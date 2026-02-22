Colombia

Denuncia por tráfico de influencias salpica a Armando Benedetti, a una senadora y a un exministro del Interior

Camilo Enciso, exsecretario de Transparencia, señaló un supuesto esquema de corrupción en Findeter, con coimas, presiones legislativas, contratos y nombramientos de familiares

Guardar
La acción penal involucra a Luis Fernando Velasco, Armando Benedetti, Sol Berenice Bedoya e Iván Ramírez Rusinque, a quienes se señala de participar en una red de favores políticos, contratos y supuestos nombramientos irregulares - crédito @camiloencisov / X

El exsecretario de Transparencia, Camilo Enciso, presentó ante la Fiscalía una denuncia penal que involucra al exministro del Interior Luis Fernando Velasco, al actual ministro Armando Benedetti, a la senadora Sol Berenice Bedoya y al secretario general de Findeter, Iván Ramírez Rusinque, por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.

Según informó a través de sus redes sociales, la denuncia expone un entramado de favores políticos, contratos millonarios y supuestos nombramientos de familiares a cambio de apoyos legislativos para las reformas del Gobierno.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La denuncia de Enciso, divulgada el domingo 22 de febrero a través de su cuenta en X, afirma: “He denunciado penalmente a Luis Fernando Velasco, Sol Berenice Bedoya, Armando Benedetti e Iván Ramírez Rusinque por presunto tráfico de influencias, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos”. El exfuncionario aseguró que aportará nuevos elementos probatorios sobre lo que describe como un esquema de corrupción en Findeter.

La denuncia penal presentada por
La denuncia penal presentada por Camilo Enciso involucra a ministros y una senadora por tráfico de influencias, cohecho y contratos irregulares - crédito composición fotográfica: @camiloencisov / X; Colprensa

Favores a cambio de votos: contratos y cargos públicos

De acuerdo con la denuncia, los hechos ocurrieron durante los años 2024 y 2025. Enciso sostiene que en ese periodo, la senadora Bedoya habría recibido ofertas y beneficios por parte de los entonces ministros del Interior, primero Velasco y luego Benedetti, con el objetivo de asegurar su respaldo a las reformas laboral, pensional y de salud promovidas por el presidente Gustavo Petro.

Sergio Mesa, exasesor legislativo de la congresista, declaró ante la Fiscalía que Velasco ofreció a Bedoya el control de la Dirección Nacional de Bomberos y de Finagro. Además, la senadora habría negociado una adición presupuestal de más de $3.500 millones para una obra de acueducto en Yarumal, Antioquia, que terminó financiada por Findeter. El contrato principal, valorado en cerca de $10.000 millones, se adjudicó el 3 de mayo de 2024.

Entre las pruebas entregadas a la Fiscalía figuran capturas de pantalla de chats de WhatsApp y documentos que, según Enciso, demuestran reuniones entre Bedoya, Mesa y funcionarios de los ministerios de Vivienda y de Findeter para monitorear licitaciones y adjudicaciones. La denuncia señala que la senadora también gestionó información confidencial sobre los proponentes del proceso contractual en Yarumal.

El exsecretario de Transparencia acusa
El exsecretario de Transparencia acusa a Luis Fernando Velasco, Armando Benedetti, Sol Berenice Bedoya y a un alto funcionario de Findeter de corrupción política - crédito @camiloencisov / X

Contratos familiares y presunto nepotismo

Además de los contratos de obra, la denuncia hace referencia a un presunto caso de nepotismo. Según Enciso, durante el trámite de las reformas y en fechas cercanas a votaciones en el Congreso, varios familiares de Bedoya recibieron contratos o cargos en entidades públicas.

Entre los citados están su yerno, Johan Steven Londoño, designado subgerente de proyectos del Fondo de Adaptación; su nuera, María Alejandra Torres, contratada para supervisar proyectos en La Mojana; y sus hijos, Julián David Bedoya y Jessica Valeria Casas, que firmaron contratos de prestación de servicios con el Ministerio del Interior bajo la gestión de Benedetti a finales de 2025.

Enciso explicó: “desde el Ministerio del Interior, con Benedetti a la cabeza, no deja de sorprender que se haya contratado a los dos hijos de la senadora justo por la época en la que se discutía la reforma a la salud”. El denunciante subrayó que existen pruebas de filtración de documentos de licitaciones a terceros interesados, con el propósito de direccionar los contratos.

