Gobernador de Antioquia anunció la captura de presunto feminicida de Emiliana Castrillón Herrera

La joven fue reportada como desaparecida el 1 de noviembre de 2025 y su cuerpo fue encontrado el 10 de noviembre en una zona rural del municipio de Venecia, Antioquia

En las imágenes, la joven joven de 19 años aparece con falda de jean azul celeste, blusa blanca de tiras y tenis color café, mientras conversa con la persona que la acompaña - crédito Alerta Paisa

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó el sábado 21 de febrero de 2026 la captura en Titiribí (Antioquia) del presunto responsable del feminicidio de Emiliana Castrillón Herrera, una joven de 19 años reportada como desaparecida desde el 1 de noviembre de 2025.

La detención, según el mandatario, se logró mediante actividades de patrullaje, control, registro e identificación de personas realizadas por las autoridades de esa jurisdicción.

"Antioqueños, hoy fue capturado en Titiribí el presunto responsable del feminicidio de Emiliana Castrillón Herrera, una joven de 19 años desaparecida el 1 de noviembre de 2025. La captura se logra mediante actividades de patrullaje, control, registro e identificación de personas por parte de la @PoliciaColombia. En Antioquia tenemos los ojos puestos en los maltratadores y asesinos de mujeres (sic)“, dijo puntualmente Rendón.

Esta última aparición de Emiliana Castrillón - crédito Prensa Paísa #LaOriginal/Facebook

El caso

Emiliana Castrillón Herrera fue vista por última vez en la zona urbana del municipio de Venecia (Antioquia), cerca de las 8:00 p. m., caminando junto a un hombre cuya identidad inicialmente era desconocida para sus familiares.

Su tía, Luisa Herrera, relató que los videos de cámaras de seguridad permitieron reconstruir sus últimos momentos, en los que aparece acompañada por un sujeto no identificado en ese momento.

El hallazgo del cuerpo se produjo el 10 de noviembre, cuando un trabajador local encontró restos en avanzado estado de descomposición, semisumergidos en una quebrada de la vereda El Bazal, zona rural de Venecia, a aproximadamente una hora del centro del municipio.

La confirmación de la identidad y la causa de muerte se conoció el 16 de noviembre, tras los análisis forenses realizados por Medicina Legal, los cuales establecieron que la joven falleció por asfixia mecánica y presentaba heridas en el cuerpo, lo que orientó la investigación hacia un presunto feminicidio.

El entonces comandante del Departamento de Policía Antioquia, coronel Óscar Mauricio Rico Guzmán, señaló que toda la responsabilidad del hecho apuntaba al exnovio de la víctima, que fue identificado como la última persona vista con Emiliana durante el Festival del Globo, según registros de cámaras de seguridad.

Emiliana Castrillón tenía 19 años y era estudiante de auxiliar en veterinaria - crédito Redes sociales

La familia reconoció al acompañante de la joven como su expareja sentimental, residente en una parcela cercana al lugar donde se localizó el cuerpo.

Desde la desaparición de Emiliana, autoridades y familiares activaron un plan de búsqueda que incluyó el uso de drones, cámaras térmicas y visión nocturna, con apoyo de la Alcaldía de Venecia, la Gobernación de Antioquia, el Dagran y el Cuerpo de Bomberos de Bolombolo. Habitantes de municipios cercanos como Fredonia, Concordia, Amagá y el Valle de Aburrá se sumaron a las jornadas de búsqueda, mientras allegados organizaron cadenas de oración y plantones en distintos puntos.

Durante los primeros dos meses de 2026, Antioquia ha registrado 14 presuntos feminicidios, de acuerdo con cifras de la Secretaría de la Mujer reportadas hasta el 5 de febrero. Esta cantidad supera la contabilizada en el mismo lapso de 2025, cuando se registraron 12 casos, situando nuevamente al departamento entre las regiones con mayor incidencia de este tipo de violencia letal. En 2025, Antioquia ocupó el tercer puesto nacional en número de feminicidios.

En varios casos abiertos, las indagaciones oficiales señalan a parejas o exparejas como principales sospechosos, mientras que en otros expedientes los cuerpos han sido encontrados en espacios públicos o a la vera de carreteras. Todas las investigaciones permanecen en curso.

Medicina Legal confirmó que Emiliana Castrillón murió por asfixia mecánica y presentaba heridas, orientando la investigación hacia un presunto feminicidio - crédito Europa Press

“Observamos un pico que se presentó en los primeros días del mes de enero que, sin duda, se soporta o se sustenta en una problemática estructural. La violencia contra las mujeres, no solamente como un síntoma de las desigualdades, sino como una forma de perpetuarlas a través de ejercicios de dominación”, dijo Carolina Lopera Tobón, secretaria de las Mujeres de Antioquia, en entrevista con El Espectador.

Jorge Enrique Abello reveló por

Sebastián Villa y Santiago Arias

Rescatan en Buga a perro

Psicóloga infantil Annie de Acevedo

Desde la cárcel de Tuluá,
Así es el Titán B,

Jorge Enrique Abello reveló por

Sebastián Villa y Santiago Arias

