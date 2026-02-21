Maiker Smith fue eliminado de ‘La casa de los famosos Colombia’ y opinó sobre la etiqueta que le pusieron en Internet: “Entrando de nuevo a esta realidad”

Maiker Smith se despide de La casa de los famosos Colombia: la salida como “el mueble”, la polémica con Johanna Fadul y el apoyo clave de Leymar - crédito cortesía RCN

La eliminación de Maiker Smith de La casa de los famosos Colombia no pasó desapercibida para los televidentes, pues el creador de contenido abandonó la casa estudio luego de que el público lo señalara, a través de una votación, como “el mueble”, etiqueta que dio pie a una de las dinámicas más comentadas de la temporada: la llegada de un camión de mudanza que, simbólicamente, se lo llevó del programa.

En entrevista con Infobae Colombia, Maiker habló con serenidad sobre su salida y dejó claro que, desde el primer día, asumió el reality como una experiencia con fecha incierta, ya que para él, el final del camino estaba en manos de algo más grande que la estrategia o la percepción del público.

“Desde que inició el juego siempre tuve presente y en mi mente que iba a estar en él hasta que Dios lo permitiera y que cuando ya Dios decidiera, iba a salir aceptando la decisión, fuera la que fuera, en el tiempo que fuera. Entonces estoy bien, estoy entrando de nuevo a esta realidad”, empezó diciendo el exparticipante del programa.

Lejos de mostrarse afectado, Maiker aseguró que incluso encontró un componente humorístico en la manera en que se dio su eliminación porque el hecho de haber participado activamente en la dinámica que terminó sacándolo del juego fue, para él, una ironía que decidió disfrutar.

Maiker Smith cuenta cómo vivió su inesperada salida de La casa de los famosos Colombia y el divertido momento con el camión de mudanza - crédito cortesía RCN

“Me pareció muy gracioso que yo fui el que le di al botón del pánico, yo leí la carta del sobre, yo jugué con que llegaba el camión en la noche y luego el camión llega y me lleva a mí. Entonces eso me pareció muy gracioso… lo disfruté”, relató Smith a Infobae Colombia.

Uno de los puntos más sensibles tras su salida fue la polémica con Johanna Fadul, luego de que algunos seguidores asociaran su eliminación con la polémica que surgió tras la expulsión de la actriz, que tuvo que abandonar el programa debido a un comentario racista durante una de las actividades.

Aunque Maiker no fue el directamente agredido, sí aprovechó el espacio y la situación para enviar un claro mensaje en defensa de la raza negra y esto desató toda una tormenta de opiniones divididas.

Incluso, después de que Johanna dejó el reality empezó también a lanzar comentarios al respecto, pero en contra de Smith, a tal punto de pedir votos para su eliminación y por eso ahora los espectadores consideran que eso tendría que ver con su inesperada eliminación. Sin embargo, Maiker fue enfático al desligar ambas situaciones.

Johanna Fadul había pedido ayuda para que sacaran Maiker Smith de 'La casa de los famosos' - crédito cortesía Canal RCN

“Realmente no, no creo nada. Porque esto, ponerme a creer sobre la decisión de las personas con un público tan grande… es un total error. Simplemente decidieron que tenía que salir y con esa decisión me quedo”, afirmó.

De todas formas, cuando se anunció que Maiker dejaba La casa de los famosos Colombia, Johana Fadul publicó un video celebrando la noticia y fue atacada por los internautas, según ella misma mencionó en sus redes sociales, mientras pedía que la dejaran de atacar y señalar de racista. Además, la actriz aseguró que trató de hablar con el exparticipante y disculparse por su comentario, pero este no lo fue receptivo y, por ende, lo tildó de “resentido” en su momento.

Ante la situación, Maiker explicó que dentro del juego tomó la decisión consciente de no hablar desde el enojo, como una forma de respeto tanto hacia ella como hacia sí mismo.

“Yo tengo el derecho de poderme enojar y no querer hablar desde el enojo. No quería que mis palabras fueran ofensivas o insultantes… Sentir enojo y no querer hablar es totalmente válido”, sostuvo Maiker en la entrevista, agregando que, como televidente, Johanna también tenía derecho a celebrar su salida.

Maiker Smith responde a quienes lo tildaron de resentido tras denunciar racismo en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía RCN

El creador de contenido también respondió a aquellos que se sumaron a la opinión de Fadul por alzar la voz frente a lo que consideró un acto de racismo, una etiqueta que, según él, se repite con frecuencia cuando una persona negra denuncia este tipo de situaciones.

“No me sorprende en general, porque no es la primera vez que cuando alguien negro alza la voz ante un acto que considera racismo, lo tilden de resentido. Es muy habitual que eso pase, entonces no tengo nada que decirle a las personas que lo consideren así. Yo tengo mi propia percepción de lo que soy, de cómo me considero y lo que llevo dentro. Entonces, cada quien es libre de pensar o decir lo que desee”, sentenció.

“Mueble”, la etiqueta con la que sale de la casa

Uno de los momentos más emotivos de su paso por el reality fue la visita sorpresa de Leymar durante la dinámica de los congelados. Maiker confesó que no esperaba verlo y que su presencia fue un impulso emocional decisivo dentro de la casa. Además, se refirió al hecho de que tanto su amigo como él lloraron en televisión nacional, a pesar de que era una acción que habían criticado en el pasado.

“Fue un recargo emocional grandísimo, una subida de moral increíble… ese es Leymar, esa es su esencia. Así como me dejó feliz a mí, dejó felices a los habitantes de la casa... (lo de llorar) eso es el verdadero ridículo. O sea, no sé cuántas lloradas me pegué allá, pero yo hasta decía que la gente que lloraba en reality estaba fingiendo, hasta que solté la primera lágrima, no recuerdo en qué actividad, pero cada actividad que había lágrima, ahí estaba yo llorando como una Magdalena”, expresó.

Las amistades y lecciones que Maiker se lleva de La casa de los famosos - crédito cortesía RCN

Sobre la etiqueta de “mueble” y la razón por la que el público votó para que fuera eliminado, Maiker fue claro en que no la asume como una definición de su paso por el programa, sino como una parte más del juego.

“Esa es una etiqueta que era parte del juego, mas no era lo que yo soy ni lo que estuve haciendo dentro. No me pesa en lo absoluto”, afirmó.

Finalmente, al hacer balance de su experiencia, destacó que lo más difícil fue la convivencia con más de veinte personas desconocidas, mientras que lo mejor fueron las amistades genuinas que logró construir.

“Lo más difícil es la convivencia. Cuando usted convive con su propia familia, tiene dificultades, ahora convivir con veintitrés personas que usted no conocía de antes, eso es muy, pero muy difícil. Eso es lo más difícil del tema de la convivencia. Y lo mejor las amistades que uno hace allá, cuando uno las siente sinceras, cuando las siente honestas, son ese tipo de amistades que pueden durar para el resto de la vida”, concluyó.