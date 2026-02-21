Colombia

Santos pide respetar la “Línea Negra” de la Sierra Nevada de Santa Marta tras nulidad del Consejo de Estado

El expresidente Juan Manuel Santos solicitó al Consejo de Estado preservar la protección de la Línea Negra luego de que el alto tribunal anulara el Decreto 1500 de 2018, que reconocía 348 sitios sagrados en la Sierra Nevada de Santa Marta

Guardar
El expresidente de Colombia y
El expresidente de Colombia y Premio Nobel de Paz, Juan Manuel Santos, habla durante el acto de conmemoración de la firma de los nueve años del acuerdo de paz con las FARC este miércoles, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

El expresidente Juan Manuel Santos reapareció en un video difundido a través de redes sociales para referirse a la decisión del Consejo de Estado que declaró la nulidad del Decreto 1500 de 2018, norma con la que su gobierno delimitó la llamada Línea Negra en la Sierra Nevada de Santa Marta. En su pronunciamiento, el exmandatario defendió el alcance de ese acto administrativo y solicitó que se mantengan las garantías para los pueblos indígenas vinculados a ese territorio, según informó Blu Radio.

La determinación del alto tribunal generó reacciones entre comunidades ancestrales y organizaciones de derechos humanos, que han manifestado preocupación por las implicaciones del fallo. El decreto anulado reconocía como sagrados cientos de espacios para los pueblos indígenas de la Sierra y establecía un marco jurídico de protección especial dentro de la normativa colombiana vigente desde 2018.

Santos sostuvo que el Decreto 1500 fue producto de años de diálogo con los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo, y que su finalidad consistió en brindar respaldo legal a un sistema de sitios sagrados preexistente en la tradición indígena. En su mensaje, el exjefe de Estado señaló que la decisión judicial representa, a su juicio, un retroceso en materia de reconocimiento cultural y de protección de esos espacios.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

REUTERS/Jeenah Moon
REUTERS/Jeenah Moon

La Línea Negra corresponde a una delimitación espiritual y territorial trazada por los pueblos indígenas de la Sierra sobre 348 sitios sagrados que conectan la cumbre con el mar. De acuerdo con sus autoridades tradicionales, esos lugares sostienen el equilibrio ambiental y cultural de la región. El decreto expedido en 2018 amplió formalmente el reconocimiento de estos espacios y les otorgó un esquema de protección especial dentro del ordenamiento jurídico.

El Consejo de Estado anuló la norma al considerar que durante su expedición no se garantizó plenamente la participación de otras comunidades étnicas y actores presentes en el territorio. Esta conclusión abrió un nuevo escenario de debate jurídico y político en torno a la Sierra Nevada de Santa Marta y a la forma en que deben adoptarse decisiones que impacten distintos sectores.

- crédito Colprensa
- crédito Colprensa

En su intervención, Santos insistió en que el Estado debe honrar los compromisos adquiridos con los pueblos indígenas y proteger los lugares sagrados que forman parte de su cosmovisión. El exmandatario planteó la necesidad de encontrar mecanismos que permitan mantener vigentes las garantías reconocidas a las comunidades de la Sierra, pese a la nulidad del decreto.

Su declaración se sumó a los llamados de autoridades tradicionales de la región, que han advertido sobre los riesgos que, en su criterio, implica la anulación del acto administrativo para la preservación de su cultura y de su relación histórica con el territorio. Las comunidades han señalado que la protección de la Línea Negra resulta fundamental para la continuidad de sus prácticas y creencias.

- crédito Parques Nacionales de
- crédito Parques Nacionales de Colombia

Mientras se desarrolla la discusión jurídica, el Gobierno del presidente Gustavo Petro impartió instrucciones a la Agencia Nacional de Tierras para explorar instrumentos legales que permitan seguir garantizando la preservación de la Línea Negra. Entre las alternativas mencionadas se encuentra la eventual compra de predios, como fórmula para mantener la protección de los espacios identificados por los pueblos indígenas.

La controversia se produce en torno a uno de los territorios ancestrales más representativos del país, cuya delimitación espiritual y cultural fue reconocida formalmente mediante el Decreto 1500. La nulidad declarada por el Consejo de Estado no elimina la existencia de la Línea Negra como referente tradicional, pero sí modifica el marco normativo que la respaldaba desde 2018.

