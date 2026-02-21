Colombia

De vender calendarios para pagar quimios a celebrar en la calle: Lizardito, el perrito que venció el cáncer y ahora busca familia

La historia del perro rescatado en Santa Marta que conmovió a miles en redes sociales tiene nuevo capítulo: tras meses de tratamiento, anunció que está libre de cáncer y listo para ser adoptado

Con un cartel en el que se leía que ya estaba libre de cáncer, Lizardito salió a la calle y recibió aplausos, pitos de carros y muestras de cariño de personas que no lo conocían. El momento, compartido por la Fundación Por Amor A Rocky, marcó el cierre de su tratamiento oncológico y el inicio de su búsqueda de adopción- crédito @poramorarocky1/Instagram

La historia de Lizardo, conocido en redes sociales como Lizardito, comenzó en condiciones críticas en Santa Marta y terminó convirtiéndose en un caso que movilizó a cientos de personas en Internet.

El perro, rescatado con un cuadro de salud delicado y diagnóstico de cáncer, logró superar la enfermedad después de un tratamiento que incluyó quimioterapias, cirugía y seguimiento especializado.

Su proceso fue documentado por la Fundación Por Amor A Rocky, organización que asumió su atención médica desde el primer momento. De acuerdo con lo compartido por la fundación, el estado en el que fue encontrado obligó a iniciar un tratamiento oncológico intensivo.

Las primeras semanas estuvieron marcadas por varias sesiones de quimioterapia y exámenes constantes para monitorear la evolución de las masas detectadas.

El tratamiento fue acompañado por
El tratamiento fue acompañado por el médico veterinario José, de Pet Company, quien supervisó su evolución como oncólogo de cabecera- crédito VisualesIA

En diciembre de 2025, en medio del tratamiento, la organización lanzó una campaña para cubrir los costos médicos. En una publicación escrita en primera persona, el perro “tomó la palabra” para explicar la situación: “Soy Lizardito y vendo calendarios para pagar mis quimioterapias”. La iniciativa consistió en la venta del Calendario Por Amor a Rocky 2026 – Guardianes del Planeta, cuyos recursos serían destinados al tratamiento.

La estrategia no solo permitió recaudar fondos, además amplificó el caso en redes sociales. Usuarios compartieron la publicación, realizaron donaciones y preguntaron por su evolución. Un mes después, en enero de 2026, la fundación informó que necesitaban reunir $850.000 adicionales para una cirugía en la que retirarían dos masas y realizarían nuevos análisis que permitieran evaluar el avance del cáncer.

El procedimiento se realizó y el tratamiento continuó bajo la supervisión del médico veterinario José, de Pet Company, quien acompañó el proceso como oncólogo de cabecera. Según detalló la organización, con el paso de las semanas las masas fueron disminuyendo y los controles mostraron resultados favorables.

La Fundación Por Amor A
La Fundación Por Amor A Rocky documentó en redes sociales cada etapa del proceso médico del perro- crédito @poramorarocky/Instagram

El 19 de febrero de 2026, la fundación publicó un video que confirmó la noticia que muchos esperaban. Con un cartel que anunciaba que estaba libre de cáncer, Lizardito salió a la calle en lo que fue una especie de celebración espontánea. En el mensaje difundido en redes se lee: “Hola… soy Lizardo. Y ya no tengo cáncer”.

La publicación también recordó el camino recorrido: “Hubo quimio. Hubo cirugía. Hubo días difíciles que ni yo entendía. Pero ustedes no me soltaron”. En el video se observa cómo varias personas, incluso desconocidas, reaccionaron al anuncio con aplausos, pitos de carros y muestras de afecto.

“Celebraron como si esta victoria también fuera suya. Y lo es”, continúa el texto compartido por la fundación, que agradeció a quienes donaron, compartieron la historia o estuvieron pendientes del proceso. Además, incluyó un reconocimiento especial al doctor José por su acompañamiento médico durante todas las etapas del tratamiento.

Tras anunciar que está libre
Tras anunciar que está libre de cáncer, Lizardito quedó oficialmente en adopción y busca un hogar definitivo- crédito VisualesIa/@Poramorarocky1/Instagram

Superada la enfermedad, la organización anunció que Lizardito inicia una nueva etapa: está en adopción. En la misma publicación se lee: “Hoy no solo puedo decir que vencí el cáncer… hoy también puedo decir que estoy en adopción”. Y añade: “Después de todo lo que viví, sueño con una familia que honre mi proceso, que celebre conmigo esta segunda oportunidad”.

La Fundación Por Amor A Rocky explicó que las personas interesadas en adoptarlo pueden comunicarse a través de sus canales oficiales para conocer los requisitos y el proceso correspondiente. Como en otros casos de rescate, se trata de una adopción responsable que implica seguimiento y compromiso a largo plazo.

En este caso, ese respaldo fue determinante para financiar un tratamiento complejo y prolongado. Con el alta médica confirmada y los controles al día, el perro que hace unos meses necesitaba vender calendarios para costear sus quimioterapias ahora enfrenta un reto distinto: encontrar un hogar definitivo.

