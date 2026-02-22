Hombre fue capturado en el sur de Bogotá por delitos relacionados con drogas y armas: tenía cocina portátil

El detenido, de 46 años, ya tenía antecedentes judiciales por delitos relacionados con drogas y armas de fuego, según la Policía Nacional - crédito Policía de Bogotá

En el sur de Bogotá, la Policía Nacional realizó la detención de un hombre de 46 años, señalado por tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas de fuego.

El operativo se desarrolló en el barrio Venecia, en la localidad de Tunjuelito, después de que habitantes del sector reportaran una presencia sospechosa cerca del área hotelera, utilizando la línea de emergencia 123.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El despliegue policial permitió localizar al individuo, al que se le incautó una maleta en la que transportaba un arma de fuego, 124 cartuchos, más de 250 gramos de clorhidrato de cocaína y 12 gramos de ácido para la elaboración de Tusi.

Junto a estas sustancias, los uniformados decomisaron una estufa eléctrica y una licuadora, herramientas que presuntamente se usaban para el procesamiento de drogas sintéticas.

Durante la inspección, los agentes incautaron un arma de fuego, 124 cartuchos y más de 250 gramos de clorhidrato de cocaína - crédito Policía de Bogotá

Así como lo explicó el mayor Ibrian Cuero, comandante de la estación de Policía Tunjuelito: “se logra la captura de un ciudadano por los delitos de fabricación, porte y tráfico de armas de fuego y municiones, y por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes".

El oficial explicó que fue “gracias a la información suministrada por un ciudadano a la línea 123 da aviso de una persona en actitud sospechosa ingresando a un motel del sector de Venecia”.

Tras la captura, tanto el hombre como los elementos incautados fueron entregados a la Fiscalía General de la Nación.

Allí, un juez dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, teniendo en cuenta que el detenido tenía antecedentes judiciales por delitos similares, lo que refuerza la hipótesis de reincidencia en actividades ilícitas.

También fueron decomisados 12 gramos de ácido usado en la preparación de Tusi y equipos como una estufa eléctrica y una licuadora - crédito Policía de Bogotá

La Policía Nacional enfatizó la importancia de la colaboración de la ciudadanía en la identificación de actividades delictivas. Según las autoridades, la denuncia oportuna a través de la línea 123 o el contacto directo con el cuadrante policial más cercano ha sido clave para desarticular estructuras dedicadas al microtráfico en distintas zonas de la ciudad.

Por una pelea, autoridades descubrieron una caleta con coca y un arsenal en un restaurante en Bogotá

Un operativo policial en el sur de Bogotá derivó en el hallazgo de un arsenal y varios kilos de droga dentro de un restaurante en el sector de Bosa, tras una alerta inicial por una riña.

La intervención, ejecutada por uniformados del CAI Libertad, expuso la doble función del local: mientras operaba como establecimiento de comidas, servía también como punto de almacenamiento para armas y estupefacientes.

El incidente se desencadenó luego de que vecinos, preocupados por un altercado, se comunicaran con la línea de emergencias 123. Cuando los agentes ingresaron al restaurante, localizaron al presunto responsable, un hombre de 62 años, quien intentó refugiarse en una zona interna del negocio y eludir a la autoridad.

El capturado y el arma incautada fueron dejados a disposición de la Fiscalía. - crédito Policía de Bogotá

Los uniformados lograron interceptarlo y comprobaron que portaba un revólver con cuatro cartuchos, lo que marcó el inicio de una revisión exhaustiva del lugar.

Durante la inspección, la Policía halló una escopeta calibre 16 mm y cinco kilos de base de coca, de los cuales dos ya estaban listos para su comercialización, según detalló el mayor Luis Enrique Pérez Páez, comandante de la estación de Policía Bosa.

El oficial explicó: “La Policía Nacional logra la incautación de dos armas de fuego, una tipo revólver con cuatro cartuchos y una tipo escopeta. Adicional, cinco kilos de base de coca, de los cuales dos se encontraban dosificados y listos para su comercialización”.

El operativo concluyó con la captura del hombre, quien fue puesto a disposición de la autoridad competente por los delitos de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y tráfico, porte y fabricación de estupefacientes. Además, la actividad comercial del local fue suspendida de manera temporal, como parte de las medidas preventivas adoptadas tras el hallazgo.