Según Enciso, se habrían intercambiado
Según Enciso, se habrían intercambiado contratos millonarios y nombramientos familiares por apoyo legislativo a las reformas del gobierno Petro - crédito @camiloencisov / X

El caso Yarumal y la magnitud del escándalo

El eje central de la denuncia es la adjudicación del contrato para la construcción de la línea de aducción Santa Juana del acueducto en Yarumal, Antioquia, valorada en $9.533 millones.

Enciso sostiene que el apoyo legislativo de Bedoya a las reformas estructurales se negoció a cambio de la financiación estatal y del control sobre la ejecución de esa obra mediante Findeter.

Días después de la adjudicación, habitantes de Yarumal colocaron pancartas agradeciendo la gestión de la senadora, lo que fue interpretado por Enciso como un indicio de conocimiento previo del proceso contractual.

“La corrupción en los procesos contractuales de Findeter es descomunal”, afirmó el exsecretario de Transparencia, que advirtió que el esquema podría superar en magnitud a otros escándalos recientes en el país, como el de la Ungrd, debido al volumen de recursos que maneja la entidad.

Temas Relacionados

Camilo EncisoMinisterio del InteriorFindeterTráfico de InfluenciasCorrupciónArmando BenedettiLuis Fernando VelascoColombia-Noticias

Más Noticias

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO: siga aquí el partido más importante de la fecha 8 de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio El Campín

Los rivales de la final de la Superliga 2026 se reencuentran en la octava jornada del campeonato de primera división, en donde Pablo Repetto puede terminar en riesgo en el banquillo

Santa Fe vs. Junior -

Petro arremetió contra el CNE, la Registraduría y los entes de control e insistió en que existen amenazas de fraude en las elecciones: “Mienten”

El presidente, con un nuevo pronunciamiento en sus redes sociales, refutó el parte de tranquilidad que entregó el órgano electoral y entidades como la Procuraduría y la Contraloría frente al proceso electoral que se avecina, el 8 de marzo, con las elecciones al Congreso; y posteriormente con los comicios presidenciales

Petro arremetió contra el CNE,

Sinuano Día: resultados del último sorteo del domingo 22 de febrero

Sinuano efectúa dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de las 14:30 horas

Sinuano Día: resultados del último

Zlatko Dalić dejaría de ser entrenador de Croacia después del Mundial 2026: Medios emiratíes lo estarían confirmando como nuevo seleccionador

El seleccionador croata asumió el cargo de entrenador en 2017, desde entonces ha dirigido 103 partidos con un rendimiento de 59% y fue subcampeón del mundo en Rusia 2018

Zlatko Dalić dejaría de ser

Consejo Nacional Electoral defendió la transparencia del sistema electoral: este sería el proceso de protección de los comicios

La Registraduría Nacional del Estado Civil y otras entidades clave defienden el sistema electoral colombiano como uno de los más sólidos del mundo

Consejo Nacional Electoral defendió la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Avanza despliegue militar contra las

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

Así es el Titán B, el vehículo blindando de guerra que quedó destruido luego del atentado del ELN en Arauca: los soldados salieron ilesos

Defensoría del Pueblo alertó desplazamientos en Yondó, Antioquia, tras enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo

Condenan a 27 años a alias el Obrero por cuatro homicidios selectivos en Boyacá: simulaba ser vendedor de minutos de celular

ENTRETENIMIENTO

Lina Tejeiro encendió los rumores

Lina Tejeiro encendió los rumores de nuevo romance con una fotografía durante las grabaciones de ‘Masterchef Celebrity’

Andrea Valdiri reveló un problema de salud por un mal movimiento que hizo durante la entrega de ayudas en Córdoba

Marcos Sánchez, productor de Luis Fonsi y Feid, relató su experiencia trabajando en “Cambiaré”

Se dieron su primer beso: Alejandro Estrada y Yuli encienden las redes sociales en ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Nicolás Arrieta se despachó contra la producción de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Pongan otro artista, siempre lo mismo”

Deportes

Santa Fe vs. Junior -

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO: siga aquí el partido más importante de la fecha 8 de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio El Campín

Zlatko Dalić dejaría de ser entrenador de Croacia después del Mundial 2026: Medios emiratíes lo estarían confirmando como nuevo seleccionador

El debut de Jhon Arias en Palmeiras fue resaltado por Abel Ferreira, el vestuario y los medios brasileños

Ángel Barajas terminó segundo en la prueba de Barra Fija de la Copa Mundo de Gimnasia y mantiene viva la opción de medalla en Los Ángeles 2028

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 de la fase final del Sudamericano Femenino Sub 20 por un cupo al Mundial