLP) desde Venezuela hacia Colombia requiere una autorización formal de la Ofac, condición que, de acuerdo con lo discutido, no estaría cumplida hasta el momento.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Durante un evento en Barichara, Santander, Edwin Palma explicó que el interés del Gobierno nacional en importar gas y GLP de Venezuela estaría condicionado por este requisito externo.

Durante un evento en Barichara,
Durante un evento en Barichara, Santander, Edwin Palma explicó que el interés del Gobierno nacional en importar gas y GLP de Venezuela estaría condicionado por este requisito externo - crédito Ministerio de Minas y Energía

El ministro señaló: “Infortunadamente, parece que no podrá ser a través de Ecopetrol que hagamos esta transacción. Lo que nos dicen en Venezuela es que se necesita que haya licencia por parte del Gobierno de los Estados Unidos. Y tramitar una nueva licencia sería más complejo y demorado y a nosotros nos importa el tiempo”.

De acuerdo con el ministro, la prioridad de la administración actual consistiría en buscar soluciones prácticas y ágiles para abastecer la demanda interna de gas.

El funcionario indicó que se explorarían alternativas de importación, tanto de gas natural como de GLP, para enfrentar desafíos de suministro. En este contexto, Palma expuso que el gobierno evaluaría opciones que permitan reducir riesgos de desabastecimiento y responder a las necesidades del mercado interno.

La declaración de Palma se produce tras una reunión realizada en Caracas con Delcy Rodríguez, líder del régimen en Venezuela, en el Palacio de Miraflores. En ese encuentro, las autoridades de ambos países habrían abordado la agenda de cooperación energética bilateral, con énfasis en el suministro de gas natural.

La declaración de Palma se
La declaración de Palma se produce tras una reunión realizada en Caracas con Delcy Rodríguez, líder del régimen en Venezuela, en el Palacio de Miraflores - crédito Ministerio de Minas y Energía

La información expuesta en el evento señala que la reactivación del Gasoducto Transcaribeño Antonio Ricaurte, infraestructura binacional construida en 2007 y actualmente sin operación regular, fue uno de los temas tratados.

Según lo comunicado oficialmente, la infraestructura estaría disponible para operar del lado venezolano, mientras que en territorio colombiano requeriría inversiones y trabajos de adecuación.

Entre las opciones planteadas se mencionó el posible envío de personal de Pdvsa para colaborar en la rehabilitación del ducto, lo que implicaría trámites de permisos especiales, así como la alternativa de contratar obras en Colombia con una inversión estimada de 60 millones de dólares y un plazo de ejecución superior a seis meses.

De acuerdo con lo dicho por las autoridades, la normativa estadounidense mantiene restricciones sobre las transacciones en el sector energético venezolano, lo que obligaría a empresas y gobiernos interesados en ese tipo de operaciones a gestionar autorizaciones específicas ante la Ofac.

El proceso para obtener una nueva licencia ha sido descrito como complejo y demorado, y las autoridades colombianas han señalado que el tiempo sería un factor relevante para definir una estrategia de abastecimiento energético.

El contexto en el que se desarrolla la discusión incluye un déficit proyectado de gas en Colombia, que podría alcanzar hasta el 20% de la demanda nacional este año, según datos presentados en los encuentros sectoriales. Ante esta perspectiva, el Ministerio de Minas y Energía anunció inversiones por $51.675 millones en 15 proyectos de gas en Santander, con el objetivo de beneficiar a más de 19.200 hogares, especialmente en zonas rurales, mediante el acceso a energías más limpias y seguras.

El ministro de Minas y
El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, declaró que Ecopetrol no podría importar gas natural desde Venezuela debido a que no cuenta con la licencia de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) - crédito Jaime Saldarriaga/REUTERS

En sus intervenciones públicas, Palma hizo referencia al impacto social y de género de estos programas, y destacó la importancia de mejorar las condiciones de vida de las mujeres y familias que históricamente han dependido de la leña para cocinar. Dijo: “Cocinar con leña no solo les roba tiempo, también afecta su salud. Cuando sacamos a una mujer de la leña, estamos liberando horas de cuidado no remunerado, protegiendo su bienestar y avanzando en equidad real”.

