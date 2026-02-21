Polilla habló sobre cómo se preparó para ser el ganador de ‘LOL Colombia 3’ y su parte favorita del formato

Polilla revela cómo se convirtió en el ganador de LOL Colombia 3 y el papel clave que tuvo ‘la Gorda’ Fabiola en su preparación - crédito cortesía Amazon Prime Video

Nelson Polanía, más conocido por el público como Polilla, contó detalles de su paso por LOL Colombia 3, temporada en la que terminó consagrándose como ganador.

En entrevista exclusiva con Infobae Colombia, el humorista habló del proceso que vivió dentro del formato, de la importancia del trabajo en equipo y de la influencia directa que tuvo su esposa, la recordada comediante la “Gorda” Fabiola, antes y durante su participación.

Polilla aseguró que su victoria no fue producto de una estrategia individual ni de una fórmula secreta para hacer reír, sino de la dinámica colectiva que se construyó entre los participantes desde el primer día. Según explicó, el ambiente de camaradería fue determinante para que cada uno encontrara su lugar y potenciara su humor sin sabotear el brillo del otro.

“Bueno, primero que todo estuve muy concentrado, me gustaba, fue como un reto y yo creo que, sin desmeritar y sin lambonear, todo también fue por ese grupo tan bacano que hicimos allá. O sea, yo siento que todos quisimos que todos brillaran y yo creo que de ahí también partió eso, partió de poder ganar”, relató Polilla.

Nelson Polanía 'Polilla' revela cómo el trabajo en equipo lo llevó a ganar LOL Colombia 3 - crédito Amazon Prime Video

El comediante comparó la experiencia con la de integrar un equipo sólido, en el que el respaldo mutuo permite arriesgar más en escena. Para él, la confianza entre compañeros fue el motor que sostuvo su desempeño durante la competencia.

“Es como cuando tú tienes un buen equipo, entonces tú no eres solo. Tú solo puedes hacer lo que sea, pero si tú no tienes un buen equipo que te rodee, que te permita hacer cosas, entonces tú tampoco lo logras. Yo creo que fue eso”, agregó el humorista.

Uno de los aspectos más emotivos de la entrevista fue cuando Polilla recordó la participación indirecta de la “Gorda” Fabiola en su proceso, pues Nelson Polanía reveló que, tras la experiencia de ella en la temporada anterior, ambos analizaron el formato y lo asumieron casi como un entrenamiento previo.

“A mí me encanta LOL, lo vi en muchas temporadas de otros países, las dos de Colombia y venía también con mi esposita, de haber hecho como una especie de coach con ella para hacerla entender el juego y como entrenarla un poquito”, contó, dejando ver que ese aprendizaje compartido fue clave para llegar preparado al reto.

La Gorda Fabiola y Polilla: el dúo que preparó la victoria en LOL Colombia 3 - credito Prime Video

Polilla también destacó la riqueza del elenco y el intercambio generacional que se vivió en el set, subrayando que incluso los comediantes con más trayectoria siguen aprendiendo de las nuevas voces del humor.

La Toxicosteña también habló de la camaradería en ‘Lol Colombia 3′

En esa misma línea, su compañera La Toxicosteña elogió el resultado final de la temporada y aseguró que el nivel alcanzado marcó un antes y un después en el formato.

“Me parece un proyectazo, humildemente, es la mejor temporada de LOL que van a poder ver. Siento que se hizo una evolución y el resultado fue genial. El elenco fue espectacular, diferentes tipos de humor, personalidades, nos complementamos el uno con el otro”, afirmó la cantante en entrevista con Infobae Colombia.

La también creadora de contenido aprovechó para recordar uno de los momentos más intensos de la competencia, cuando varios compañeros unieron fuerzas para sacarla de control y provocar su risa, una jugada decisiva dentro del formato.

La Toxicosteña y Polilla cuentan las jugadas más divertidas y emotivas de LOL Colombia 3 - crédito cortesía Amazon Prime Video

“En mis últimos momentos, lo que fue Hassam, tú (Polilla) y Estiwar G me agarraron y acabaron conmigo. Yo quedé endiosada viendo a Polilla vestido de princesa, con body rosado, tutú, coronita y alitas. Yo decía: ‘¡Jueputa!’”, relató entre risas “La Toxi”.

Con sus declaraciones, Polilla y sus compañeros confirmaron que LOL Colombia 3 no solo fue una competencia de resistencia a la risa, sino un ejercicio colectivo de creatividad, respeto y juego limpio. Un formato en el que, más allá del trofeo, el verdadero triunfo fue la química entre los participantes y la capacidad de reinventar el humor desde el trabajo en equipo.