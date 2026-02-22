Emergencia en Bogotá: Explosión en el norte de la ciudad terminó en colapso estructural, hay una persona herida

La explosión dejó una persona herida con dificultad respiratoria, atendida y trasladada por la Secretaría de Salud de Bogotá - crédito Bomberos Bogotá

Un equipo de emergencia de los Bomberos de Bogotá intervino en la madrugada del domingo 22 de febrero tras una explosión que generó el colapso parcial de una edificación ubicada en la carrera 19 con calle 96.

La operación contó con la colaboración de los grupos de Aeronaves no Tripuladas y de Búsqueda y Rescate Urbano, que se desplazaron al lugar para mitigar los riesgos derivados del incidente.

Los informes oficiales detallan que la explosión ocasionó el colapso estructural del inmueble, desencadenando una movilización de recursos técnicos y humanos para asegurar la zona y prevenir mayores afectaciones.

La intervención incluyó la participación de la Secretaría de Salud de Bogotá, que atendió a una persona con dificultades respiratorias y dispuso su traslado en ambulancia.

Las autoridades de la ciudad investigan las causas de la explosión que provocó el derrumbe estructural - crédito Bomberos Bogotá

“Se presentó una persona lesionada por dificultad espiratoria, quien fue entregada a ambulancia de la Secretaría de Salud. Se activó apoyo de Idiger y del equipo especializado de Investigación de Incendios para determinar el origen y causa de la emergencia”, informaron los Bomberos de Bogotá.

Además, la Idiger y el equipo de Investigación de Incendios iniciaron las labores para esclarecer las causas del siniestro, en busca de determinar el origen exacto de la explosión.

Bomberos controló voraz incendio en edificio de ocho pisos en Bogotá: esta fue la razón que provocó la emergencia

Una densa columna de humo alteró la tranquilidad de la zona norte de Bogotá durante la tarde del viernes 20 de febrero de 2026, cuando un incendio estructural sorprendió a los vecinos del barrio 12 de Octubre, en la localidad Barrios Unidos.

La emergencia se desató en un edificio de al menos ocho pisos, lo que obligó a una rápida reacción de los organismos de socorro para evitar mayores consecuencias.

Una columna de humo de gran tamaño cubrió la zona norte de Bogotá tras el incendio en un edificio de la carrera 30 - crédito @radio_sucre700/X

Las autoridades confirmaron que el origen del fuego fueron los ductos de extracción del restaurante Mi Gran Parrilla Boyacense, ubicado dentro del edificio siniestrado.

La emergencia se reportó hacia las 5:00 p. m., y la magnitud de la columna de humo fue perceptible desde varios puntos de la ciudad, lo que generó alarma entre residentes y transeúntes.

El Cuerpo de Bomberos de Bogotá desplegó varias unidades para controlar las llamas y proteger la integridad de la estructura. Los equipos utilizaron un carro tanque dotado de ventilación mecánica para intervenir en el interior del edificio y evitar que el fuego se propagara a otros pisos o inmuebles cercanos.

Durante la intervención, las autoridades informaron que no se registraron personas lesionadas y que los esfuerzos se concentraron en asegurar la estructura y mitigar el riesgo para los ocupantes y vecinos. Los operativos incluyeron el acordonamiento de la zona y la coordinación con otras entidades de emergencia.

El incendio se originó en el ducto de un restaurante que funciona en el primer piso de la edificación - crédito @BomberosBogotáX

La Secretaría de Movilidad implementó el cierre temporal de la calle 71A con carrera 30 en sentido oriente-occidente, con el objetivo de facilitar el trabajo de los equipos de rescate y garantizar la seguridad alrededor del edificio afectado. El cierre se levantó alrededor de las 6:00 p. m., aunque persistía un alto flujo vehicular y tránsito lento en la zona, según reportes oficiales.

Desde la entidad, se indicó que “se levanta el cierre vial implementado sobre la calle 71A. Se registra alto flujo vehicular en la zona. Tránsito lento”, reflejando el impacto que tuvo la emergencia en la movilidad local durante el final de la jornada laboral.

El caso suma un antecedente más a los desafíos que enfrenta la capital colombiana en materia de seguridad en edificaciones y gestión de emergencias en zonas urbanas densamente pobladas. Las autoridades continúan evaluando el estado de la estructura y recabando información para determinar la causa raíz del siniestro.