El ministro Edwin Palma afirmó que “no hay riesgo de abastecimiento. Está garantizado. Hemos ampliado la oferta y hay muchos proyectos en curso.Pero el mejor, el más barato y el más práctico es traer esa molécula de Venezuela”.

Temas Relacionados

Edwin PalmaEcopetrolMinistro de MinasExportación de gasLicencia de la OfacEstados UnidosColombia-Noticias

Más Noticias

Judicializan a tres miembros de una familia acusados de estafar a 45 compradores de vivienda en Duitama, Boyacá

Según la Fiscalía, se habrían apropiado de más de $1.500 millones mediante ofrecimientos de proyectos inmobiliarios inexistentes o sin licencias de construcción

Judicializan a tres miembros de

Vicky Dávila criticó a los ‘therian’ en X: ‘La libertad no es para hacer estupideces’

La candidata presidencial señaló que esta tendencia es falta de educación entre los jóvenes

Vicky Dávila criticó a los

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO: siga aquí el partido más importante de la fecha 8 de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio El Campín

Los rivales de la final de la Superliga 2026 se reencuentran en la octava jornada del campeonato de primera división, en donde Pablo Repetto puede terminar en riesgo en el banquillo

Santa Fe vs. Junior -

Video: comunidad atacó camioneta en el sur de Bogotá, luego de que los ocupantes, aparentemente borrachos, arrollaran a un peatón

El incidente ocurrió en el barrio Nueva Roma de Bogotá, donde habitantes reaccionaron contra un vehículo y sus ocupantes después de un accidente

Video: comunidad atacó camioneta

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 de la fase final del Sudamericano Femenino Sub20 por un cupo al Mundial

La Tricolor no suma puntos en el hexagonal, por lo que tiene comprometida su clasificación a la Copa del Mundo y tendrá que ganar los dos partidos que restan para obtener el cupo

Colombia vs. Paraguay - EN
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Avanza despliegue militar contra las

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

Así es el Titán B, el vehículo blindando de guerra que quedó destruido luego del atentado del ELN en Arauca: los soldados salieron ilesos

Defensoría del Pueblo alertó desplazamientos en Yondó, Antioquia, tras enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo

Condenan a 27 años a alias el Obrero por cuatro homicidios selectivos en Boyacá: simulaba ser vendedor de minutos de celular

ENTRETENIMIENTO

Lina Tejeiro encendió los rumores

Lina Tejeiro encendió los rumores de nuevo romance con una fotografía durante las grabaciones de ‘Masterchef Celebrity’

Andrea Valdiri reveló un problema de salud por un mal movimiento que hizo durante la entrega de ayudas en Córdoba

Marcos Sánchez, productor de Luis Fonsi y Feid, relató su experiencia trabajando en “Cambiaré”

Se dieron su primer beso: Alejandro Estrada y Yuli encienden las redes sociales en ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Nicolás Arrieta se despachó contra la producción de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Pongan otro artista, siempre lo mismo”

Deportes

Santa Fe vs. Junior -

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO: siga aquí el partido más importante de la fecha 8 de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio El Campín

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 de la fase final del Sudamericano Femenino Sub20 por un cupo al Mundial

Linda Caicedo salió lesionada y llorando del último partido del Real Madrid: le pisaron el tobillo y podría ausentarse de la selección Colombia

Así fue el golazo de un colombiano en el fútbol europeo, que piden para ser nominado al premio Puskas: “El gol de la década”

Capitán y técnico de Millonarios se despacharon contra el arbitraje en el partido vs. Internacional de Bogotá: estas son las polémicas