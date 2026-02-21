Colombia

Esposa de Armando Benedetti arremetió contra congresistas tras fallo que archivó proceso en su contra: “Las he visto buscarlo… como escorpiones”

Adelina Guerrero reaccionó a la decisión de la Corte Suprema de Justicia de no abrir proceso penal contra las representantes Katherine Miranda y Catherine Juvinao, tras la querella presentada por el ministro

Guardar
El ministro había presentado una
El ministro había presentado una querella por injuria y calumnia tras una carta pública que cuestionaba su nombramiento - crédito @Adeguerreroco/X y Camila Díaz/Colprensa

Adelina Guerrero, esposa del ministro Armando Benedetti, se pronunció con fuertes declaraciones contra las representantes Katherine Miranda y Catherine Juvinao luego de que la Corte Suprema de Justicia decidiera no abrir un proceso penal en su contra.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Guerrero cuestionó la actitud de las congresistas en medio del proceso judicial por injuria y calumnia que había iniciado Benedetti, luego de que estas cuestionaran públicamente su nombramiento como ministro del Interior.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La Corte Suprema determinó que no existían méritos para continuar con la acción legal solicitada por el alto funcionario, decisión que generó pronunciamientos cruzados entre las partes involucradas.

En su mensaje, Guerrero señaló: “GANAMOS!!! dicen. ¿Ganar qué? ¿Likes? ¿Titulares? ¿Indulgencias propias? Ser congresistas no les da derecho a pasar por encima de la honra y la dignidad de una familia, de una mujer —que soy yo— y de dos niños menores de edad“.

La esposa del ministro agregó que, en su opinión, las parlamentarias no actúan consistentemente en favor de las mujeres: “Hablan de ‘defender mujeres’, pero poco las veo legislando y trabajando por las mujeres que Sí están en riesgo, que son muchísimas (pero eso no les da likes, no tienen la exposición suficiente). Gritan cuando el escándalo les suma, callan cuando no conviene”.

Guerrero las señaló de actuar
Guerrero las señaló de actuar con “oportunismo” y cuestionó su postura frente a la defensa de las mujeres - crédito @Adeguerreroco/X

Además, cuestionó la relación que algunas congresistas han mantenido con su esposo, describiendo episodios que consideró de oportunismo: “A varias las he visto buscar a Armando, llamarlo, escucho las conversaciones con él HORAS entre risas y hasta camaradería… como escorpiones, Cuando conviene sí, cuando no, no. Eso no es valentía. Eso es oportunismo".

Las declaraciones de Guerrero se dieron tras la reacción de varias congresistas, incluida Katherine Miranda a través de X: “GANAMOS!!! La Corte decidió no continuar el proceso en nuestra contra por la demanda que presentó Benedetti. No encontró mérito para seguir adelante. Y además, ordenó remitir copias a la Procuraduría para que investigue a Benedetti los pronunciamientos hechos contra nosotras. Decir la verdad y defender a las mujeres no es delito”.

El fallo abarca también a las congresistas Julia Miranda, Lina Garrido, Marelen Castillo y Carolina Giraldo, quefueron incluidas en la decisión de la Corte Suprema.

Katherine Miranda celebró la decisión
Katherine Miranda celebró la decisión judicial y afirmó que “decir la verdad y defender a las mujeres no es delito” - crédito @KatheMirandaP/X

El proceso judicial se originó a partir de una carta pública enviada el 24 de febrero de 2025 por las congresistas al presidente Gustavo Petro, en la que rechazaban la posible designación de Benedetti como ministro del Interior. En el documento, calificaron la candidatura como “inaceptable” y “deplorable”, argumentando que una persona señalada por presuntas violencias de género no debía asumir un cargo con comunicación directa con las mujeres en el Legislativo.

Asimismo, recordaron que Benedetti era objeto de investigaciones por presuntos hechos de corrupción y enriquecimiento ilícito, y solicitaron que no se concretara su nombramiento. Ante estas afirmaciones, el ministro sostuvo que eran infundadas y que lesionaban su honra y buen nombre, defendiendo su presunción de inocencia. Para ello, presentó una querella ante la Corte Suprema.

Decisión de la Corte Suprema

Tras revisar el caso, la Corte Suprema concluyó que no se configuraba delito, considerando que las representantes ejercieron funciones esenciales de control político, incluyendo la evaluación de decisiones y nombramientos del Ejecutivo. La Corte recordó que los congresistas cuentan con la garantía de inviolabilidad parlamentaria, que protege las opiniones emitidas en el ejercicio de sus cargos.

El alto tribunal también destacó que no se acreditó intención deliberada de ofender o deshonrar a Benedetti, y que el propósito de las representantes fue participar en un debate de interés público y no realizar ataques personales. La información cuestionada por las congresistas ya había sido ampliamente difundida por medios de comunicación y estaba en investigaciones existentes.

