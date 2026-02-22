Denuncia por tráfico de influencias salpica a Armando Benedetti, a una senadora y a un exministro del Interior

La acción penal involucra a Luis Fernando Velasco, Armando Benedetti, Sol Berenice Bedoya e Iván Ramírez Rusinque, a quienes se señala de participar en una red de favores políticos, contratos y supuestos nombramientos irregulares - crédito @camiloencisov / X

El exsecretario de Transparencia, Camilo Enciso, presentó ante la Fiscalía una denuncia penal que involucra al exministro del Interior Luis Fernando Velasco, al actual ministro Armando Benedetti, a la senadora Sol Berenice Bedoya y al secretario general de Findeter, Iván Ramírez Rusinque, por presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.

Según informó a través de sus redes sociales, la denuncia expone un entramado de favores políticos, contratos millonarios y supuestos nombramientos de familiares a cambio de apoyos legislativos para las reformas del Gobierno.

La denuncia de Enciso, divulgada el domingo 22 de febrero a través de su cuenta en X, afirma: “He denunciado penalmente a Luis Fernando Velasco, Sol Berenice Bedoya, Armando Benedetti e Iván Ramírez Rusinque por presunto tráfico de influencias, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos”. El exfuncionario aseguró que aportará nuevos elementos probatorios sobre lo que describe como un esquema de corrupción en Findeter.

La denuncia penal presentada por Camilo Enciso involucra a ministros y una senadora por tráfico de influencias, cohecho y contratos irregulares - crédito composición fotográfica: @camiloencisov / X; Colprensa

Favores a cambio de votos: contratos y cargos públicos

De acuerdo con la denuncia, los hechos ocurrieron durante los años 2024 y 2025. Enciso sostiene que en ese periodo, la senadora Bedoya habría recibido ofertas y beneficios por parte de los entonces ministros del Interior, primero Velasco y luego Benedetti, con el objetivo de asegurar su respaldo a las reformas laboral, pensional y de salud promovidas por el presidente Gustavo Petro.

Sergio Mesa, exasesor legislativo de la congresista, declaró ante la Fiscalía que Velasco ofreció a Bedoya el control de la Dirección Nacional de Bomberos y de Finagro. Además, la senadora habría negociado una adición presupuestal de más de $3.500 millones para una obra de acueducto en Yarumal, Antioquia, que terminó financiada por Findeter. El contrato principal, valorado en cerca de $10.000 millones, se adjudicó el 3 de mayo de 2024.

Entre las pruebas entregadas a la Fiscalía figuran capturas de pantalla de chats de WhatsApp y documentos que, según Enciso, demuestran reuniones entre Bedoya, Mesa y funcionarios de los ministerios de Vivienda y de Findeter para monitorear licitaciones y adjudicaciones. La denuncia señala que la senadora también gestionó información confidencial sobre los proponentes del proceso contractual en Yarumal.

El exsecretario de Transparencia acusa a Luis Fernando Velasco, Armando Benedetti, Sol Berenice Bedoya y a un alto funcionario de Findeter de corrupción política - crédito @camiloencisov / X

Contratos familiares y presunto nepotismo

Además de los contratos de obra, la denuncia hace referencia a un presunto caso de nepotismo. Según Enciso, durante el trámite de las reformas y en fechas cercanas a votaciones en el Congreso, varios familiares de Bedoya recibieron contratos o cargos en entidades públicas.

Entre los citados están su yerno, Johan Steven Londoño, designado subgerente de proyectos del Fondo de Adaptación; su nuera, María Alejandra Torres, contratada para supervisar proyectos en La Mojana; y sus hijos, Julián David Bedoya y Jessica Valeria Casas, que firmaron contratos de prestación de servicios con el Ministerio del Interior bajo la gestión de Benedetti a finales de 2025.

Enciso explicó: “desde el Ministerio del Interior, con Benedetti a la cabeza, no deja de sorprender que se haya contratado a los dos hijos de la senadora justo por la época en la que se discutía la reforma a la salud”. El denunciante subrayó que existen pruebas de filtración de documentos de licitaciones a terceros interesados, con el propósito de direccionar los contratos.

Según Enciso, se habrían intercambiado contratos millonarios y nombramientos familiares por apoyo legislativo a las reformas del gobierno Petro - crédito @camiloencisov / X

El caso Yarumal y la magnitud del escándalo

El eje central de la denuncia es la adjudicación del contrato para la construcción de la línea de aducción Santa Juana del acueducto en Yarumal, Antioquia, valorada en $9.533 millones.

Enciso sostiene que el apoyo legislativo de Bedoya a las reformas estructurales se negoció a cambio de la financiación estatal y del control sobre la ejecución de esa obra mediante Findeter.

Días después de la adjudicación, habitantes de Yarumal colocaron pancartas agradeciendo la gestión de la senadora, lo que fue interpretado por Enciso como un indicio de conocimiento previo del proceso contractual.

“La corrupción en los procesos contractuales de Findeter es descomunal”, afirmó el exsecretario de Transparencia, que advirtió que el esquema podría superar en magnitud a otros escándalos recientes en el país, como el de la Ungrd, debido al volumen de recursos que maneja la entidad.