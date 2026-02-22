Colombia

Condenaron a 18 años a David Acosta Díaz por homicidio de comerciante mexicano en Medellín

La víctima, dedicada a productos tecnológicos, fue asesinada en un establecimiento de El Poblado; la Fiscalía vinculó a Acosta como articulador del crimen

Guardar
David Acosta Díaz aceptó su
David Acosta Díaz aceptó su responsabilidad en el ataque sicarial ocurrido el 30 de junio de 2024 - crédito Captura de pantalla Fiscalía - Policía Nacional/Montaje Infobae

Un juez penal de conocimiento dictó una condena de 18 años de prisión contra David Acosta Díaz tras hallarlo responsable del asesinato del comerciante mexicano, Horacio Pérez Ledesma, hecho ocurrido el 30 de junio de 2024 en el sector El Poblado, en la ciudad de Medellín.

La decisión judicial se produjo luego de que el acusado aceptara su responsabilidad a través de un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El fallo consignó que Acosta Díaz fue declarado culpable de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones en modalidad agravada.

El proceso penal permitió establecer que el sentenciado coordinó aspectos logísticos y de organización relacionados con el ataque, tras haberse desplazado desde Bogotá hacia Medellín para cumplir ese objetivo.

Horacio Pérez Ledesma, empresario mexicano
Horacio Pérez Ledesma, empresario mexicano de 54 años, fue asesinado a tiros el 30 de junio de 2024 en un restaurante de El Poblado, Medellín - crédito @FicoGutierrez/X

El crimen tuvo lugar en horas de la tarde, cuando el ciudadano mexicano de 54 años dedicado al comercio de productos tecnológicos, se encontraba en un establecimiento del reconocido sector El Poblado.

Según la reconstrucción de los hechos, fue abordado por personas armadas mientras se hallaba en condición de indefensión, recibiendo varios disparos que le ocasionaron la muerte en el sitio.

El ataque fue ejecutado de forma directa, lo que activó una investigación para identificar tanto a los autores materiales como a los responsables intelectuales y logísticos del homicidio.

Durante la investigación, la Fiscalía recopiló evidencias que vinculan a Acosta Díaz con tareas de coordinación previas al crimen. Entre los elementos probatorios se destacan seguimientos, registros de comunicaciones y desplazamientos que permitieron a las autoridades reconstruir la planeación y ejecución del ataque.

La actuación de Acosta fue considerada clave para facilitar el accionar armado, siendo uno de los articuladores de la estructura sicarial responsable del hecho.

Imagen de referencia. El ciudadano
Imagen de referencia. El ciudadano mexicano recibió varios impactos de bala- crédito Colprensa

El proceso judicial también ha involucrado a otros implicados. Entre ellos se encuentra Elder José Arteaga Hernández, conocido con los alias El Costeño o alias Chipi, quien enfrenta cargos por su presunta participación en la preparación del homicidio y está además vinculado a un proceso por el magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció el 11 de agosto de 2025 tras permanecer más de dos meses en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Fundación Santa Fe en Bogotá.

La Fiscalía informó que las investigaciones continúan para esclarecer completamente los hechos y determinar la responsabilidad de todos los involucrados en el crimen ocurrido en Medellín.

Por este caso, ya habían sido sentenciados Antonio Rafael Herrera Escobar y Jhon Fabio Prada Rico a 25 años de prisión cada uno, tras suscribir preacuerdos similares. De igual modo, Anthony Tobar Ponceleón fue condenado a 18 años de cárcel por su participación.

Fiscalía vincula a alias El Costeño con el magnicidio de Miguel Uribe Turbay y el asesinato de empresario mexicano

La aparición de alias El Costeño en ambos casos pone de manifiesto la existencia de una estructura criminal sofisticada, capaz de coordinar atentados contra figuras de relevancia política y empresarial.

Alias El Costeño, presunto autor
Alias El Costeño, presunto autor material del atentado contra el senador Miguel Uribe Turbay, durante su captura en la localidad de Engativá, Bogotá - crédito Policía Nacional

Las autoridades consideran que el grupo involucrado en Medellín trasciende el accionar de bandas locales, operando con logística, recursos y contactos suficientes para ejecutar crímenes en distintas regiones del país.

Fuentes judiciales y reportes de prensa han destacado que David Acosta Díaz, ya condenado por el homicidio del empresario extranjero, podría ser un enlace entre estas redes sicariales y las disidencias de las Farc.

