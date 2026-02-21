Ejército Nacional solicitó apoyo urgente a la Gobernación de Antioquia por combates en Remedios

Los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN provocaron el confinamiento de comunidades rurales y el desplazamiento de numerosas familias - crédito AFP/Colprensa

El Ejército solicitó respaldo urgente a la Gobernación de Antioquia por los actuales combates que enfrenta con el Clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la zona rural de Remedios (Antioquia), una situación que ha provocado el confinamiento de comunidades, el desplazamiento de familias y el uso de explosivos lanzados desde drones, poniendo en riesgo la vida de adultos y niños que debieron refugiarse en escuelas.

La disputa por el control territorial entre estos grupos armados ilegales ha intensificado el clima de violencia, mientras las autoridades civiles aún no han convocado un consejo de seguridad extraordinario para atender la crisis.

Los más recientes enfrentamientos se concentraron en el caserío de la vereda Tamar Bajo, el viernes 20 de febrero, donde, según relatos recogidos por El Espectador, explosivos impactaron en inmediaciones de la escuela La Orquídea, obligando a su población a buscar resguardo en los salones.

Líderes sociales denunciaron que tanto el Clan del Golfo como el ELN utilizan armas convencionales y drones, incrementando el riesgo sobre civiles y zonas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario.

La situación no es exclusiva de Tamar Bajo. Otras veredas como Dos Quebradas, Caño Tigre, Cooperativa y Campo Vijao, así como sectores de Puerto Berrío y Yondó, reportan hostilidades y desplazamientos, lo que evidencia que el confinamiento y la violencia afectan a buena parte del nordeste de Antioquia.

Testimonios de ONG locales, como Cahucopana, confirmaron que grupos armados fuertemente equipados se movilizan por los corredores rurales, extendiendo la tensión y el peligro a nuevos sectores.

Imagen de referencia. La Brigada 19 del Ejército Nacional solicitó a la Gobernación de Antioquia un consejo de seguridad urgente, pero no ha tenido respuesta de la administración departamental - crédito Colprensa

Frente a la gravedad de los hechos, las comunidades han reiterado la solicitud de intervención inmediata. Habitantes de la región insisten en que la presencia de la fuerza pública es indispensable para garantizar la seguridad y la permanencia en sus territorios, pero denuncian que el pedido permanece sin respuesta efectiva. El Ejército y organizaciones sociales coinciden en la urgencia de medidas coordinadas con la Gobernación y demás autoridades.

El Ejército Nacional, a través de fuentes consultadas por El Espectador, informó que el batallón adscrito a la Brigada 19 solicitó a la Gobernación de Antioquia la realización de un consejo de seguridad para abordar la situación, pero dicha solicitud aún no ha tenido respuesta.

Las confrontaciones en Remedios y municipios aledaños responden a la batalla por el dominio de corredores usados en actividades ilícitas como la droga y la minería ilegal. Desde 2022, la Defensoría del Pueblo mantiene activa una Alerta Temprana para Remedios, Segovia, Vegachí, Anorí y Amalfi, debido al progresivo deterioro del orden público.

En esa dinámica, el ELN consolidó su control en Amalfi y Anorí entre 2019 y 2020. El panorama en Remedios y Segovia se modificó con la llegada del frente 4 de las disidencias de las antiguas Farc, que, según la Defensoría, pactó una tregua con el Frente José Antonio Galán del Eln para emprender acciones conjuntas contra el Clan del Golfo. La alianza incluyó “reuniones forzadas con comunidades” a fin de notificar la nueva correlación de fuerzas y preparar futuros ataques.

Simultáneamente, el Clan del Golfo ha fortalecido su estructura en la región a través del Bloque Roberto Vargas Gutiérrez —con influencia desde el Bajo Cauca— y el Frente Jorge Iván Arboleda Garcés, que avanza desde el Magdalena Medio hasta Segovia.

Estas redes incrementaron el uso de retenes ilegales, la limitación a la movilidad de los habitantes rurales, el reclutamiento de menores y las incursiones armadas en cabeceras municipales.

Los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN provocaron el confinamiento de comunidades rurales y el desplazamiento de numerosas familias - crédito AFP

Las consecuencias inmediatas de estos enfrentamientos afectan de manera directa a la vida cotidiana en las zonas rurales. Según el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, ya se han coordinado acciones con la Secretaría de Gobierno de Yondó para asistir a las familias desplazadas y convocar a las fuerzas de seguridad nacional.

“Unos enfrentamientos que hay en jurisdicción de Remedios, pero muy cerca del municipio de Yondó. Ha hecho que unas personas se desplacen hacia el casco urbano del municipio. Ya desde la Gobernación de Antioquia hemos convocado a nuestro Ejército para que haga presencia y solucione la situación de orden público que allí se presenta”, expresó Martínez.

Las prácticas de estos grupos armados abarcan no solo los combates, sino restricciones a la movilidad por la instalación de retenes, actos de intimidación y reclutamiento forzado de menores, documentados tanto en Remedios como en Segovia.

Desde el inicio de los combates, los residentes de varias veredas han recurrido a escuelas como refugio improvisado ante el peligro de los explosivos y la posible expansión de la violencia hacia sus viviendas.

Organizaciones sociales advierten que la ausencia de presencia institucional agudiza la vulnerabilidad de estas comunidades, que permanecen confinadas, bajo amenaza y sin acceso a medidas de protección eficaces.

Ejército Nacional - Combates en Antioquia - Remedios, Antioquia - Clan del Golfo - ELN - Conflicto armado - Desplazamiento forzado - Uso drones - Población civil - Derecho internacional humanitario - crédito Camilo Erasso/Europa Press

El nordeste antioqueño se ha convertido en un escenario de disputa territorial persistente por su importancia en los corredores logísticos de actividades ilegales. Este patrón repetitivo ha provocado el reposicionamiento de los grupos armados y la constante alteración del orden, dejando a las comunidades rurales como el eslabón más expuesto.

La Defensoría del Pueblo describe una cronología de desplazamientos de poder: tras el arribo de disidencias de las Farc, la alianza entre estas y el ELN en Remedios y Segovia buscó resistir el avance del Clan del Golfo. En paralelo, la consolidación de los bloques del Clan profundizó la fragmentación y el enfrentamiento.

Las demandas de las comunidades rurales y de las organizaciones sociales permanecen sin respuesta oficial, mientras persiste la amenaza sobre la vida y la integridad de los habitantes de Remedios y municipios vecinos.