Colombia

Jhonny Rivera dejó una de sus pasiones por sueño premonitorio que tuvo con Jenny López

El artista tuvo que desprenderse de una de sus colecciones más preciadas para proteger a la mujer que más quiere

El artista priorizó el bienestar
El artista priorizó el bienestar de su pareja ante cualquier pasión - crédito @jhonnyrivera/Instagram

Jhonny Rivera es uno de los cantantes más apreciados a nivel nacional por su cercanía con el pueblo y la manera en la que lleva su vida; por eso cuenta con miles de seguidores en sus redes sociales que lo apoyan en su relación con la también cantante Jenny López, con la que contrajo matrimonio el 22 de febrero de 2026.

El famoso ha expresado en repetidas oportunidades su amor por la joven artista, lo que lo llevó a tomar una decisión definitiva sobre una de sus grandes pasiones. Y es que el oriundo de Pereira reveló en entrevista en el programa Se dice de mí que optó por vender todas sus motos tras un sueño recurrente en el que la vida de Jenny López quedaba en peligro.

Cabe mencionar que el intérprete de El intenso siempre ha expresado su interés por el mundo de las motocicletas, pero aseguró que soñó que tenía un accidente en uno de sus vehículos en el que él resultaba ileso, pero Jenny no corría la misma suerte. La imagen que vio de su esposa en la que queda gravemente herida le ocasionó una intranquilidad que lo llevó a tomar la drástica determinación.

Jhonny Rivera es reconocido por
Jhonny Rivera es reconocido por su amor a las motos - crédito @jhonnyrivera/IG

Según relató Jhonny Rivera, luego del sueño sintió una angustia indescriptible, por lo que quiso compartir el sueño con sus seres queridos y la imagen en su cabeza del accidente en el sueño no lo dejaba estar en paz.

La repercusión de esta experiencia fue contundente, debido a que empezó a ver las motos como un riesgo, por lo que describió que esta se convirtió en la señal que necesitaba para vender su colección de vehículos.

Antes de la fama, Jhonny Rivera estuvo a punto de tener un grave accidente en moto

El cantante nunca ocultó su pasión por las motocicletas, una afición presente desde antes de su reconocimiento en la música popular colombiana. En su infancia, trabajó en el campo junto a su abuelo y más tarde desempeñó oficios como la carpintería y mensajería en Bogotá, por lo que pasaba dificultades económicas y de arduo trabajo.

En ese momento, vivió un episodio que lo marcó intensamente, pues estuvo a punto de chocar con un camión cuando se desplazaba en una moto, lo que lo llevó a pensar en que aún le quedaba mucho por vivir y se replanteó lo que quería hacer con su vida.

Así, inició su transformación y con el apoyo de su hermana Julieta y la intervención de una psicóloga, orientó sus energías hacia nuevos retos relacionados con la música.

El intérprete sorprendió al público
El intérprete sorprendió al público al revelar qué lo llevó a dejar atrás uno de sus mayores hobbies debido a un sueño que no pudo ignorar - crédito @jennylopez_oficial/Instagram

Los sueños y su peso para los artistas de la música popular

Jhonny Rivera quiso evitar un accidente tras lo que vio en el sueño, lo que recuerda lo ocurrido con Yeison Jiménez, uno de los artistas más reconocidos del género, que murió el 10 de enero de 2026 en medio de un accidente aéreo junto con otros cinco miembros de su equipo de trabajo.

Precisamente, en varias entrevistas el artista de Manzanares describió que soñó con que moriría en un accidente de su avioneta, lo que lo llevó a pedir ayuda psicológica. Sin duda, esta situación marcó a todos sus amigos y colegas, que han expresado en repetidas oportunidades su dolor por la partida del Aventurero, como lo llamaban cariñosamente.

Jhonny Rivera fue uno de
Jhonny Rivera fue uno de los allegados a Yeison Jiménez, por lo que este sueño no lo dejó pasar por alto - crédito @jhonnyrivera/Instagram

Ese sueño terminó convirtiéndose en una premonición, por lo que ahora, tanto sus allegados como sus seguidores prestan demasiada atención a lo que aparece en su mente mientras duermen, pues lo consideran como una advertencia y no lo dejan pasar desapercibido para evitar otro desenlace fatal que los termine por afectar a ellos o a aquellos seres que tanto aman, bien sea sus parejas, hijos, padres y amigos.