El debate continúa en diferentes escenarios institucionales y comunitarios, en medio de posiciones que buscan conciliar el respeto a las decisiones judiciales con la necesidad de preservar los sitios sagrados identificados por los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta.

Temas Relacionados

Juan Manuel SantosConsejo de EstadoLínea NegraSierra Nevada de Santa MartaColombia-noticias

Más Noticias

Estas son las instrucciones de cómo cambiar los topes de transferencia en Nequi desde su celular

Esta funcionalidad, disponible en la aplicación, busca brindar mayor control sobre el manejo del dinero y prevenir posibles fraudes

Estas son las instrucciones de

Cambio de color en el agua potable de Bogotá: Acueducto explica si es apta para consumo

La EAAB informó que el agua en sectores de Bogotá y municipios cercanos puede presentar tono amarillo por trabajos en Tibitoc

Cambio de color en el

Peligro en El Dorado: vuelo LA4278 de Latam abortó despegue por cruce de helicóptero militar

Un Airbus 320 que cubría la ruta Bogotá–San Andrés interrumpió su despegue tras el cruce de un helicóptero de la Fuerza Aérea. Los 157 pasajeros fueron desembarcados y la aeronave será inspeccionada en hangar

Peligro en El Dorado: vuelo

Incidente de desacato contra Petro por no retractarse de señalamientos a Marta Lucía Ramírez

El juzgado 66 administrativo de Bogotá avaló un incidente de desacato contra el presidente Gustavo Petro por no retractarse de publicaciones en X contra Marta Lucía Ramírez, pese a dos fallos que le ordenaron rectificar

Incidente de desacato contra Petro

Embajada de EE. UU. anuncia subsidio para proyectos colombianos: requisitos y cómo aplicar

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá informó sobre un Programa de Pequeñas Subvenciones del Departamento de Estado dirigido a iniciativas tecnológicas en América Latina. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 13 de marzo de 2026

Embajada de EE. UU. anuncia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan la retención ilegal de

Reportan la retención ilegal de una caravana indígena que se movilizaba a Cúcuta, Norte de Santander

Indignación por la respuesta de la UNP a alcalde que denunció amenazas por parte de las disidencias de las Farc

Condenado exjefe paramilitar alias Botalón: había sido designado gestor de paz por Gustavo Petro

Hallan muerta a Constanza, conocida como la “abuela de todas las travestis” y referente histórica del movimiento trans en Bogotá

Violencia en Cauca y Arauca: Ejército frustró atentado con cilindros bomba y repelió el ataque a un vehículo blindado

ENTRETENIMIENTO

Jorge Celedón, Silvestre Dangond, Fanny

Jorge Celedón, Silvestre Dangond, Fanny Lu, y ChocQuibTown: estos álbumes colombianos cumplen 20 años en 2026

Juanda Caribe quedó envuelto en polémica por presuntos mensajes comprometedores fuera de ‘La casa de los famosos Colombia’

Kike Santander de ‘A Otro Nivel’, el cerebro detrás de los mayores éxitos del pop latino: estas son algunas de sus composiciones más celebradas

Karina García, Kris R, Blessd y Altafulla coincidieron en los Premios lo Nuestro 2026: ¿hubo reencuentro?

Johanna Fadul festejó la salida de Maiker Smith y se despachó contra los que la llaman racista: “Yo no soy una mala persona”

Deportes

Nelson Deossa presiona a Néstor

Nelson Deossa presiona a Néstor Lorenzo: “Yo me veo en la selección Colombia y para eso debo trabajar fuertemente”

Jorge Carrascal, uno de los señalados en Flamengo por la derrota frente a Lanús en la Recopa

Atlético Nacional definió el futuro del técnico Diego Arias: esto pasará después de la Copa Sudamericana

James Rodríguez y las superestrellas con las que competirá en la MLS: desde Messi hasta Thomas Müller

Santa Fe y Junior tienen fecha para conocer a sus rivales en la Copa Libertadores: cuándo será el sorteo de la fase de grupos