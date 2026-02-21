Reforma Laboral de Petro causó estragos en la contratación de aprendices del Sena, según denunció Juvinao: “Camino al infierno”

La congresista aseguró que los empresarios están dejando de contratar aprendices porque su remuneración sale más costosa que pagar una multa por no contratarlos - crédito @CathyJuvinao/X

La representante a la Cámara Catherine Juvinao, que también aspira al Congreso, denunció que la Reforma Laboral implementada en 2025 por el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha tenido resultados negativos. En la ley quedó establecido el contrato laboral de aprendizaje, que fija mejoras en materia de remuneración para los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) contratados por las empresas:

Durante la etapa lectiva, ahora los aprendices reciben el 75 % del salario mínimo –que aumentó en un 23,7% en 2026–.

Durante la etapa productiva, los aprendices ganan el 100% del salario mínimo.

De acuerdo con la declaración de la legisladora, la iniciativa, que planteó estos incrementos en la remuneración de los aprendices, provocó un colapso en su contratación. Las empresas, al parecer, ya no los están vinculando laboralmente.

La Reforma Laboral estableció un aumento en la remuneración que reciben los aprendices del Sena en las empresas - crédito Sindicato del Sena (Sindesena)

“Vean, amigos, el camino al infierno casi siempre está plagado de buenas intenciones, y eso es lo que está pasando con los aprendices del Sena. Después de la Reforma Laboral, la contratación de aprendices en todo el país se ha empezado a desplomar, mientras la monetización, esto es, la multa que le pagan los empresarios al Sena para no contratar aprendices, se disparó”, indicó la congresista.

Según los datos que Juvinao obtuvo directamente del Sena, la tendencia de años previos –marcada por un crecimiento sostenido– se quebró drásticamente a mediados de 2025, lo que quiere decir que “por primera vez”, la curva de empleos para aprendices en todo el país sufrió una caída significativa. “Las cifras que nos entregó la entidad son sumamente preocupantes”, advirtió.

De acuerdo al reporte de la entidad, el número de aprendices contratados en Colombia se redujo de 392.000 en 2024 a 342.000 en 2025, lo que equivale a casi 50.000 contrataciones menos en un solo año. Mientras tanto, aumentaron los recursos que las empresas pagaron al Sena como penalización por no vincular laboralmente a los aprendices.

El número de aprendices contratados en Colombia se redujo de 392.000 en 2024 a 342.000 en 2025 - crédito Luisa González/Reuters

Este rubro, según advirtió la congresista, registró un alza del 68%, pasando de $262.802 millones en 2024 a $440.455 millones en 2025. “Nunca en ningún año había crecido tanto”, señaló. En ese sentido, calificó la situación como un “absurdo”. “Hágame el favor, más plata para el Sena, menos empleo y oportunidades para los aprendices”, aseveró.

Añadió: “¿Y por qué pasó esto? Pues porque el Gobierno la embarró con una medida que todos sabíamos que iba a salir mal. Si a un empresario le es más barato pagarle una multa al Sena en plata y no contratar al joven, que contratar al joven, ¿ustedes qué creen que va a pasar?”.

La legisladora advirtió que la problemática no concluye con la caída en la contratación. Aseguró que se agrava por la falta de transparencia sobre el uso de estos recursos. De acuerdo con su denuncia, el dinero producto de la monetización debe ingresar al Fondo Emprender, una cuenta especial del Gobierno nacional, administrada por el Sena, utilizada para financiar proyectos de emprendimiento para impulsar la economía y la innovación.

El Gobierno del presidente Petro logró sancionar la Reforma Laboral, que establece mejoras salariales para los trabajadores y aprendices del Sena, pero que supone una carga para los empresarios - crédito Sena/X

Según la información suministrada por la congresista, para el periodo 2021-2025, se seleccionaron 2.649 proyectos de emprendimiento a nivel nacional. El 58% de estos, es decir, 1.539 iniciativas, ya fueron aprobadas por el Consejo Directivo, pero carecen de la documentación de seguimiento exigida. Por otro lado, solo un 6,3% (169 proyectos) estuvo en trámite de perfeccionamiento contractual, “es decir, están varados sin avanzar”.

Además, 17 proyectos (0,6%) recibieron una visita inicial en diciembre de 2025 y otros 924 proyectos (34%) aparecen etiquetados como beneficiarios de recursos asignados, pero sin reportes claros sobre sus avances.

“Como si fuera poco, los avances de esos proyectos y las evidencias fotográficas que el Sena tiene que tener y que yo les estoy requiriendo, no me lo quieren entregar. Créanme, señores Sena, que si ustedes no me quieren dar la información completa, un juez de tutela seguramente sí los va a obligar, porque aquí están pasando cosas bastante preocupantes, que podrían ser muy delicadas”, añadió.