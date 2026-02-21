Paloma Valencia advirtió que el modelo de Petro y Cepeda podría llevar a Colombia a ser como Cuba y Venezuela: “Destrucción institucional”

Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, advierte que las políticas de Petro y Cepeda podrían afectar la institucionalidad y el desarrollo del país - crédito Pedraza Producciones, Catalina Olaya - Lina Gasca/Colprensa - Presidencia

La senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, se perfila como una de las figuras centrales en la contienda electoral en Colombia y ha enfocado su discurso en criticar con dureza al Gobierno de Gustavo Petro y al senador Iván Cepeda, advirtiendo que su modelo político y económico llevaría al país por el camino de Cuba y Venezuela.

Valencia aseguró que la administración actual ha debilitado las instituciones, afectado la economía y provocado un deterioro del sistema de salud.

“El camino que nos está proponiendo Petro y Cepeda es el camino de Cuba y de Venezuela: destrucción institucional, destrucción del sector productivo y la expulsión de la ciudadanía”, declaró para el medio El Colombiano, señalando que uno de los sectores más golpeados ha sido la atención médica para mujeres, debido al cierre de obstetricias en varias regiones del país.

La candidata, respaldada por el Centro Democrático de Álvaro Uribe, plantea que la primera medida para reconstruir la salud sería el pago completo de las facturas atrasadas por el Gobierno, deuda que, según ella, persiste desde hace más de tres años y medio y que ha contribuido al cierre de hospitales y clínicas.

Paloma Valencia destaca la reconstrucción del sistema de salud, los programas sociales para madres cabeza de hogar y jóvenes, y la protección de los ahorros pensionales - crédito Colprensa/Lina Gasca

Valencia defiende un sistema de salud basado en la solidaridad, donde “con la plata de los que más tienen se atiende a todos”, y advierte que sin cumplimiento de obligaciones financieras, no se puede garantizar atención de calidad.

Asimismo, Valencia cuestiona la reforma pensional propuesta por Petro, que todavía espera fallo de la Corte Constitucional, y la califica como una “bomba atómica” que incrementaría la deuda pública a 161% del PIB y podría apropiarse de los fondos de los trabajadores.

Para la senadora, este proyecto representaría “una especie de reforma tributaria escondida” y afectaría directamente a los jóvenes y a los ahorros de los colombianos.

Valencia enfatiza que su campaña busca un enfoque práctico más que ideológico, priorizando la solución de problemas como la pobreza y el desempleo juvenil.

Cepeda representa la alternativa de izquierda en la contienda presidencial y se proyecta como posible rival en una segunda vuelta - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Aunque rechaza las políticas del Gobierno actual, asegura que su mensaje también busca despolarizar la política y promover un gobierno inclusivo. “La democracia está por encima de las ideologías y la meta debe ser un gobierno abierto a quienes deseen defender la institucionalidad”, sostuvo.

En cuanto a Antioquia, propone terminar proyectos de infraestructura clave como la vía y el túnel del Toyo, fortalecer los puertos regionales y desarrollar programas sociales para madres cabeza de hogar y adultos mayores, sin recurrir a los ahorros pensionales de los ciudadanos.

Las posibilidades de Valencia según Benedetti

Además, plantea un megaproyecto tecnológico para jóvenes que ni estudian ni trabajan, uno de los grupos más vulnerables del país.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que una eventual segunda vuelta entre Paloma Valencia y Iván Cepeda favorecería a la candidata del Centro Democrático, dado que el electorado de centro podría inclinarse a su favor.

Destacó que la estructura política de Valencia, el respaldo de parlamentarios y la influencia de dirigentes experimentados, incluido el expresidente Álvaro Uribe, serían factores clave para consolidar su candidatura tras las consultas.

Benedetti señaló que si Valencia logra aumentar su intención de voto y restar puntos a sus rivales, es muy probable que el centro político la respalde como principal opción frente a Cepeda.

Bendetti asegura que si Paloma Valencia logra consolidar su apoyo en las consultas y captar el electorado de centro, podría fortalecerse de cara a una eventual segunda vuelta frente a Cepeda - crédito Colprensa

El ministro también advirtió que otro posible escenario de segunda vuelta, entre Abelardo de la Espriella y Cepeda, modificaría la dinámica del electorado de centro, favoreciendo a Cepeda debido al rechazo de ese sector hacia la candidatura de De la Espriella.

Benedetti resaltó que el comportamiento del centro político será decisivo para definir la presidencia en 2026, y que su apoyo no es automático. Dependerá del desempeño de los candidatos en las consultas y de su capacidad para incrementar la intención de voto.

Subrayó que la red de apoyo de Valencia, con congresistas activos en su campaña, sería determinante frente a otros aspirantes que carecen de estructuras similares.