La Corte recordó que los
La Corte recordó que los funcionarios de alto nivel están sometidos a mayor escrutinio público - crédito Colprensa

En su decisión, la Corte citó los presuntos episodios de violencia de género en los que Benedetti habría estado involucrado, señalando: “(...) Los episodios de violencia de género que se alegan versan sobre dos eventos, principalmente. El primero, ocurrido en la ciudad de Madrid, cuando se desempeñaba como embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en donde presuntamente agredió a su esposa, Adelina Guerrero. Ello, como se encuentra probado en estas diligencias, fue ampliamente noticiado por los medios de comunicación, según consta en el informe de policía judicial”.

Finalmente, la Corte recordó a Benedetti y a otros funcionarios públicos que quienes ejercen o aspiran a cargos de alta relevancia están sometidos a un mayor nivel de escrutinio público, un principio que respalda la libertad de los congresistas para cuestionar decisiones del Ejecutivo sin que ello constituya un delito.

Temas Relacionados

Adelina GuerreroArmando BenedettiCorte Suprema de JusticiaViolencia de géneroKatherine MirandaCatherine JuvinaoLina María GarridoMerelen CastilloCarolina GiraldoJulia MirandaColombia-Noticias

Más Noticias

Roy Barreras se despachó contra Lina María Garrido por opinar sobre su candidatura presidencial y la de Iván Cepeda: “Veneno”

La congresista aseguró que la posibilidad de que el exembajador le gane al senador “los hará revolcar en su propia inmundicia”, refiriéndose a la izquierda progresista

Roy Barreras se despachó contra

Tras el tijeretazo de diciembre, Gobierno subió 24% el giro a alcaldías y movió más de $1 billón en enero

La medida llega tras la fuerte caída de recursos en diciembre y busca dar un respiro a los municipios, que enfrentaban dificultades para cubrir nómina, salud y servicios básicos

Tras el tijeretazo de diciembre,

Historias de los mundiales: Jamaica y el paseo parisino que incluyó a Argentina en 1998

En 2026, los isleños buscarán volver a la cita orbital que no disputan desde hace 28 años

Historias de los mundiales: Jamaica

Resultados Sinuano Día 21 de febrero: números ganadores del último sorteo

Sinuano efectúa dos sorteos al día, esta es la combinación ganadora del premio de las 14:30 horas

Resultados Sinuano Día 21 de

Westcol fue expuesto por un promotor de artistas sobre la verdad detrás de su ausencia en la casita de Bad Bunny en Medellín: “Sales a decir mentiras”

El conflicto entre Westcol y Charly Master Mundial se intensifica tras la polémica por la “casita” de Bad Bunny. Mientras el streamer señala al promotor de bloquear su acceso al evento y manejar negociaciones a sus espaldas

Westcol fue expuesto por un
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan la retención ilegal de

Reportan la retención ilegal de una caravana indígena que se movilizaba a Cúcuta, Norte de Santander

Indignación por la respuesta de la UNP a alcalde que denunció amenazas por parte de las disidencias de las Farc

Condenado exjefe paramilitar alias Botalón: había sido designado gestor de paz por Gustavo Petro

Hallan muerta a Constanza, conocida como la “abuela de todas las travestis” y referente histórica del movimiento trans en Bogotá

Violencia en Cauca y Arauca: Ejército frustró atentado con cilindros bomba y repelió el ataque a un vehículo blindado

ENTRETENIMIENTO

Westcol fue expuesto por un

Westcol fue expuesto por un promotor de artistas sobre la verdad detrás de su ausencia en la casita de Bad Bunny en Medellín: “Sales a decir mentiras”

Pautips enseñó cómo se maquilla detrás de cámaras para las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity 2026′

Artistas y personalidades colombianas reaccionan a la muerte de Willie Colón: enviaron mensajes a la leyenda de la salsa

Española se mudó a Colombia, probó un desodorante local y revolucionó las redes con su reacción

Violeta Bergonzi estalla en redes tras amenazas por video sarcástico: “No puedo creer que me toque aclarar que mis hijos no son therians”

Deportes

Historias de los mundiales: Jamaica

Historias de los mundiales: Jamaica y el paseo parisino que incluyó a Argentina en 1998

Figura de Independiente Medellín arremete en contra la Copa Libertadores: “Los equipos viven castigados”

Santa Fe vs. Junior: hora y dónde ver el partidazo por la fecha 8 de la Liga BetPlay

Javier Hernández Bonnet propuso solución al posible retorno de Falcao a la selección Colombia: “Hagan un homenaje”

Fuerte denuncia del Deportivo Pereira en contra de Jonathan Risueño: “Escupir a otra persona es una falta de respeto”