Esta presunta relación facilitaría el acceso a armamento y permitiría el despliegue de operaciones entre varias ciudades, reforzando la hipótesis de una organización dedicada a la ejecución de homicidios por encargo.

La Fiscalía continúa con las pesquisas para desmantelar la totalidad de la estructura y determinar las conexiones entre los imputados, los crímenes investigados y posibles nexos con organizaciones armadas ilegales. El caso ha encendido las alarmas por la capacidad de estas redes para atentar contra objetivos de alto perfil y su impacto en la seguridad nacional.

Temas Relacionados

David Acosta DíazComerciante mexicanoCulpable de homicidioEl Poblado MedellínFiscalía GeneralColombia-Noticias

Más Noticias

El debut de Jhon Arias en Palmeiras fue resaltado por Abel Ferreira, el vestuario y los medios brasileños

El extremo colombiano demostró su calidad en los minutos disputados ante Capivariano, provocando un penal y generando expectativa entre la afición

El debut de Jhon Arias

Así se traduce al inglés el nombre de este característico platillo de la costa, presente en muchos hogares: el cucayo

El periodista Julio Oñate Martínez explicó de manera poética y divertida como debería llamarse este plato que requiere una cocción muy especial

Así se traduce al inglés

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO: siga aquí el partido más importante de la fecha 8 de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio El Campín

Los rivales de la final de la Superliga 2026 se reencuentran en la octava jornada del campeonato de primera división, en donde Pablo Repetto puede terminar en riesgo en el banquillo

Santa Fe vs. Junior -

Estudiante en Huila resultó con grave lesión en la cabeza tras pelea de boxeo en el colegio: profesor sería el promotor de las luchas

La Secretaría de Educación del Huila inició investigaciones tras el accidente que dejó a un menor hospitalizado por una lesión craneal, mientras crece la preocupación por la ausencia de medidas adecuadas durante prácticas deportivas en el plantel

Estudiante en Huila resultó con

Denuncian retraso de 60 días en pagos a más de 6.000 contratistas en el Ministerio del Interior y  Planeación Nacional

La senadora Angélica Lozano denunció en X la situación de los trabajadores de prestación de servicios, quienes, según la congresista, siguen sin recibir el salario de diciembre de 2025

Denuncian retraso de 60 días
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Avanza despliegue militar contra las

Avanza despliegue militar contra las disidencias en Guaviare tras enfrentamiento que dejó un soldado muerto y nueve heridos

Autodefensas Conquistadores de la Sierra trazó sus ‘líneas rojas’ para avanzar en los diálogos con el Gobierno Petro

Así es el Titán B, el vehículo blindando de guerra que quedó destruido luego del atentado del ELN en Arauca: los soldados salieron ilesos

Defensoría del Pueblo alertó desplazamientos en Yondó, Antioquia, tras enfrentamientos entre el ELN y Clan del Golfo

Condenan a 27 años a alias el Obrero por cuatro homicidios selectivos en Boyacá: simulaba ser vendedor de minutos de celular

ENTRETENIMIENTO

Lina Tejeiro encendió los rumores

Lina Tejeiro encendió los rumores de nuevo romance con una fotografía durante las grabaciones de ‘Masterchef Celebrity’

Andrea Valdiri reveló un problema de salud por un mal movimiento que hizo durante la entrega de ayudas en Córdoba

Marcos Sánchez, productor de Luis Fonsi y Feid, relató su experiencia trabajando en “Cambiaré”

Se dieron su primer beso: Alejandro Estrada y Yuli encienden las redes sociales en ‘La casa de los famosos Colombia 3’

Nicolás Arrieta se despachó contra la producción de ‘La casa de los famosos Colombia’: “Pongan otro artista, siempre lo mismo”

Deportes

El debut de Jhon Arias

El debut de Jhon Arias en Palmeiras fue resaltado por Abel Ferreira, el vestuario y los medios brasileños

Santa Fe vs. Junior - EN VIVO: siga aquí el partido más importante de la fecha 8 de la Liga BetPlay I-2026 en el estadio El Campín

Ángel Barajas terminó segundo en la prueba de Barra Fija de la Copa Mundo de Gimnasia y mantiene viva la opción de medalla en Los Ángeles 2028

Colombia vs. Paraguay - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 de la fase final del Sudamericano Femenino Sub20 por un cupo al Mundial

Linda Caicedo salió lesionada y llorando del último partido del Real Madrid: le pisaron el tobillo y podría ausentarse de la selección Colombia